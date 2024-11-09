Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

После классного второго тайма Парма совершает камбэк и уходит с поля победителем!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Эмануэле Валери не смог попасть в створ ударом издали

Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

47' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Похьянпало Йоэль нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.

46' Кандела Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Кандела Антонио из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Венеция

44' Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Парма пытается что-то создать.

43' Парма контролирует мяч.

43' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Парма

39' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

39' Николусси Кавилья Ханс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Венеция

37' Зом Симон не смог попасть в створ ударом издали

36' Парма пытается что-то создать.

36' Парма начинает контратаку

35' Хорошую попытку сделал Хапс Ридгесиано . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Бузио Джанлука из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе

28' Удар от ворот произведет Венеция

28' Бенедычак Адриан не смог попасть в створ ударом издали

26' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Бенедычак Адриан из команды Парма в офсайде

24' Удар от ворот произведет Парма

24' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Бузио Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Канчелльери Маттео из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

21' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

19' Парма пытается что-то создать.

17' Команда Парма сравняла счет! Игра продолжается!

17' Г О О О О Л - Эмануэле Валери из команды Парма левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

17' Канчелльери Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

17' Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с правого угла.

15' Удар от ворот произведет Венеция

15' Парма пытается что-то создать.

14' Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Удар от ворот произведет Венеция

13' Парма пытается что-то создать.

13' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Михэйлэ Валентин пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

10' Удар от ворот произведет Венеция

9' Эно Антони не смог попасть в створ ударом издали

9' Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с левого угла.

8' Парма совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Парма

8' Ористанио Гаэтано из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

7' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Команда Венеция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Николусси Кавилья Ханс забивает с левой ноги!

5' Ористанио Гаэтано создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ористанио Гаэтано из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Парма совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Венеция начинает с центра поля