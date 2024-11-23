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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 43975 Главный судья: Де Бургос Рикардо
Валенсия
4:2
Конец матча
Бетис
0'
1:0
8' Гол
Таррега Сесар
1:1
14' Гол в свои ворота
Дуро Уго
20' Желтая карточка
Барренечеа Энцо
2:1
50' Гол
Дуро Уго
3:1
53' Гол
Дуро Уго
4:1
56' Гол
Лопес Диего
4:2
66' Гол
Авила Эсекьель
86' Желтая карточка
Алмейда Андре
88' Желтая карточка
Бакамбу Седрик
90' Желтая карточка
Сабали Юссуф
90' Желтая карточка
Гайя Хосе
90' Желтая карточка
Таррега Сесар
90'+9

Ход матча

8'
Таррега Сесар
(Дуро Уго)
1:0
14'
1:1
Дуро Уго
20'
Барренечеа Энцо
 
50'
Дуро Уго
2:1
53'
Дуро Уго
(Герра Хавьер)
3:1
56'
Лопес Диего
4:1
58'
 
Авила Эсекьель
Лосада Икер
58'
 
Бакамбу Седрик
Руибаль Айтор
58'
 
Ло Чельсо Джовани
Carlos Guirao
66'
4:2
Авила Эсекьель
(Бакамбу Седрик)
68'
 
Хуанми Мигель
Эз Абде
74'
Валера Херман
Лопес Диего
 
74'
Гомес Даниэль
Дуро Уго
 
75'
Гильямон Уго
Барренечеа Энцо
 
81'
 
Диао Ассане
Роке Витор
82'
Алмейда Андре
Герра Хавьер
 
86'
Алмейда Андре
 
88'
 
Бакамбу Седрик
90'
 
Сабали Юссуф
90'
Гайя Хосе
 
90'
Перес Фран
Риоха Луис
 
90'
Таррега Сесар
 

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 4 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 416 Количество передач 430
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 113
Валенсия 23.9% (27)
X 45.1% (51)
Бетис 31% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Мамардашвили
Георгий
15
Таррега
Сесар
3
Москера
Кристиан
24
Гасиоровски
Ярек
20
Фулкье
Димитри
14
Гайя
Хосе
22
Риоха
Луис
5
Барренечеа
Энцо
8
Герра
Хавьер
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
9
Дуро
Уго
1
Силва
Руи
23
Сабали
Юссуф
5
Бартра
Марк
6
Натан
15
Перро
Ромен
16
Алтимира
Серхи
34
Carlos
Guirao
24
Руибаль
Айтор
19
Лосада
Икер
10
Эз
Абде
8
Роке
Витор
Валенсия
5-4-1
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Валенсия
Бетис

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
37.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

32 матча

43.8%
18.8%
37.4%
14 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.6%
31.3%
28.1%
13 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
КК
1:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
П
1:2
КК
1:0
КК
2:2
П
0:0
П
2:0
П
3:6
П
0:0
П
2:3
П
1:0
П
0:0
П
5:0
П
3:1
П
3:0
П
1:0
П
4:0
П
2:1
П
1:2
П
3:2
ПД
3:1
КК
2:1
КК
1:2

Голы

Всего голов

31
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.75
0.94

Среднее время на гол

51
96

Всего голов

59
37

Голов в среднем за матч

1.84
1.16

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
22
Больше 69%
Меньше 31%
10
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

48
77

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуро Уго 4 0.33
Ногуэроль Диего Лопес 2 0.17
Таррега Сесар 2 0.17
Пепелу 1 (1) 0.08
Гомес Даниэль 1 0.08
Барренечеа Энцо 1 0.08
Гайя Хосе 0 0
Мир Рафа 0 0
Герра Хавьер 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ло Чельсо Джовани 5 (1) 0.36
Роке Витор 3 0.21
Бартра Марк 2 0.14
Авила Эсекьель 2 0.14
Форнальс Пабло 1 0.07
Эз Абде 1 0.07
Диао Ассане 0 0
Кардозо Джонни 0 0
Бакамбу Седрик 0 0
Бельерин Эктор 0 0
Фекир Набиль 0 0
Руибаль Айтор 0 0
Рока Марк 0 0
Алтимира Серхи 0 0

Карточки

Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепелу 5 1
Москера Кристиан 3 0
Таррега Сесар 3 0
Барренечеа Энцо 3 0
Васкес Хесус 2 0
Фулкье Димитри 2 0
Риоха Луис 2 0
Дуро Уго 2 0
Гильямон Уго 2 0
Бараха Рубен 1 0
Гайя Хосе 1 0
Каньос Серхи 1 0
Мир Рафа 1 0
Алмейда Андре IV 1 0
Корреа Тьерри 1 0
Ногуэроль Диего Лопес 1 0
Герра Хавьер 1 0
Абахас Родриго 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перро Ромен 4 0
Натан 2 1
Рока Марк 3 0
Авила Эсекьель 3 0
Хуанми Мигель 2 0
Адриан Сан-Мигель 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Форнальс Пабло 2 0
Алтимира Серхи 2 0
Кардозо Джонни 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Силва Руи 1 0
Сабали Юссуф 1 0
Ло Чельсо Джовани 1 0
Эз Абде 1 0
Мануэль Пеллегрини 1 0

Результаты матчей

Валенсия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
3
Валенсия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бетис
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
8
Валенсия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Бетис
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
79% (11)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
3
30%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
4
40%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
5
45%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

2
9
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
9%
3
43%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
33%
3
21%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
5%
6
33%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
5
28%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
5
26%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Валенсия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Хетафе - Валенсия 1:1 Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Леганес - Валенсия 0:0 Реал Сосьедад - Валенсия 3:0
Валенсия - Осасуна 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 Атлетико М - Валенсия 3:0 Валенсия - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Сельта - Валенсия 3:1 Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0 ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3
Бетис
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бетис - Сельта 2:2 Бетис - Целе 2:1 Атлетик Б - Бетис 1:1 СД Хевора - Бетис 1:6
Бетис - Атлетико М 1:0 Бетис - Копенгаген 1:1 Осасуна - Бетис 1:2 Севилья - Бетис 1:0 Легия - Бетис 1:0 Бетис - Эспаньол 1:0 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Бетис - Мальорка 1:2 Бетис - Хетафе 2:1 Бетис - Леганес 2:0 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Бетис - Кривбасс 3:0 Алавес - Бетис 0:0 Кривбасс - Бетис 0:2 Бетис - Жирона 1:1 Байер Л - Бетис 1:1

Результаты матчей

Валенсия
Бетис

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Валенсия
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
9
1.5
5
9
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 14 7 5 2 19 - 8 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Алавес
 1:0 Заявка 14 5 1 8 15 - 22 16
14.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
15.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 0:1 Заявка 7 4 2 1 12 - 3 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Алавес
 1:0 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 0:1 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Алавес
 1:0 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
15.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
16.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
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    Прогнозы 113
    Валенсия 23.9% (27)
    X 45.1% (51)
    Бетис 31% (35)
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