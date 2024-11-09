Тур: 12. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Главный судья: Чиффи Даниэле
0'
1:0
5' ГолНиколусси Кавилья Ханс
1:1
17' ГолВалери Эмануэле
50' Желтая карточкаКанчелльери Маттео
1:2
68' ГолБонни Анж-Йоан
84' Желтая карточкаАндерсен Магнус
90' Желтая карточкаШарпантье Габриэль
90'+5
Ход матча
5'
17'
1:1
68'
1:2
84'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
575 Количество передач 287
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Эно
Антони
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Венеция
Парма
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.78
1.44
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
62
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (2)
|0.33
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.17
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.08
|Андерсен Магнус II
|1
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.08
|Бузио Джанлука
|1
|0.08
|Свобода Михаэль
|1
|0.08
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонни Анж-Йоан
|4 (1)
|0.33
|Ман Деннис
|3
|0.25
|Дель Прато Энрико
|2
|0.17
|Валери Эмануэле
|1
|0.08
|Алмквист Понтус
|1
|0.08
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.08
|Зом Симон
|1
|0.08
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.08
|Канчелльери Маттео
|1
|0.08
|Эно Антони
|1
|0.08
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Балог Ботонд
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Мандела
|2
|1
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Канчелльери Маттео
|1
|1
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Балог Ботонд
|2
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Парма
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
6
Венеция
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
2
5
Венеция
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Парма
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Пропущено
12
9
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
1
8%
3
33%
76-90
Забито
13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
4
31%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
17
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
21%
1
6%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2
Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0
Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Парма - Дженоа 0:1 Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1
Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1
Результаты матчей
Венеция
Парма
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Венеция
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
102
39
66
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|25 - 13
|24
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|6.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|7.
|1:1 Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|14.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|7.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|16.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|17.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|15.
|1:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
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|Лукман Адемола
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|Пулишич Кристиан
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|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венеция 1:2 Парма
Исход игры
Венеция
29.1% (34)
Ничья
59% (69)
Парма
12% (14)
Тотал 2.5
Больше
26.13% (29)
Меньше
73.87% (82)
Обе команды забьют
Да
80.18% (89)
Нет
19.82% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
51.3% (60)
2:1 Венеция
12.8% (15)
1:0 Венеция
12.8% (15)
1:2 Парма
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:1 Венеция
2.6% (3)
0:2 Парма
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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