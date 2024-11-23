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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Эюпспор
0:0
Первый тайм: 7'
Ризеспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 80 Владение мячом, % 20
Лучшие коэффициенты
Эюпспор
Ничья
Ризеспор
2.18
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3.65
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Все Коэффициенты
1
Озер
Берке
6
Ялчин
Робин
77
Мераш
Умут
14
Везу
Рубен
15
Дюбуа
Лео
28
Ilter
Taskin
57
Melih
Kabasakal
40
Ампем
Принц
8
Акбаба
Эмре
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
54
Пала
Митхат
20
Хаджиахметович
Амир
10
Олавоин
Ибрахим
19
Геззаль
Рашид
8
Варешанович
Дал
28
Акинтола
Дэвид
9
Соу
Али
Эюпспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Эюпспор
Ризеспор

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 6 0.46
Кутуджу Ахмед 5 0.38
Сайс Самуэль 3 0.23
Акбаба Эмре 2 (1) 0.15
Бруно Джанни 1 0.08
Акбунар Халиль 1 0.08
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аликулов Хусниддин 3 0.25
Соу Али 2 0.17
Хаджиахметович Амир 1 0.08
Олавоин Ибрахим 1 0.08
Юречка Вацлав 1 0.08
Акинтола Дэвид 1 0.08
Варешанович Дал 1 0.08
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Геззаль Рашид 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ялчин Робин 3 0
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Кутуджу Ахмед 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Сайс Самуэль 2 0
Озер Берке 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Luccas Claro 1 0
Тиам Маме 1 0
Ilter Taskin 1 0
Сешлар Свит 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 3 0
Пехливан Халиль 2 0
Папаниколау Яннис 2 0
Варешанович Дал 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Грбич Иво 1 0
Соу Али 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Мочи Отилла 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6
Эюпспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
5
45%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3
Ризеспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2

Результаты матчей

Эюпспор
Ризеспор

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
2
1.5
2
4
2
3
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
5
4
8
1.5
3
8
2
10
2.5
1
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 8 2 1 27 - 9 26
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 0:0 Заявка 13 6 5 2 18 - 11 23
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 12 5 2 5 17 - 20 17
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 4 4 3 17 - 14 16
9.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
10.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
11.
Ризеспор
 0:0 Заявка 12 4 2 6 10 - 19 14
12.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
13.
Газиантеп
 Заявка 11 3 3 5 15 - 18 12
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 11 2 6 3 11 - 16 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10.
Газиантеп
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 5 0 3 2 5 - 9 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
2.
Фенербахче
 Заявка 6 4 2 0 16 - 6 14
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
7.
Эюпспор
 0:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Ризеспор
 0:0 Заявка 6 2 1 3 4 - 9 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
15.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Фенербахче Тадич Душан 6 (3)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Эюпспор Тиам Маме 6
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Эюпспор
Ничья
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Где смотреть матч Эюпспор 0:0 Ризеспор онлайн

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