Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Дуро Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Валенсия

51' Бартра Марк наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

51' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Удар от ворот произведет Бетис

48' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Carlos Guirao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Carlos Guirao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

42' Лосада Икер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Герра Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

39' Фулкье Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Carlos Guirao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Удар от ворот произведет Бетис

35' Удар от ворот произведет Валенсия

34' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Натан из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Руибаль Айтор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Матч остановлен

29' Матч возобновится спорным мячом

26' Матч остановлен

26' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

25' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Руибаль Айтор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Эз Абде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Удар от ворот произведет Бетис

23' Герра Хавьер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Игрок из команды Валенсия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

21' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Таррега Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Барренечеа Энцо получил желтую карточку от судьи

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Гайя Хосе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Ногуэроль Диего Лопес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Carlos Guirao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Гасиоровски Ярек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Эз Абде пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

16' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Гасиоровски Ярек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Г О О О О Л - Дуро Уго уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

12' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Оооо... вот это был удар! Эз Абде должен был забить с этой позиции.

12' Хорошую попытку сделал Эз Абде . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Алтимира Серхи из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Фулкье Димитри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сабали Юссуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Таррега Сесар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Г О О О О Л - Таррега Сесар забивает с правой ноги!

7' Гайя Хосе из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Натан из команды Бетис перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

6' Игрок из команды Валенсия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

5' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Натан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

1' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Алтимира Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Валенсия начинает с центра поля

1' Судья начинает матч