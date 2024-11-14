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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 11.
Парагвай
FIFA #55
0:0
Первый тайм: 4'
Аргентина
FIFA #1
0'
Прогнозы 123
Парагвай 1.6% (2)
X 12.2% (15)
Аргентина 86.2% (106)
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12
Фернандес
Роберто
III
2
Веласкес
Густаво
15
Гомес
Густаво
3
Альдерете
Омар
6
Алонсо
Хуниор
8
Гомес
Диего
14
Кубас
Андрес
16
Бобадилья
Дамиан
10
Альмирон
Мигель
9
Санабрия
Антонио
19
Энсисо
Хулио
23
Мартинес
Эмилиано
16
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
3
Тальяфико
Николас
8
Фернандес
Энцо
7
Де
Пауль
Родриго
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
22
Мартинес
Лаутаро
9
Альварес
Хулиан
Парагвай
4-3-3
Аргентина
4-3-1-2

История личных встреч

Парагвай
Аргентина

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

14 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
0:0
КА
1:0
Ч2КЮА
1:1
КА
1:1
Ч2КЮА
0:1
Ч2КЮА
0:0
КА
6:1
КА
2:2
ЧМОМ
2:5
ЧМОМ
3:1
ТМС
4:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
1:1

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

54
84

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 3 0.3
Гомес Диего 1 0.1
Алонсо Хуниор 0 0
Эспиноса Матиас 0 0
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 6 0.6
Отаменди Николас 3 0.3
Гонсалес Николас 2 0.2
Альварес Хулиан 2 0.2
Мартинес Лаутаро 1 0.1
Фернандес Энцо 1 0.1
Тальяфико Николас 1 0.1
Дибала Пауло 1 0.1
Макаллистер Алексис 1 0.1
Альмада Тьяго 1 0.1
Ди Мария Анхель 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Молина Науэль 0 0
Пас Николас 0 0
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 2 0
Гомес Густаво 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Кабальеро Эрнесто 2 0
Барейро Адам 2 0
Касерес Хуан 2 0
Рохас Роберт 0 1
Ортис Ричард 1 0
Пирис Иван 1 0
Вильяльба Эктор 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Кубас Андрес 1 0
Рохас Матиас 1 0
Гонсалес Карлос III 1 0
Альдерете Омар 1 0
Сандез Агустин 1 0
Бобадилья Дамиан 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Песселья Херман 1 0
Паредес Леандро 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Парагвай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аргентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Парагвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
11
Парагвай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Аргентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
13

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
19
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
2
50%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Эквадор - Парагвай 0:0 Парагвай - Бразилия 1:0 Уругвай - Парагвай 0:0
Коста-Рика - Парагвай 2:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0
Аргентина
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аргентина - Боливия 6:0 Венесуэла - Аргентина 1:1 Колумбия - Аргентина 2:1 Аргентина - Чили 3:0
Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0

Результаты матчей

Парагвай
Аргентина

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
1:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Парагвай
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:0 Заявка 11 7 2 2 19 - 5 23
2.
Колумбия
 Заявка 10 5 4 1 13 - 6 19
3.
Бразилия
 Заявка 11 5 2 4 16 - 10 17
4.
Уругвай
 Заявка 10 4 4 2 13 - 6 16
5.
Парагвай
 0:0 Заявка 11 3 5 3 4 - 4 14
6.
Эквадор
 Заявка 10 4 4 2 6 - 4 13
7.
Боливия
 Заявка 10 4 0 6 11 - 21 12
8.
Венесуэла
 Заявка 11 2 6 3 9 - 11 12
9.
Перу
 Заявка 10 1 3 6 3 - 14 6
10.
Чили
 Заявка 10 1 2 7 5 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Колумбия
 Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
2.
Аргентина
 0:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 2 12
3.
Уругвай
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
4.
Парагвай
 0:0 Заявка 6 3 2 1 4 - 2 11
5.
Бразилия
 Заявка 5 3 1 1 11 - 3 10
6.
Венесуэла
 Заявка 6 2 4 0 6 - 2 10
7.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
9.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 0:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
2.
Бразилия
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
3.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
4.
Уругвай
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
5.
Эквадор
 Заявка 5 1 2 2 2 - 3 5
6.
Боливия
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
7.
Парагвай
 0:0 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
8.
Венесуэла
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
9.
Перу
 Заявка 5 0 1 4 0 - 9 1
10.
Чили
 Заявка 5 0 0 5 1 - 14 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Аргентина Месси Лионель 6 (2)
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Бразилия Рафинья Диас 4 (1)
Колумбия Диас Луис 4
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Пульгар Эрик 5
Чили Нуньес Марселино 1 3
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    3'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади сборной Аргентины, Энсисо забрался в небольшой офсайд. 
  • 2'
    Стадион в Асунсьоне сегодня заполнен полностью, конечно же болельщики сборной Парагвая будут верить в чудо и возможность отобрать очки у чемпионов мира. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Лионель Скалони выставил боевой состав, но конечно же это не значит, что на выезде Аргентина сможет обыграть Парагвай без особого труда. 
  • До матча
  • Напомним, что после десяти сыгранных матчей в активе сборной Аргентины 22 очка, что позволяет команде Лионеля Скалони уверенно лидировать в отборочном этапе. Парагвай в свою очередь набрал 13 очков и пока что занимает шестую позицию. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 11 тура отборочного этапа в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года. Сегодня Парагвай на домашнем поле сразится со сборной Аргентины. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Парагвай.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.74. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.74 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 123
Парагвай 1.6% (2)
X 12.2% (15)
Аргентина 86.2% (106)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Парагвай
Ничья
Аргентина
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Парагвай 0:0 Аргентина

Исход игры
Парагвай
1.6% (2)
Ничья
12.7% (16)
Аргентина
85.7% (108)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
66.67% (76)
Нет
33.33% (38)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
38.1% (48)
0:1 Аргентина
19.8% (25)
1:1 Ничья
11.9% (15)
1:3 Аргентина
7.1% (9)
0:2 Аргентина
7.1% (9)
2:3 Аргентина
1.6% (2)
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