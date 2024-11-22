Тур: 14. Стадион: Колизеум. Главный судья: Гонсалес Пабло
0:0
Первый тайм: 25'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
35
Ба
Джума
22
Роза
Лукас
11
Моро
Рауль
20
Юрич
Станко
23
Тухами
Ануар
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ба ДжумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кёмерт ЭрайЗащитник
- Защитник
-
30 Часко РаульЗащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
-
14 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
19 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеццолано Пауло
История личных встреч
Хетафе
Вальядолид
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.09
0.54
Среднее время на гол
82
167
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.92
0.82
Среднее время на гол
97
110
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|4 (2)
|0.29
|Милья Луис
|1 (1)
|0.07
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.07
|Уче Крисантус
|1
|0.07
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.07
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|3
|0.21
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.14
|Силла Мамаду
|2 (2)
|0.14
|Санчес Иван
|1
|0.07
|Тухами Ануар
|1
|0.07
|Перес Кике
|1
|0.07
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Карточки
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьене Даконам
|4
|0
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Йылдырым Бертуг
|4
|0
|Сола Алекс
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Рико Диего
|3
|0
|Альдерете Омар
|3
|0
|Уче Крисантус
|3
|0
|Беррокаль Хуан
|1
|1
|Ньом Аллан
|1
|0
|Родригес Альваро
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
|Аберден Набиль
|1
|0
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|7
|0
|Роза Лукас
|5
|0
|Мартин Марио
|3
|1
|Торрес Давид
|4
|0
|Кёмерт Эрай
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Перес Кике
|3
|0
|Луис Перез
|2
|0
|Тухами Ануар
|2
|0
|Санчес Иван
|2
|0
|Санчес Хавьер
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Результаты матчей
Хетафе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вальядолид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вальядолид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
2
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Вальядолид
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
50%
2
12%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Пропущено
11
24
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
9%
1
4%
1-15
3
27%
5
21%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
0
0%
11
46%
76-90
Результаты последних матчей
Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Хетафе - Жирона 0:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1
Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вальядолид - АВС 2:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4
Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1
Результаты матчей
Хетафе
Вальядолид
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хетафе
Вальядолид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|0:0 Заявка
|14
|1
|8
|5
|8 - 11
|11
|18.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19.
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 25
|10
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|6
|1
|5 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|7
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вальядолид
Исход игры
Хетафе
54.5% (66)
Ничья
36.4% (44)
Вальядолид
9.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
23.21% (26)
Меньше
76.79% (86)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
33.1% (40)
1:1 Ничья
28.9% (35)
2:1 Хетафе
13.2% (16)
1:2 Вальядолид
4.1% (5)
2:0 Хетафе
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
0:1 Вальядолид
1.7% (2)
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