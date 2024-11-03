Позже
История личных встреч
Спартак Москва
Ростов
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
31.8%
4.6%
14 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
39 матчей
48.7%
12.8%
38.5%
19 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
23.1%
51.3%
25.6%
9 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.9%
33.3%
30.8%
14 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.71
1.11
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.72
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
67
41
Голов в среднем за матч
1.72
1.05
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
29
Больше 74%
Меньше 26%
10
21
Больше 54%
Меньше 46%
18
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
Среднее время на гол
52
85
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зорин Даниил
|2
|0.33
|Мартинс Кристофер
|2
|0.33
|Медина Хесус
|2 (1)
|0.33
|Зобнин Роман
|1
|0.17
|Виллиан Жозе
|1
|0.17
|Маслов Павел
|1
|0.17
|_Mangas R.
|1
|0.17
|Николсон Шамар
|1
|0.17
|Угальде Манфред
|1
|0.17
|Барко Эсекьель
|1 (1)
|0.17
|Зиньковский Антон
|0
|0
|Маркиньос
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|3
|0.5
|Роналдо
|2
|0.33
|Сутормин Алексей
|2 (1)
|0.33
|Кучаев Константин
|1
|0.17
|Лангович Андрей
|1
|0.17
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.17
|Комаров Иван
|1
|0.17
|Байрамян Хорен
|0
|0
|Чернов Евгений
|0
|0
|Вахания Илья
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Станкович Деян
|0
|3
|Зорин Даниил
|1
|1
|Маслов Павел
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Абена Миенти
|1
|0
|_Mangas R.
|1
|0
|Маркиньос
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Игнатов Герман
|2
|0
|Сако Умар
|2
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Спартак Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
6
Спартак Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Ростов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
4
57%
3
38%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
5
38%
4
36%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ЦСКА Москва - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Спартак Москва 0:2 Динамо Махачкала - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Краснодар 0:3
Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0
Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Ростов - Ахмат 2:3 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Пари НН - Ростов 1:1
Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0 Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0
Результаты матчей
Спартак Москва
Ростов
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
42
24
15
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ростов
Исход игры
Спартак Москва
85.7% (54)
Ничья
6.3% (4)
Ростов
7.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
73.47% (36)
Меньше
26.53% (13)
Обе команды забьют
Да
73.47% (36)
Нет
26.53% (13)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
41.3% (26)
2:0 Спартак Москва
14.3% (9)
3:1 Спартак Москва
7.9% (5)
1:0 Спартак Москва
4.8% (3)
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