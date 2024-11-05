Спартак Москва

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В первом четвертьфинальном матче Кубка России сойдутся лицом к лицу футболисты московского «Спартака» и «Ростова». Встреча состоится в Москве, на стадионе «Лукойл Арена».



Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!