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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Чиффи Даниэле
Венеция
1:2
Конец матча
Парма
0'
1:0
5' Гол
Николусси Кавилья Ханс
1:1
17' Гол
Валери Эмануэле
50' Желтая карточка
Канчелльери Маттео
1:2
68' Гол
Бонни Анж-Йоан
84' Желтая карточка
Андерсен Магнус
90' Желтая карточка
Шарпантье Габриэль
90'+5

Ход матча

5'
Николусси Кавилья Ханс
(Ористанио Гаэтано)
1:0
17'
1:1
Валери Эмануэле
(Ман Деннис)
46'
Дзампано Франческо
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
46'
 
Шарпантье Габриэль
Бенедычак Адриан
50'
 
Канчелльери Маттео
64'
Андерсен Магнус
Дункан Альфред
 
65'
 
Эстевес Науэль
Кейта Мандела
65'
 
Балог Ботонд
Леони Джованни
65'
 
Бонни Анж-Йоан
Михэйлэ Валентин
68'
1:2
Бонни Анж-Йоан
73'
 
Николусси Кавилья Ханс
Ман Деннис
73'
 
Кулибали Войо
Йебоа Джон
84'
Андерсен Магнус
 
84'
Карбони Франко
Кандела Антонио
 
85'
Гиткьяер Кристиан
Хапс Ридгесиано
 
90'
 
Шарпантье Габриэль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 575 Количество передач 287
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 117
Венеция 29.1% (34)
X 59% (69)
Парма 12% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Станкович
Филип
27
Кандела
Антонио
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
5
Хапс
Ридгесиано
32
Дункан
Альфред
14
Николусси
Кавилья
Ханс
6
Бузио
Джанлука
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
31
Судзуки
Дзион
20
Эно
Антони
15
Дель
Прато
Энрико
46
Леони
Джованни
14
Валери
Эмануэле
16
Кейта
Мандела
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
28
Михэйлэ
Валентин
22
Канчелльери
Маттео
7
Бенедычак
Адриан
Венеция
3-4-2-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Венеция
Парма

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
2:1
СB
3:2
СB
2:1
СB
2:2
К
3:1
СB
1:1
СB
0:1
ЛП
2:2
ЛП
1:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
62

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (2) 0.33
Николусси Кавилья Ханс 2 0.17
Ористанио Гаэтано 1 0.08
Андерсен Магнус II 1 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.08
Бузио Джанлука 1 0.08
Свобода Михаэль 1 0.08
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонни Анж-Йоан 4 (1) 0.33
Ман Деннис 3 0.25
Дель Прато Энрико 2 0.17
Валери Эмануэле 1 0.08
Алмквист Понтус 1 0.08
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.08
Зом Симон 1 0.08
Шарпантье Габриэль 1 0.08
Канчелльери Маттео 1 0.08
Эно Антони 1 0.08
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Балог Ботонд 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Мандела 2 1
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Канчелльери Маттео 1 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Балог Ботонд 2 0
Мохаммед Анас Хадж 2 0
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Венеция
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Парма
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
6
Венеция
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

2
5
Венеция
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Парма
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
13%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
43%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

12
9
9 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
17%
4
44%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

13
17
7 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
4
31%
3
18%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
23%
3
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
17
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
21%
1
6%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
3
16%
4
24%
61-75
2
11%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Интер Милан - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2
Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0
Парма
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Парма - Дженоа 0:1 Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1
Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1

Результаты матчей

Венеция
Парма

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Венеция
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
2
3
9
1.5
6
6
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Интер Милан
 Заявка 11 7 3 1 25 - 13 24
3.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
4.
Лацио
 Заявка 11 7 1 3 24 - 14 22
5.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
6.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
7.
Милан
 1:1 Заявка 11 5 3 3 18 - 12 18
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
12.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
13.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
14.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 1:1 Заявка 12 2 4 6 10 - 20 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
5.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
6.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
7.
Милан
 1:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
15.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
16.
Кальяри
 1:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 12 6
17.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
18.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
14.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
15.
Кальяри
 1:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
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Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Парма совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Венеция: 67%, Парма: 33%.
  • 95'
    Бузио Джанлука из команды Венеция заходит слишком далеко, он валит Шарпантье Габриэль.
  • 95'
    Эно Антони из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Венеция пытается что-то создать.
  • 94'
    Эно Антони из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Венеция пытается что-то создать.
  • 94'
    Кулибали Войо ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Эно Антони ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Парма
  • 93'
    Венеция пытается что-то создать.
  • 93'
    Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Контроль мяча: Венеция: 60%, Парма: 40%.
    • 47'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Похьянпало Йоэль нанес удар головой, но Сион Сузуки спокойно отбил мяч.
    • 46'
      Кандела Антонио создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Кандела Антонио из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Венеция: 59%, Парма: 41%.
    • 45'
      Эллертссон Микаэль-Эгиль из команды Венеция в офсайде
    • 44'
      Удар от ворот произведет Венеция
    • 44'
      Парма идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Парма пытается что-то создать.
    • 43'
      Парма контролирует мяч.
    • 43'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Дель Прато Энрико из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Венеция контролирует мяч.
    • 42'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 41'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Николусси Кавилья Ханс из команды Венеция поставил подножку. Пострадал Зом Симон
    • 41'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Венеция: 59%, Парма: 41%.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 39'
      Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Николусси Кавилья Ханс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 39'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма заходит слишком далеко, он валит Ористанио Гаэтано.
    • 38'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Венеция
    • 37'
      Зом Симон не смог попасть в створ ударом издали
    • 37'
      Кандела Антонио из команды Венеция перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Парма пытается что-то создать.
    • 36'
      Парма начинает контратаку
    • 35'
      Хорошую попытку сделал Хапс Ридгесиано. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 35'
      Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 35'
      Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Венеция: 54%, Парма: 46%.
    • 34'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 34'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Бузио Джанлука из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Ман Деннис задерживает мяч рукой
    • 33'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 33'
      Эмануэле Валери из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 32'
      Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Бенедычак Адриан наказан за толчок Свобода Михаэль
    • 32'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Сион Сузуки из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 31'
      Похьянпало Йоэль из команды Венеция в офсайде
    • 30'
      Контроль мяча: Венеция: 50%, Парма: 50%.
    • 30'
      Сион Сузуки взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 29'
      Венеция контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Венеция
    • 28'
      Бенедычак Адриан не смог попасть в створ ударом издали
    • 27'
      Венеция контролирует мяч.
    • 26'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Венеция контролирует мяч.
    • 25'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 25'
      Контроль мяча: Венеция: 51%, Парма: 49%.
    • 24'
      Бенедычак Адриан из команды Парма в офсайде
    • 24'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 24'
      Бузио Джанлука из команды Венеция попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
    • 24'
      Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 22'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Венеция контролирует мяч.
    • 21'
      Бузио Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Канчелльери Маттео из команды Парма перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 21'
      Венеция начинает контратаку
    • 20'
      Контроль мяча: Венеция: 55%, Парма: 45%.
    • 20'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 19'
      Парма пытается что-то создать.
    • 18'
      Венеция контролирует мяч.
    • 17'
      Команда Парма сравняла счет! Игра продолжается!
    • 17'
      Ман Деннис сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Эмануэле Валери из команды Парма левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 17'
      Канчелльери Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
    • 17'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с правого угла.
    • 16'
      Бузио Джанлука из команды Венеция перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Судья сигнализирует, что Николусси Кавилья Ханс из команды Венеция поставил подножку. Пострадал Ман Деннис
    • 15'
      Удар от ворот произведет Венеция
    • 15'
      Парма пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Венеция: 56%, Парма: 44%.
    • 14'
      Дункан Альфред из команды Венеция опасно и грубо сыграл. Канчелльери Маттео пострадал.
    • 14'
      Венеция идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Венеция
    • 13'
      Парма пытается что-то создать.
    • 13'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 11'
      Михэйлэ Валентин пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Бузио Джанлука из команды Венеция поставил подножку. Пострадал Михэйлэ Валентин
    • 10'
      Контроль мяча: Венеция: 64%, Парма: 36%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Венеция
    • 9'
      Эно Антони не смог попасть в створ ударом издали
    • 9'
      Михэйлэ Валентин из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
    • 8'
      Парма совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Удар от ворот произведет Парма
    • 8'
      Ористанио Гаэтано из команды Венеция наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 7'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Команда Венеция забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 5'
      Ористанио Гаэтано сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Николусси Кавилья Ханс забивает с левой ноги!
    • 5'
      Ористанио Гаэтано создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Ористанио Гаэтано из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Венеция пытается что-то создать.
    • 5'
      Контроль мяча: Венеция: 64%, Парма: 36%.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Ористанио Гаэтано из команды Венеция поставил подножку. Пострадал Бенедычак Адриан
    • 3'
      Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Венеция контролирует мяч.
    • 2'
      Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Парма совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Венеция начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Венеция 29.1% (34)
    X 59% (69)
    Парма 12% (14)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 1:2 Парма

    Исход игры
    Венеция
    29.1% (34)
    Ничья
    59% (69)
    Парма
    12% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.13% (29)
    Меньше
    73.87% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    80.18% (89)
    Нет
    19.82% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    51.3% (60)
    2:1 Венеция
    12.8% (15)
    1:0 Венеция
    12.8% (15)
    1:2 Парма
    6% (7)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:1 Венеция
    2.6% (3)
    0:2 Парма
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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