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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гонсалес Пабло
Хетафе
2:0
Конец матча
Вальядолид
0'
35' Желтая карточка
Дьене Даконам
45' Желтая карточка
Paulo Pezzolano
45' Вторая желтая карточка
Paulo Pezzolano
45' Желтая карточка
Хосе Бордалас
61' Желтая карточка
Тухами Ануар
61' Желтая карточка
Йылдырым Бертуг
61' Желтая карточка
Ньом Аллан
1:0
70' Гол
Родригес Альваро
2:0
73' Гол
Ньом Аллан
90' Желтая карточка
Санчес Иван
90'+8

Ход матча

35'
Дьене Даконам
 
45'
 
Paulo Pezzolano
45'
 
Paulo Pezzolano
45'
Хосе Бордалас
 
55'
Иглесиас Хуан
Сола Алекс
 
61'
 
Тухами Ануар
61'
Йылдырым Бертуг
 
61'
Ньом Аллан
 
65'
Родригес Альваро
Йылдырым Бертуг
 
66'
 
Латаса Хуан
Тухами Ануар
66'
 
Мартин Марио
Юрич Станко
70'
Родригес Альваро
(Ньом Аллан)
1:0
73'
Ньом Аллан
2:0
74'
 
Санчес Иван
Санчес Хавьер
85'
 
Андре Маркос
Силла Мамаду
89'
Сантьяго Хесус
Перес Карлес
 
89'
Дуарте Домингуш
Ньом Аллан
 
90'
 
Санчес Иван

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 328 Количество передач 264
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 121
Хетафе 54.5% (66)
X 36.4% (44)
Вальядолид 9.1% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
10
Йылдырым
Бертуг
6
Уче
Крисантус
13
Хейн
Карл-Якоб
35
Ба
Джума
5
Санчес
Хавьер
6
Озкаджар
Дженк
2
Луис
Перез
22
Роза
Лукас
11
Моро
Рауль
20
Юрич
Станко
8
Перес
Кике
23
Тухами
Ануар
7
Силла
Мамаду
Хетафе
4-4-2
Вальядолид
5-4-1

История личных встреч

Хетафе
Вальядолид

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ТМК
1:0
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:2
КК
1:1
КК
1:0
П
0:0
С
1:0
С
3:1
П
0:0
П
1:0
П
2:1
П
2:1
ТМС
0:1
П
0:0
П
1:0
П
1:0
П
1:0
ПД
0:0
ПД
0:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.09
0.54

Среднее время на гол

82
167

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.92
0.82

Среднее время на гол

97
110

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 4 (2) 0.29
Ньом Аллан 1 0.07
Милья Луис 1 (1) 0.07
Родригес Альваро 1 0.07
Йылдырым Бертуг 1 0.07
Уче Крисантус 1 0.07
Майораль Борха 1 (1) 0.07
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0
Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 3 0.21
Амалла Селим 2 (1) 0.14
Силла Мамаду 2 (2) 0.14
Санчес Иван 1 0.07
Тухами Ануар 1 0.07
Перес Кике 1 0.07
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0

Карточки

Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьене Даконам 5 0
Йылдырым Бертуг 5 0
Хосе Бордалас 3 1
Арамбарри Мауро 4 0
Сола Алекс 4 0
Рико Диего 3 0
Альдерете Омар 3 0
Уче Крисантус 3 0
Беррокаль Хуан 1 1
Ньом Аллан 2 0
Родригес Альваро 1 0
Перес Карлес 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0
Аберден Набиль 1 0
Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 8 1
Роза Лукас 5 0
Мартин Марио 3 1
Торрес Давид 4 0
Кёмерт Эрай 4 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Тухами Ануар 3 0
Санчес Иван 3 0
Перес Кике 3 0
Луис Перез 2 0
Санчес Хавьер 2 0
Андре Маркос 2 0
Силла Мамаду 1 0
Амалла Селим 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0

Результаты матчей

Хетафе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Вальядолид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3
Хетафе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Вальядолид
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
2
Хетафе
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Вальядолид
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Пропущено

4
19
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
2
50%
2
11%
31-45
1
25%
1
5%
46-60
1
25%
4
21%
61-75
0
0%
7
37%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
4
36%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Пропущено

11
26
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
9%
1
4%
1-15
3
27%
5
19%
16-30
3
27%
2
8%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
3
27%
4
15%
61-75
0
0%
11
42%
76-90

Результаты последних матчей

Хетафе
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Хетафе - Жирона 0:1 Сельта - Хетафе 1:0 Хетафе - Валенсия 1:1 Вильярреал - Хетафе 1:1
Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1 Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2
Вальядолид
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вальядолид - АВС 2:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:1 Осасуна - Вальядолид 1:0 Астур - Вальядолид 1:4
Вальядолид - Вильярреал 1:2 Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2 Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1

Результаты матчей

Хетафе
Вальядолид

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хетафе
Вальядолид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
10.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
11.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 93'
      Вальядолид начинает контратаку
    • 93'
      Дженк Озкаджар из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Милья Луис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 92'
      Вальядолид контролирует мяч.
    • 92'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 92'
      Ба Джума из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Хетафе пытается что-то создать.
    • 91'
      Милья Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Хетафе 54.5% (66)
    X 36.4% (44)
    Вальядолид 9.1% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хетафе 2:0 Вальядолид

    Исход игры
    Хетафе
    54.5% (66)
    Ничья
    36.4% (44)
    Вальядолид
    9.1% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.21% (26)
    Меньше
    76.79% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (60)
    Нет
    46.43% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Хетафе
    33.1% (40)
    1:1 Ничья
    28.9% (35)
    2:1 Хетафе
    13.2% (16)
    1:2 Вальядолид
    4.1% (5)
    2:0 Хетафе
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Вальядолид
    1.7% (2)
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