Тур: 13. Стадион: Газиантеп.
3:0
Конец матча
0'
1:0
28' ГолКозловски Кацпер
2:0
45' ГолСореску Деян
58' Желтая карточкаКозловски Кацпер
71' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
3:0
75' ГолОкереке Давид
90' Желтая карточкаДервисоглу Халил
90'+6
Ход матча
28'
1:0
45'
58'
71'
75'
3:0
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
8 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
20
Н'Диайе
Папа
18
Сореску
Деян
17
Беяз
Омер
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
История личных встреч
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|5 (1)
|0.42
|Максим Александру
|2 (1)
|0.17
|Козловски Кацпер
|2
|0.17
|Окереке Давид
|2
|0.17
|Лунгой Кристофер
|2
|0.17
|Соялп Фуркан
|1
|0.08
|Саборит Энрик
|1
|0.08
|Эрсой Эртугрул
|1
|0.08
|Кодро Кенан
|1
|0.08
|Ташдемир Эмре
|1
|0.08
|Н'Диайе Папа
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.5
|Фигейредо Жоау
|5
|0.42
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.17
|Опоку Джером
|2 (1)
|0.17
|Гюрлер Сердар
|1
|0.08
|Дуарте Леонардо
|1
|0.08
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
|Гюрелер Хамза
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|6
|0
|Саборит Энрик
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Н'Диайе Папа
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Виана Бруно
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Мандуки Сириль
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Дервисоглу Халил
|2
|0
|Инан Селчук
|1
|0
|Диудис Сократис
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Опоку Джером
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Газиантеп
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Истанбул Башакшехир
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
11
Газиантеп
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Истанбул Башакшехир
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
1
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
2
14%
3
50%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
8
44%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
18
17
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
5
28%
1
6%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
3
17%
6
35%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
4
22%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хатайспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Газиантеп - Коньяспор 3:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:2
Газиантеп - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1
Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1
Результаты матчей
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
33
23
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
66
48
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 11
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3