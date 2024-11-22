Тур: 14. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
0:1
22' ГолКоттали Маттео
25' Желтая карточкаФлоренци Альдо
59' Красная карточкаДефрель Грегоре
61' Желтая карточкаМикай Алессандро
66' Желтая карточкаСанторо Симоне
1:1
80' ГолМаццокки Симоне
90' Желтая карточкаБаттистелла Томас
90'+5
Ход матча
22'
25'
59'
61'
66'
80'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
10 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
596 Количество передач 229
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.00 Победит «Модена»
-
16
Джерли
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
-
11 Мендеш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Paolo Mandelli
История личных встреч
Козенца
Модена
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.21
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.14
|Manuel Ricciardi
|2
|0.14
|Маццокки Симоне
|2 (1)
|0.14
|Стриццоло Лука
|1
|0.07
|Флоренци Альдо
|1
|0.07
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.07
|Massimo Zilli
|1
|0.07
|Матеус Чарлис
|1
|0.07
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|3 (2)
|0.21
|Мендеш Педру
|2
|0.14
|Абьюзо Фабио
|2
|0.14
|Казо Джузеппе
|1
|0.07
|Дефрель Грегоре
|1
|0.07
|Божанай Клейс
|1
|0.07
|Кальдара Маттиа
|1
|0.07
|Глиоцци Этторе
|1
|0.07
|Заро Джованни
|1
|0.07
|Коттали Маттео
|1
|0.07
|Санторо Симоне
|1
|0.07
|Кауц Кристиан
|1
|0.07
|Деллавалле Алессандро
|1
|0.07
|Идрисси Риад
|1
|0.07
|Беюку Гэди
|1
|0.07
|Баттистелла Томас
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флоренци Альдо
|5
|0
|Вентури Майкл
|3
|1
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Христов Андреа
|2
|1
|Куан Кристиан
|3
|0
|Alessandro Caporale
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Manuel Ricciardi
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санторо Симоне
|5
|0
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Заро Джованни
|3
|0
|Баттистелла Томас
|3
|0
|Дефрель Грегоре
|1
|1
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Дука Эдоардо
|2
|0
|Деллавалле Алессандро
|2
|0
|Ганьо Риккардо
|1
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Казо Джузеппе
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
11
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Модена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
18
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
2
22%
76-90
Забито
14
19
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
6
43%
6
32%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
29%
4
21%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Козенца 2:3 Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1
Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Каррарезе 2:0 Специя - Модена 1:0 Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0
Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0
Результаты матчей
Козенца
Модена
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Козенца
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
52
24
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
77
113
113
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|8
|Специя
|Эспозито Франческо
|6
|Пиза
|Трамони Маттео
|5 (2)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|5 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Сампдория
|Риччо Алессандро
|1 4