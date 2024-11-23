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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 43975 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Валенсия
4:1
Второй тайм: 59'
Бетис
0'
1:0
8' Гол
Таррега Сесар
1:1
14' Гол в свои ворота
Дуро Уго
20' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
2:1
50' Гол
Дуро Уго
3:1
53' Гол
Дуро Уго
4:1
56' Гол
Лопес Диего

Ход матча

8'
Таррега Сесар
(Дуро Уго)
1:0
14'
1:1
Дуро Уго
20'
Барренечеа Энцо
 
50'
Дуро Уго
2:1
53'
Дуро Уго
(Герра Хавьер)
3:1
56'
Лопес Диего
4:1
58'
 
Авила Эсекьель
Лосада Икер
58'
 
Бакамбу Седрик
Руибаль Айтор
58'
 
Ло Чельсо Джовани
Carlos Guirao

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 237 Количество передач 189
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 113
Валенсия 23.9% (27)
X 45.1% (51)
Бетис 31% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Валенсия
Ничья
Бетис
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
24
Гасиоровски
Ярек
20
Фулкье
Димитри
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
5
Барренечеа
Энцо
8
Герра
Хавьер
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
6
Натан
15
Перро
Ромен
16
Алтимира
Серхи
34
Carlos
Guirao
24
Руибаль
Айтор
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
Валенсия
5-4-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Бетис

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
КК
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.75
0.94

Среднее время на гол

51
96

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 2 0.17
Таррега Сесар 2 0.17
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.08
Пепелу 1 (1) 0.08
Гомес Даниэль 1 0.08
Барренечеа Энцо 1 0.08
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.36
Роке Витор 3 0.21
Бартра Марк 2 0.14
Форнальс Пабло 1 0.07
Авила Эсекьель 1 0.07
Эз Абде 1 0.07
Диао Ассане 0 0
Кардозо Джонни 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Москера Кристиан 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Риоха Луис 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Таррега Сесар 2 0
Бараха Рубен 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Натан 2 1
Рока Марк 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Кардозо Джонни 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Валенсия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Валенсия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
8
Валенсия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Бетис
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
2
29%
3
23%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
14%
3
23%
76-90

Пропущено

18
13
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
1
6%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
5
28%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
28%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6
Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1

Результаты матчей

Валенсия
Бетис

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
9
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 1:4 Заявка 14 5 5 4 15 - 16 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Валенсия
 4:1 Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 1:4 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
10.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
11.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 4:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 7 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 1:4 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 4:1 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 54'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Дуро Уго удалось забить из легкой позиции.
    • 53'
      Отличный гол забил Дуро Уго
    • 53'
      Герра Хавьер сделал результативную передачу.
    • 53'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Дуро Уго из команды Валенсия.
    • 53'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Герра Хавьер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 52'
      Эз Абде задерживает мяч рукой
    • 51'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 51'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Валенсия будет все-таки засчитан.
    • 51'
      Дуро Уго удалось забить из легкой позиции.
    • 51'
      Контроль мяча: Валенсия: 55%, Бетис: 45%.
    • 50'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Валенсия.
    • 50'
      Г О О О О Л - Дуро Уго правой ногой классно пробил с лета.
    • 50'
      Carlos Guirao успешно блокирует удар.
    • 50'
      Герра Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 49'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Бартра Марк из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Сегодняшная посещаемость составляет 43975 болельщиков
    • 48'
      Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Таррега Сесар выиграл воздушное противоборство у Эз Абде.
    • 48'
      Ногуэроль Диего Лопес из команды Валенсия в офсайде
    • 48'
      Бартра Марк из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Валенсия пытается что-то создать.
    • 47'
      О, нет. Из многообещающей позиции Ногуэроль Диего Лопес из команды Валенсия наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 47'
      Риоха Луис из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 46'
      Руибаль Айтор из команды Бетис в офсайде
    • 46'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Валенсия 23.9% (27)
    X 45.1% (51)
    Бетис 31% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Бетис
    3.10
    3.10
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    3.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Валенсия 4:1 Бетис

    Исход игры
    Валенсия
    23.9% (27)
    Ничья
    45.1% (51)
    Бетис
    31% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (41)
    Меньше
    62.39% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    77.06% (84)
    Нет
    22.94% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.9% (44)
    1:2 Бетис
    17.7% (20)
    2:1 Валенсия
    15.9% (18)
    0:1 Бетис
    11.5% (13)
    1:0 Валенсия
    5.3% (6)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Валенсия
    1.8% (2)
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