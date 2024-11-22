Тур: 14. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
Ход матча
22'
25'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
-
11 Мендеш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Paolo Mandelli
История личных встреч
Козенца
Модена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.21
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.14
|Manuel Ricciardi
|2
|0.14
|Стриццоло Лука
|1
|0.07
|Флоренци Альдо
|1
|0.07
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.07
|Massimo Zilli
|1
|0.07
|Матеус Чарлис
|1
|0.07
|Маццокки Симоне
|1 (1)
|0.07
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|3 (2)
|0.21
|Мендеш Педру
|2
|0.14
|Абьюзо Фабио
|2
|0.14
|Казо Джузеппе
|1
|0.07
|Дефрель Грегоре
|1
|0.07
|Божанай Клейс
|1
|0.07
|Кальдара Маттиа
|1
|0.07
|Глиоцци Этторе
|1
|0.07
|Заро Джованни
|1
|0.07
|Коттали Маттео
|1
|0.07
|Санторо Симоне
|1
|0.07
|Кауц Кристиан
|1
|0.07
|Деллавалле Алессандро
|1
|0.07
|Идрисси Риад
|1
|0.07
|Беюку Гэди
|1
|0.07
|Баттистелла Томас
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|0
|Вентури Майкл
|3
|1
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Христов Андреа
|2
|1
|Куан Кристиан
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Manuel Ricciardi
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Санторо Симоне
|4
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Баттистелла Томас
|2
|0
|Дука Эдоардо
|2
|0
|Деллавалле Алессандро
|2
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|0
|Ганьо Риккардо
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Казо Джузеппе
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
6
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
11
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Модена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
2
33%
1
10%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
2
22%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
6
46%
6
33%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
3
23%
4
22%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
15%
3
16%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
1
8%
6
32%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Козенца 2:3 Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1
Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Каррарезе 2:0 Специя - Модена 1:0 Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0
Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0
Результаты матчей
Козенца
Модена
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Козенца
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
310
76
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|2.
|13
|8
|4
|1
|23 - 12
|28
|3.
|13
|7
|6
|0
|19 - 8
|27
|4.
|13
|6
|3
|4
|22 - 18
|21
|5.
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|6.
|0:1
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|8.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|9.
|13
|4
|5
|4
|13 - 16
|17
|10.
|13
|3
|8
|2
|15 - 11
|17
|11.
|1:0
|14
|4
|5
|5
|19 - 19
|17
|12.
|13
|4
|4
|5
|12 - 15
|16
|13.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|14.
|13
|2
|9
|2
|13 - 11
|15
|15.
|13
|3
|5
|5
|13 - 15
|14
|16.
|13
|4
|1
|8
|14 - 20
|13
|17.
|13
|3
|4
|6
|11 - 15
|13
|18.
|13
|3
|4
|6
|13 - 18
|13
|19.
|13
|3
|4
|6
|7 - 17
|13
|20.
|13
|1
|7
|5
|8 - 18
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|6.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|11.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|7
|3
|0
|4
|5 - 12
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|13.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|18.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|7
|0
|2
|5
|5 - 12
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4