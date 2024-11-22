  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Козенца
1:1
Конец матча
Модена
0'
0:1
22' Гол
Коттали Маттео
25' Желтая карточка
Флоренци Альдо
59' Красная карточка
Дефрель Грегоре
61' Желтая карточка
Микай Алессандро
66' Желтая карточка
Санторо Симоне
1:1
80' Гол
Маццокки Симоне
90' Желтая карточка
Баттистелла Томас
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Коттали Маттео
(Дефрель Грегоре)
25'
Флоренци Альдо
 
46'
Киерво Риккардо
Риччи Джакомо
 
46'
Andrea Rizzo Pinna
Стриццоло Лука
 
59'
 
Дефрель Грегоре
61'
Микай Алессандро
 
63'
 
Мендеш Педру
Казо Джузеппе
63'
Tommaso Fumagalli
Матеус Чарлис
 
66'
 
Санторо Симоне
74'
 
Заро Джованни
Ди Пардо Алессандро
74'
 
Маньино Лука
Палумбо Антонио
74'
 
Идрисси Риад
Коттали Маттео
77'
Санкох Мохамед
Manuel Ricciardi
 
80'
Маццокки Симоне
(Andrea Rizzo Pinna)
1:1
85'
 
Баттистелла Томас
Джерли Фабио
90'
 
Баттистелла Томас

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 596 Количество передач 229
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
1
Микай
Алессандро
4
Pietro
Martino
15
Далле
Мура
Кристиан
17
Alessandro
Caporale
16
Manuel
Ricciardi
28
Куан
Кристиан
6
Матеус
Чарлис
31
Риччи
Джакомо
34
Флоренци
Альдо
32
Стриццоло
Лука
30
Маццокки
Симоне
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
23
Кальдара
Маттиа
33
Кауц
Кристиан
18
Ди
Пардо
Алессандро
16
Джерли
Фабио
8
Санторо
Симоне
29
Коттали
Маттео
10
Палумбо
Антонио
92
Дефрель
Грегоре
20
Казо
Джузеппе
Козенца
3-4-3
Модена
3-4-3

История личных встреч

Козенца
Модена

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:2
СB
2:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 3 (1) 0.21
Д'Орацио Томмазо 2 0.14
Manuel Ricciardi 2 0.14
Маццокки Симоне 2 (1) 0.14
Стриццоло Лука 1 0.07
Флоренци Альдо 1 0.07
Andrea Rizzo Pinna 1 0.07
Massimo Zilli 1 0.07
Матеус Чарлис 1 0.07
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 3 (2) 0.21
Мендеш Педру 2 0.14
Абьюзо Фабио 2 0.14
Казо Джузеппе 1 0.07
Дефрель Грегоре 1 0.07
Божанай Клейс 1 0.07
Кальдара Маттиа 1 0.07
Глиоцци Этторе 1 0.07
Заро Джованни 1 0.07
Коттали Маттео 1 0.07
Санторо Симоне 1 0.07
Кауц Кристиан 1 0.07
Деллавалле Алессандро 1 0.07
Идрисси Риад 1 0.07
Беюку Гэди 1 0.07
Баттистелла Томас 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Альдо 5 0
Вентури Майкл 3 1
Матеус Чарлис 4 0
Христов Андреа 2 1
Куан Кристиан 3 0
Alessandro Caporale 3 0
Курфалидис Христос 3 0
Стриццоло Лука 2 0
Маури Хосе 2 0
Риччи Джакомо 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Орацио Томмазо 2 0
Маццокки Симоне 2 0
Кампорезе Микеле 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Manuel Ricciardi 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Pietro Martino 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санторо Симоне 5 0
Палумбо Антонио 4 0
Заро Джованни 3 0
Баттистелла Томас 3 0
Дефрель Грегоре 1 1
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Дука Эдоардо 2 0
Деллавалле Алессандро 2 0
Ганьо Риккардо 1 0
Коттали Маттео 1 0
Маньино Лука 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Казо Джузеппе 1 0
Идрисси Риад 1 0

Результаты матчей

Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Модена
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Козенца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Модена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
11
Козенца
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Модена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
18

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
2
29%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
50%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
57%
2
22%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
21%
16-30
6
43%
6
32%
31-45
1
7%
4
21%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
4
29%
4
21%
76-90

Пропущено

14
20
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
2
14%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
1
7%
6
30%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
2
10%
61-75
4
29%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Брешия - Козенца 2:3 Козенца - Салернитана 1:1 Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1
Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1
Модена
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Модена - Каррарезе 2:0 Специя - Модена 1:0 Модена - Кремонезе 2:2 Сассуоло - Модена 2:0
Модена - Палермо 2:2 Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2 Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0

Результаты матчей

Козенца
Модена

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Козенца
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 13 8 4 1 25 - 12 28
2.
Пиза
 13 8 4 1 23 - 12 28
3.
Специя
 13 7 6 0 19 - 8 27
4.
Чезена
 13 6 3 4 22 - 18 21
5.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
6.
Кремонезе
 13 5 3 5 18 - 17 18
7.
Брешия
 13 5 2 6 18 - 20 17
8.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
9.
Юве Стабия
 13 4 5 4 13 - 16 17
10.
Бари
 13 3 8 2 15 - 11 17
11.
Мантуя
 13 4 4 5 12 - 15 16
12.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
13.
Катанзаро
 13 2 9 2 13 - 11 15
14.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
15.
Реджана
 13 3 5 5 13 - 15 14
16.
Зюйдтироль
 13 4 1 8 14 - 20 13
17.
Каррарезе
 13 3 4 6 11 - 15 13
18.
Салернитана
 13 3 4 6 13 - 18 13
19.
Читтаделла
 13 3 4 6 7 - 17 13
20.
Фрозиноне
 13 1 7 5 8 - 18 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
2.
Специя
 6 5 1 0 10 - 4 16
3.
Чезена
 7 5 1 1 16 - 10 16
4.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
5.
Сассуоло
 6 4 1 1 12 - 6 13
6.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
7.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
8.
Катанзаро
 7 2 4 1 10 - 6 10
9.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
10.
Каррарезе
 6 2 3 1 6 - 3 9
11.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
12.
Кремонезе
 6 2 2 2 6 - 7 8
13.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
14.
Бари
 7 1 5 1 8 - 8 8
15.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
16.
Юве Стабия
 6 2 1 3 7 - 10 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 7 3 0 4 5 - 12 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 6 2 1 3 5 - 8 7
12.
Зюйдтироль
 6 2 0 4 5 - 8 6
13.
Салернитана
 6 1 2 3 5 - 7 5
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Реджана
 6 1 2 3 4 - 7 5
16.
Фрозиноне
 6 1 2 3 4 - 10 5
17.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 7 0 2 5 5 - 12 2
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 8
Специя Эспозито Франческо 6
Пиза Трамони Маттео 5 (2)
Сассуоло Лорьенте Арман 5 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 5
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Чезена Каргбо Аугустус 1 4
Сампдория Риччо Алессандро 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Дефрель Грегоре сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Коттали Маттео бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Козенца 1:1 Модена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный