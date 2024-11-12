Тур: 11.
История личных встреч
Парагвай
Аргентина
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
14 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
21.4%
50%
4 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
54
84
Бомбардиры внутри турнира
Парагвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|3
|0.3
|Гомес Диего
|1
|0.1
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Эспиноса Матиас
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|6
|0.6
|Отаменди Николас
|3
|0.3
|Гонсалес Николас
|2
|0.2
|Альварес Хулиан
|2
|0.2
|Мартинес Лаутаро
|1
|0.1
|Фернандес Энцо
|1
|0.1
|Тальяфико Николас
|1
|0.1
|Дибала Пауло
|1
|0.1
|Макаллистер Алексис
|1
|0.1
|Альмада Тьяго
|1
|0.1
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Пас Николас
|0
|0
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Карточки
Парагвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Диего
|2
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Кабальеро Эрнесто
|2
|0
|Барейро Адам
|2
|0
|Касерес Хуан
|2
|0
|Рохас Роберт
|0
|1
|Ортис Ричард
|1
|0
|Пирис Иван
|1
|0
|Вильяльба Эктор
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Кубас Андрес
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Гонсалес Карлос III
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
|Бобадилья Дамиан
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Песселья Херман
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Парагвай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Аргентина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Парагвай
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Аргентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
11
Парагвай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Аргентина
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
13
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
11
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
19
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
1
25%
1
5%
16-30
0
0%
6
32%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
2
50%
2
11%
61-75
0
0%
6
32%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Парагвай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Парагвай - Венесуэла 2:1 Эквадор - Парагвай 0:0 Парагвай - Бразилия 1:0 Уругвай - Парагвай 0:0
Коста-Рика - Парагвай 2:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Колумбия - Парагвай 2:1 Панама - Парагвай 0:1 Чили - Парагвай 3:0 Перу - Парагвай 0:0 Парагвай - Колумбия 0:1 Чили - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 1:0 Аргентина - Парагвай 1:0 Венесуэла - Парагвай 1:0 Парагвай - Перу 0:0 Парагвай - Никарагуа 2:0 Чили - Парагвай 3:2 Парагвай - Колумбия 0:2 Перу - Парагвай 1:0
Аргентина
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аргентина - Боливия 6:0 Венесуэла - Аргентина 1:1 Колумбия - Аргентина 2:1 Аргентина - Чили 3:0
Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0
Результаты матчей
Парагвай
Аргентина
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Парагвай
Аргентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
91
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|19 - 5
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|13 - 6
|19
|3.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 6
|16
|4.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 9
|16
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|6 - 4
|13
|6.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|4 - 4
|13
|7.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 21
|12
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|9.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|3 - 14
|6
|10.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 2
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 3
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|4 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|5.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|6.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|7.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|8.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|9.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|10.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|1 - 14
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Аргентина
|Месси Лионель
|6 (2)
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Колумбия
|Диас Луис
|4
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Пульгар Эрик
|5
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогнозы на матч Парагвай - Аргентина
Исход игры
Парагвай
0% (0)
Ничья
12.5% (7)
Аргентина
87.5% (49)
Тотал 2.5
Больше
64.15% (34)
Меньше
35.85% (19)
Обе команды забьют
Да
73.58% (39)
Нет
26.42% (14)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
48.2% (27)
0:1 Аргентина
12.5% (7)
1:1 Ничья
12.5% (7)
0:2 Аргентина
8.9% (5)
1:3 Аргентина
7.1% (4)
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