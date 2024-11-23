Тур: 14. Стадион: Месталья. Зрители: 43975 Главный судья: Де Бургос Рикардо
0'
1:0
8' ГолТаррега Сесар
1:1
14' Гол в свои воротаДуро Уго
20' Желтая карточкаБарренечеа Энцо
2:1
50' ГолДуро Уго
3:1
53' ГолДуро Уго
4:1
56' ГолЛопес Диего
4:2
66' ГолАвила Эсекьель
86' Желтая карточкаАлмейда Андре
88' Желтая карточкаБакамбу Седрик
90' Желтая карточкаСабали Юссуф
90' Желтая карточкаГайя Хосе
90' Желтая карточкаТаррега Сесар
90'+9
Ход матча
8'
1:0
14'
1:1
20'
50'
2:1
53'
3:1
56'
4:1
66'
4:2
68'
86'
88'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
416 Количество передач 430
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
9
Дуро
Уго
23
Сабали
Юссуф
6
Натан
15
Перро
Ромен
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
22 Риоха ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лопес ДиегоПолузащитник
-
9 Дуро УгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Васкес ХесусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Перес ФранПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Техон МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Iker Cordoba
-
Главный тренер: Бараха Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
- Защитник
-
6 НатанЗащитник
-
15 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лосада ИкерПолузащитник
-
10 Эз АбдеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
46 Флорес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Валенсия
Бетис
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
32 матча
43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Среднее время на гол
46
65
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.75
0.94
Среднее время на гол
51
96
Всего голов
59
37
Голов в среднем за матч
1.84
1.16
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
48
77
Бомбардиры внутри турнира
Валенсия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дуро Уго
|4
|0.33
|Ногуэроль Диего Лопес
|2
|0.17
|Таррега Сесар
|2
|0.17
|Пепелу
|1 (1)
|0.08
|Гомес Даниэль
|1
|0.08
|Барренечеа Энцо
|1
|0.08
|Гайя Хосе
|0
|0
|Мир Рафа
|0
|0
|Герра Хавьер
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ло Чельсо Джовани
|5 (1)
|0.36
|Роке Витор
|3
|0.21
|Бартра Марк
|2
|0.14
|Авила Эсекьель
|2
|0.14
|Форнальс Пабло
|1
|0.07
|Эз Абде
|1
|0.07
|Диао Ассане
|0
|0
|Кардозо Джонни
|0
|0
|Бакамбу Седрик
|0
|0
|Бельерин Эктор
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Руибаль Айтор
|0
|0
|Рока Марк
|0
|0
|Алтимира Серхи
|0
|0
Карточки
Валенсия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепелу
|5
|1
|Москера Кристиан
|3
|0
|Таррега Сесар
|3
|0
|Барренечеа Энцо
|3
|0
|Васкес Хесус
|2
|0
|Фулкье Димитри
|2
|0
|Риоха Луис
|2
|0
|Дуро Уго
|2
|0
|Гильямон Уго
|2
|0
|Бараха Рубен
|1
|0
|Гайя Хосе
|1
|0
|Каньос Серхи
|1
|0
|Мир Рафа
|1
|0
|Алмейда Андре IV
|1
|0
|Корреа Тьерри
|1
|0
|Ногуэроль Диего Лопес
|1
|0
|Герра Хавьер
|1
|0
|Абахас Родриго
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перро Ромен
|4
|0
|Натан
|2
|1
|Рока Марк
|3
|0
|Авила Эсекьель
|3
|0
|Хуанми Мигель
|2
|0
|Адриан Сан-Мигель
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Форнальс Пабло
|2
|0
|Алтимира Серхи
|2
|0
|Кардозо Джонни
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Силва Руи
|1
|0
|Сабали Юссуф
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Эз Абде
|1
|0
|Мануэль Пеллегрини
|1
|0
Результаты матчей
Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
3
Валенсия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
8
Валенсия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
5
45%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
33%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
6
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
5
28%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Валенсия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6
Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1
Результаты матчей
Валенсия
Бетис
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Валенсия
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
34
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
113
39
59
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|0:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 8
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 22
|16
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|17.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|12.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|1:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4