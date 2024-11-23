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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Газиантеп
1:0
Первый тайм: 40'
Истанбул Башакшехир

Ход матча

28'
Козловски Кацпер
1:0
32'
 
Фигейредо Жоау
Тюрюдж Дениз

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.80
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3.32
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2.83
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Все Коэффициенты
1
Диудис
Сократис
5
Эрсой
Эртугрул
22
М'баката
Салем
4
Кызылдаг
Арда
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
10
Козловски
Кацпер
44
Максим
Александру
7
Эскихеллач
Мустафа
9
Дервисоглу
Халил
11
Лунгой
Кристофер
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
17
Беяз
Омер
2
Оздемир
Берат
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
9
Пёнтек
Кшиштоф
7
Гюрлер
Сердар
Газиантеп
3-1-4-2
Истанбул Башакшехир
4-3-3

История личных встреч

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 4 (1) 0.33
Козловски Кацпер 2 0.17
Максим Александру 2 (1) 0.17
Лунгой Кристофер 2 0.17
Соялп Фуркан 1 0.08
Окереке Давид 1 0.08
Саборит Энрик 1 0.08
Эрсой Эртугрул 1 0.08
Кодро Кенан 1 0.08
Ташдемир Эмре 1 0.08
Н'Диайе Папа 0 0
Виана Бруно 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0
Каракаш Илькер 0 0
Озчичек Огюн 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 0.5
Фигейредо Жоау 5 0.42
Тюрюдж Дениз 2 0.17
Опоку Джером 2 (1) 0.17
Гюрлер Сердар 1 0.08
Дуарте Леонардо 1 0.08
Пелкас Димитрис 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 5 0
Саборит Энрик 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Н'Диайе Папа 3 0
Добен Квентин 1 1
Виана Бруно 1 1
Максим Александру 2 0
Мандуки Сириль 2 0
Сореску Деян 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Инан Селчук 1 0
Диудис Сократис 1 0
Соялп Фуркан 1 0
Кодро Кенан 1 0
Ташдемир Эмре 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Артан Омюрджан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахинер Омер Али 2 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Кеман Оливье 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Ба Уссейну 2 0
Эргюн Онур 2 0
Креспо Мигель 2 0
Оздемир Берат 2 0
Опоку Джером 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Газиантеп
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Истанбул Башакшехир
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
11
Газиантеп
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Истанбул Башакшехир
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
1

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
8
53%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
14
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
3
17%
5
36%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
17%
3
21%
61-75
4
22%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1
Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1

Результаты матчей

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Фенербахче
 3:0 Заявка 12 9 2 1 30 - 9 29
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 12 5 2 5 17 - 20 17
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 12 4 4 4 17 - 15 16
10.
Газиантеп
 1:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
12.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
13.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 0:3 Заявка 12 2 6 4 11 - 19 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 3:0 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 1:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 0:3 Заявка 6 0 3 3 5 - 12 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3:0 Заявка 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 0:3 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 9 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 1:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Фенербахче Тадич Душан 6 (3)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Газиантеп
Ничья
Истанбул Башакшехир
2.80
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3.32
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2.83
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