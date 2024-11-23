Тур: 13. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
80 Владение мячом, % 20
77
Мераш
Умут
14
Везу
Рубен
15
Дюбуа
Лео
28
Ilter
Taskin
40
Ампем
Принц
30
Грбич
Иво
54
Пала
Митхат
9
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
28 Ilter TaskinПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
99 Бруно ДжанниНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
-
Главный тренер: Арда Туран
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
97 Doganay Avci
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Эюпспор
Ризеспор
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|6
|0.46
|Кутуджу Ахмед
|5
|0.38
|Сайс Самуэль
|3
|0.23
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.15
|Бруно Джанни
|1
|0.08
|Акбунар Халиль
|1
|0.08
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аликулов Хусниддин
|3
|0.25
|Соу Али
|2
|0.17
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.08
|Олавоин Ибрахим
|1
|0.08
|Юречка Вацлав
|1
|0.08
|Акинтола Дэвид
|1
|0.08
|Варешанович Дал
|1
|0.08
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ялчин Робин
|3
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Кутуджу Ахмед
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Ilter Taskin
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|3
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Папаниколау Яннис
|2
|0
|Варешанович Дал
|2
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|2
|0
|Булут Эмрекан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Грбич Иво
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|Мочи Отилла
|1
|0
|Олавоин Ибрахим
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ризеспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
6
Эюпспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
22%
1
9%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
5
45%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Пропущено
11
18
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
17%
1-15
3
27%
2
11%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
1
9%
5
28%
46-60
3
27%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3
Ризеспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2
Результаты матчей
Эюпспор
Ризеспор
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
32
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
65
48
38
210
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 11
|31
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|18 - 11
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|17 - 14
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|11.
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|10 - 19
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 9
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|6 (3)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Эюпспор
|Тиам Маме
|6
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3