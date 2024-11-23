Тур: 13. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
8' Желтая карточкаАкинтола Дэвид
1:0
27' ГолКутуджу Ахмед
34' Желтая карточкаIlter Taskin
45' Желтая карточкаMelih Kabasakal
1:1
55' ГолВарешанович Дал
61' Желтая карточкаКутуджу Ахмед
70' Желтая карточкаВарешанович Дал
1:2
75' ГолСоу Али
77' Желтая карточкаЯлчин Робин
90' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
90' Красная карточкаХаджиахметович Амир
90' Желтая карточкаМочи Отилла
90' Желтая карточкаГрбич Иво
90' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
90' Желтая карточкаСайс Самуэль
90'+13
Ход матча
27'
1:0
34'
45'
55'
61'
70'
75'
1:2
77'
90'
90'
90'
90'
91'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
5 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
15
Дюбуа
Лео
14
Везу
Рубен
77
Мераш
Умут
28
Ilter
Taskin
40
Ампем
Принц
30
Грбич
Иво
54
Пала
Митхат
9
Соу
Али
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
-
28 Ilter TaskinПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
99 Бруно ДжанниНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
-
Главный тренер: Арда Туран
- Основной состав
-
30 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Пала МитхатЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
97 Doganay Avci
-
Главный тренер: Палут Ильхан
История личных встреч
Эюпспор
Ризеспор
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутуджу Ахмед
|6
|0.46
|Тиам Маме
|6
|0.46
|Сайс Самуэль
|3
|0.23
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.15
|Бруно Джанни
|1
|0.08
|Акбунар Халиль
|1
|0.08
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соу Али
|3
|0.25
|Аликулов Хусниддин
|3
|0.25
|Варешанович Дал
|2
|0.17
|Акинтола Дэвид
|1
|0.08
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.08
|Олавоин Ибрахим
|1
|0.08
|Юречка Вацлав
|1
|0.08
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ялчин Робин
|4
|0
|Melih Kabasakal
|4
|0
|Кутуджу Ахмед
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Акбунар Халиль
|2
|0
|Ilter Taskin
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акинтола Дэвид
|4
|0
|Хаджиахметович Амир
|2
|1
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Варешанович Дал
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Пехливан Халиль
|2
|0
|Мочи Отилла
|2
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|2
|0
|Булут Эмрекан
|2
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Олавоин Ибрахим
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
Результаты матчей
Эюпспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
1
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
6
Эюпспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Ризеспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Забито
19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
4
31%
61-75
3
16%
2
15%
76-90
Пропущено
13
19
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
4
31%
3
16%
61-75
4
31%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3
Ризеспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2
Результаты матчей
Эюпспор
Ризеспор
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Ризеспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
75
49
48
211
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|32 - 11
|31
|2.
|3:2 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|0:2 Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|10.
|2:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|2:3 Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 19
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|3:2 Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|2:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|10.
|0:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|2:3 Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 12
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2 Заявка
|7
|5
|2
|0
|19 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|2:3 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|0:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3