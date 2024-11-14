Напомним, что после десяти сыгранных матчей в активе сборной Аргентины 22 очка, что позволяет команде Лионеля Скалони уверенно лидировать в отборочном этапе. Парагвай в свою очередь набрал 13 очков и пока что занимает шестую позицию.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 11 тура отборочного этапа в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года. Сегодня Парагвай на домашнем поле сразится со сборной Аргентины. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.