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  4. Кубок 2024-2025
Спартак Москва
 
Позже
Ростов
Прогнозы 63
Спартак Москва 85.7% (54)
X 6.3% (4)
Ростов 7.9% (5)
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Спартак Москва
Ничья
Ростов
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История личных встреч

Спартак Москва
Ростов

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

39 матчей

48.7%
12.8%
38.5%
19 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
WЗКР
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
WЗКР
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КPП
2:1
ПЛ
1:4
К
2:1
ПЛ
2:2
КPП
2:0
ПЛ
2:1
КPП
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:1
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.71
1.11

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

67
41

Голов в среднем за матч

1.72
1.05

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36

Среднее время на гол

52
85

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зорин Даниил 2 0.33
Мартинс Кристофер 2 0.33
Медина Хесус 2 (1) 0.33
Зобнин Роман 1 0.17
Виллиан Жозе 1 0.17
Маслов Павел 1 0.17
_Mangas R. 1 0.17
Николсон Шамар 1 0.17
Угальде Манфред 1 0.17
Барко Эсекьель 1 (1) 0.17
Зиньковский Антон 0 0
Маркиньос 0 0
Рябчук Олег 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 3 0.5
Роналдо 2 0.33
Сутормин Алексей 2 (1) 0.33
Кучаев Константин 1 0.17
Лангович Андрей 1 0.17
Мохебби Мохаммад 1 0.17
Комаров Иван 1 0.17
Байрамян Хорен 0 0
Чернов Евгений 0 0
Вахания Илья 0 0
Щетинин Кирилл 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Станкович Деян 0 3
Зорин Даниил 1 1
Маслов Павел 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Зобнин Роман 1 0
Селихов Александр 1 0
Абена Миенти 1 0
_Mangas R. 1 0
Маркиньос 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мелёхин Виктор 2 0
Игнатов Герман 2 0
Сако Умар 2 0
Байрамян Хорен 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
6
Спартак Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Ростов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
3
38%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
5
38%
4
36%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3
Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1
Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0

Результаты матчей

Спартак Москва
Ростов

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2
4
2
2.5
2
4
1
5
3.5
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
Рубин
ЦСКА Москва
Зенит
Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2024, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 63
    Спартак Москва 85.7% (54)
    X 6.3% (4)
    Ростов 7.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ростов
    1.90
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    3.95
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов

    Исход игры
    Спартак Москва
    85.7% (54)
    Ничья
    6.3% (4)
    Ростов
    7.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.47% (36)
    Меньше
    26.53% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.47% (36)
    Нет
    26.53% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    41.3% (26)
    2:0 Спартак Москва
    14.3% (9)
    3:1 Спартак Москва
    7.9% (5)
    1:0 Спартак Москва
    4.8% (3)
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    Спартак Москва
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