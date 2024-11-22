Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хорошую попытку сделал Chrisantus Uche. Удар в створ, но вратарь начеку

Chrisantus Uche нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

Chrisantus Uche выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Рефери не любит споров - именно за это Хосе Бордалас сейчас получил желтую

49' УДАЛЕНИЕ! - Пауло Пессолано получает вторую желтую за споры

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Дженк Озкаджар из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Хетафе

48' Chrisantus Uche возвращается на поле.

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Chrisantus Uche получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Рефери не любит споров - именно за это Пауло Пессолано сейчас получил желтую

45' Chrisantus Uche на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Хетафе

43' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Хетафе

42' Рико Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Дженк Озкаджар из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

37' Перес Кике пробует нанести удар издали, но Давид Сория держит все под контролем

37' Матч возобновлен

36' Моро Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи

35' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Вальядолид

33' Силла Мамаду пробует нанести удар издали, но Давид Сория ловит мяч

33' Моро Рауль из команды Вальядолид своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Милья Луис пробует нанести удар издали, но Карл Хайн держит все под контролем

31' Удар от ворот произведет Вальядолид

30' Дженк Озкаджар из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Удар от ворот произведет Вальядолид

28' Милья Луис не смог попасть в створ ударом издали

27' Луис Перез наказан за толчок Chrisantus Uche

26' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

24' Хейн Карл-Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Удар от ворот произведет Вальядолид

22' Дженк Озкаджар из команды Вальядолид перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Chrisantus Uche из команды Хетафе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

21' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Вальядолид

17' Удар от ворот произведет Вальядолид

15' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Удар от ворот произведет Вальядолид

14' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Хетафе

13' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Вальядолид

8' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Хетафе

4' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Вальядолид совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Удар от ворот произведет Вальядолид

3' Ньом Аллан не смог попасть в створ ударом издали

3' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Дженк Озкаджар ослабляет давление, выбив мяч.

2' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Вальядолид начинает с центра поля