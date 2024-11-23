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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Эюпспор
1:2
Конец матча
Ризеспор
0'
8' Желтая карточка
Акинтола Дэвид
1:0
27' Гол
Кутуджу Ахмед
34' Желтая карточка
Ilter Taskin
45' Желтая карточка
Melih Kabasakal
1:1
55' Гол
Варешанович Дал
61' Желтая карточка
Кутуджу Ахмед
70' Желтая карточка
Варешанович Дал
1:2
75' Гол
Соу Али
77' Желтая карточка
Ялчин Робин
90' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
90' Красная карточка
Хаджиахметович Амир
90' Желтая карточка
Мочи Отилла
90' Желтая карточка
Грбич Иво
90' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
90' Желтая карточка
Сайс Самуэль
90'+13
1
Озер
Берке
15
Дюбуа
Лео
6
Ялчин
Робин
14
Везу
Рубен
77
Мераш
Умут
28
Ilter
Taskin
57
Melih
Kabasakal
40
Ампем
Принц
8
Акбаба
Эмре
23
Кутуджу
Ахмед
9
Тиам
Маме
30
Грбич
Иво
37
Шахин
Мухаммет
Таха
4
Мочи
Отилла
2
Аликулов
Хусниддин
54
Пала
Митхат
20
Хаджиахметович
Амир
10
Олавоин
Ибрахим
19
Геззаль
Рашид
8
Варешанович
Дал
28
Акинтола
Дэвид
9
Соу
Али
Эюпспор
4-2-3-1
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Эюпспор
Ризеспор

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутуджу Ахмед 6 0.46
Тиам Маме 6 0.46
Сайс Самуэль 3 0.23
Акбаба Эмре 2 (1) 0.15
Бруно Джанни 1 0.08
Акбунар Халиль 1 0.08
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соу Али 3 0.25
Аликулов Хусниддин 3 0.25
Варешанович Дал 2 0.17
Акинтола Дэвид 1 0.08
Хаджиахметович Амир 1 0.08
Олавоин Ибрахим 1 0.08
Юречка Вацлав 1 0.08
Нильсен Каспер 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Геззаль Рашид 0 0

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ялчин Робин 4 0
Melih Kabasakal 4 0
Кутуджу Ахмед 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Акбунар Халиль 2 0
Ilter Taskin 2 0
Озер Берке 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Luccas Claro 1 0
Тиам Маме 1 0
Сешлар Свит 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акинтола Дэвид 4 0
Хаджиахметович Амир 2 1
Папаниколау Яннис 3 0
Варешанович Дал 3 0
Грбич Иво 2 0
Пехливан Халиль 2 0
Мочи Отилла 2 0
Шахин Мухаммет Таха 2 0
Булут Эмрекан 2 0
Нильсен Каспер 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Соу Али 1 0
Олавоин Ибрахим 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0

Результаты матчей

Эюпспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ризеспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
1
Эюпспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Ризеспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6
Эюпспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Ризеспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
40%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Забито

19
13
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
1
5%
5
38%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
4
31%
61-75
3
16%
2
15%
76-90

Пропущено

13
19
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
16%
1-15
3
23%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
4
31%
3
16%
61-75
4
31%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 1:0
Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3
Ризеспор
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Ризеспор - Антальяспор 2:1
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Ризеспор - Ницца 2:2 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Кривбасс КР - Ризеспор 3:4 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Ризеспор 2:1 Бешикташ - Ризеспор 3:2

Результаты матчей

Эюпспор
Ризеспор

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Ризеспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
4
8
2
11
2.5
1
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Фенербахче
 3:2 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 12 5 2 5 17 - 20 17
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
10.
Газиантеп
 2:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
12.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
13.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 2:3 Заявка 12 2 6 4 13 - 19 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 3:2 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 2:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 2:3 Заявка 6 0 3 3 7 - 12 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3:2 Заявка 7 5 2 0 19 - 8 17
2.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 2:3 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 2:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Melih Kabasakal получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Taskin Ilter получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Кутуджу Ахмед бьет в цель!
    • 8'
      Акинтола Дэвид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эюпспор 1:2 Ризеспор онлайн

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