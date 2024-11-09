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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Венеция
1:0
Первый тайм: 15'
Парма

Ход матча

5'
Николусси Кавилья Ханс
(Ористанио Гаэтано)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 117
Венеция 29.1% (34)
X 59% (69)
Парма 12% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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35
Станкович
Филип
27
Кандела
Антонио
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
5
Хапс
Ридгесиано
32
Дункан
Альфред
14
Николусси
Кавилья
Ханс
6
Бузио
Джанлука
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
31
Судзуки
Дзион
20
Эно
Антони
15
Дель
Прато
Энрико
46
Леони
Джованни
14
Валери
Эмануэле
16
Кейта
Мандела
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
22
Канчелльери
Маттео
7
Бенедычак
Адриан
Венеция
3-4-2-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Парма

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:2
К
3:1
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:2
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (2) 0.33
Андерсен Магнус II 1 0.08
Николусси Кавилья Ханс 1 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.08
Ористанио Гаэтано 1 0.08
Бузио Джанлука 1 0.08
Свобода Михаэль 1 0.08
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.25
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.25
Дель Прато Энрико 2 0.17
Алмквист Понтус 1 0.08
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.08
Зом Симон 1 0.08
Шарпантье Габриэль 1 0.08
Канчелльери Маттео 1 0.08
Эно Антони 1 0.08
Валери Эмануэле 0 0
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Балог Ботонд 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Мандела 2 1
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Балог Ботонд 2 0
Мохаммед Анас Хадж 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Парма
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
6
Венеция
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

2
5
Венеция
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Парма
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

2
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

12
15
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
5
33%
76-90

Пропущено

17
16
12 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
4
24%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
4
25%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2
Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0
Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Парма - Дженоа 0:1 Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1
Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1

Результаты матчей

Венеция
Парма

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Венеция
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
2
1.5
3
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
5
6
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Венеция
 1:0 Заявка 12 3 2 7 11 - 19 11
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 9 - 19 9
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Парма
 0:1 Заявка 12 1 6 5 14 - 18 9
20.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Венеция
 1:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
11.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
14.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17.
Парма
 0:1 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
12.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
16.
Парма
 0:1 Заявка 6 0 4 2 6 - 8 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 1:0 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Дункан Альфред из команды Венеция опасно и грубо сыграл. Канчелльери Маттео пострадал.
  • 14'
    Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Венеция пытается что-то создать.
  • 13'
    Удар от ворот произведет Венеция
  • 13'
    Парма пытается что-то создать.
  • 13'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 13'
    Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 8'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 8'
      Ористанио Гаэтано из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Команда Венеция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 5'
      Ористанио Гаэтано сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Николусси Кавилья Ханс забивает с левой ноги!
    • 5'
      Ористанио Гаэтано создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Ористанио Гаэтано из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Венеция: 64%, Парма: 36%.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Ористанио Гаэтано из команды Венеция поставил подножку. Пострадал Бенедычак Адриан
    • 3'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Венеция контролирует мяч.
    • 2'
      Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Венеция начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 51.3% пользователей.
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    Прогнозы 117
    Венеция 29.1% (34)
    X 59% (69)
    Парма 12% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Венеция
    Ничья
    Парма
    2.60
    3.60
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 1:0 Парма

    Исход игры
    Венеция
    29.1% (34)
    Ничья
    59% (69)
    Парма
    12% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.13% (29)
    Меньше
    73.87% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (60)
    2:1 Венеция
    12.8% (15)
    1:0 Венеция
    12.8% (15)
    1:2 Парма
    6% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Венеция
    2.6% (3)
    0:2 Парма
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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