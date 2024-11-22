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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Хетафе
0:0
Первый тайм: 25'
Вальядолид
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 121
Хетафе 54.5% (66)
X 36.4% (44)
Вальядолид 9.1% (11)
Все прогнозы
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Хетафе
Ничья
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13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
10
Йылдырым
Бертуг
6
Уче
Крисантус
13
Хейн
Карл-Якоб
35
Ба
Джума
5
Санчес
Хавьер
6
Озкаджар
Дженк
2
Луис
Перез
22
Роза
Лукас
11
Моро
Рауль
20
Юрич
Станко
8
Перес
Кике
23
Тухами
Ануар
7
Силла
Мамаду
Хетафе
4-4-2
Вальядолид
5-4-1

История личных встреч

Хетафе
Вальядолид

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ТМК
1:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
2:1
ТМС
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
ПД
0:0
ПД
0:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.54

Среднее время на гол

82
167

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.92
0.82

Среднее время на гол

97
110

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.29
Милья Луис 1 (1) 0.07
Йылдырым Бертуг 1 0.07
Уче Крисантус 1 0.07
Майораль Борха 1 (1) 0.07
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 3 0.21
Амалла Селим 2 (1) 0.14
Силла Мамаду 2 (2) 0.14
Санчес Иван 1 0.07
Тухами Ануар 1 0.07
Перес Кике 1 0.07
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 4 0
Арамбарри Мауро 4 0
Йылдырым Бертуг 4 0
Сола Алекс 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Рико Диего 3 0
Альдерете Омар 3 0
Уче Крисантус 3 0
Беррокаль Хуан 1 1
Ньом Аллан 1 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Аберден Набиль 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 7 0
Роза Лукас 5 0
Мартин Марио 3 1
Торрес Давид 4 0
Кёмерт Эрай 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Перес Кике 3 0
Луис Перез 2 0
Тухами Ануар 2 0
Санчес Иван 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0

Результаты матчей

Хетафе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вальядолид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вальядолид
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
2
Хетафе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Вальядолид
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
50%
2
12%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
0
0%
7
41%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
1
13%
4
36%
46-60
1
13%
1
9%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Пропущено

11
24
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
9%
1
4%
1-15
3
27%
5
21%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
3
13%
46-60
3
27%
2
8%
61-75
0
0%
11
46%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Хетафе - Жирона 0:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1
Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вальядолид - АВС 2:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4
Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1

Результаты матчей

Хетафе
Вальядолид

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
7:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Хетафе
 0:0 Заявка 14 1 8 5 8 - 11 11
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Вальядолид
 0:0 Заявка 14 2 4 8 10 - 25 10
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
13.
Хетафе
 0:0 Заявка 8 1 6 1 5 - 4 9
14.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19.
Вальядолид
 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Вальядолид
 0:0 Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 7
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Хейн Карл-Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 24'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 24'
    Роза Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 24'
    Хейн Карл-Якоб из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 24'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 23'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 23'
    Удар от ворот произведет Вальядолид
  • 22'
    Дженк Озкаджар из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 22'
    Хетафе пытается что-то создать.
  • 22'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 22'
    Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 21'
    Chrisantus Uche из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 21'
    Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 20'
    Силла Мамаду из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 20'
    Контроль мяча: Хетафе: 63%, Вальядолид: 37%.
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    Прогнозы 121
    Хетафе 54.5% (66)
    X 36.4% (44)
    Вальядолид 9.1% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Хетафе
    Ничья
    Вальядолид
    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Вальядолид

    Исход игры
    Хетафе
    54.5% (66)
    Ничья
    36.4% (44)
    Вальядолид
    9.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.21% (26)
    Меньше
    76.79% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (60)
    Нет
    46.43% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    33.1% (40)
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    2:1 Хетафе
    13.2% (16)
    1:2 Вальядолид
    4.1% (5)
    2:0 Хетафе
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Вальядолид
    1.7% (2)
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