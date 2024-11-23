  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Кайсериспор
2:3
Второй тайм: 64'
Фенербахче
0'
0:1
7' Пенальти
Тадич Душан
9' Желтая карточка
Дживелек Рамазан
12' Желтая карточка
Гежек Баран Али
0:2
15' Гол
Айдын Огуз
19' Желтая карточка
Джику Александер
0:3
26' Гол
Айдын Огуз
1:3
43' Гол в свои ворота
Джику Александер
2:3
56' Гол
Коловециос Димитрис

Ход матча

7'
0:1
Тадич Душан
9'
Дживелек Рамазан
 
12'
Гежек Баран Али
 
15'
0:2
Айдын Огуз
(Фред Сантос)
19'
 
Джику Александер
26'
0:3
Айдын Огуз
(Яндаш Мерт Хакан)
43'
Джику Александер
1:3
46'
Карими Али
Гежек Баран Али
 
46'
Боа Морте Аилтон
Дживелек Рамазан
 
56'
Коловециос Димитрис
(Йылмаз Картал)
2:3

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Фенербахче
6.80
Реклама, zenit.win
4.90
Реклама, pari.ru
5.00
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
33
Калдырым
Хасан
Али
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
26
Гежек
Баран
Али
7
Кардозу
Мигел
13
Баокен
Стефан
28
Дживелек
Рамазан
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдын
Самет
6
Джику
Александер
18
Костич
Филип
34
Амрабат
Софьян
13
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
70
Айдын
Огуз
19
Эн-Несири
Юссеф
Кайсериспор
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Фенербахче

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Второй тайм

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 21 победа

42 матча

21.4%
19%
59.6%
9 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
6 побед 16 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.8%
26.2%
50%
10 побед 11 ничьих 21 победа

История матчей

С
3:0
С
3:4
К
4:1
С
1:2
С
2:0
С
0:4
К
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
2:0
К
0:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:5
С
3:3
К
3:0
К
0:3
С
4:1
С
3:3
С
1:0
К
1:0
С
0:1
К
1:1
КТ
1:2
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:4
С
2:1
К
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

0.9
1.05

Среднее время на гол

100
86

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

2.27
1.55

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

68
54

Голов в среднем за матч

1.62
1.29

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.17
Калдырым Хасан Али 2 0.17
Боа Морте Аилтон 2 0.17
Йылмаз Картал 2 (1) 0.17
Назон Даккенс 1 0.08
Мане Карлуш 1 0.08
Кочаман Ариф 1 0.08
Бурабия Мехди 0 0
Баокен Стефан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 7 (3) 0.58
Джеко Эдин 7 (2) 0.58
Фред Сантос 4 0.33
Сен-Максимен Аллан 3 0.25
Амрабат Софьян 2 0.17
Эн-Несири Юссеф 2 0.17
Айдын Огуз 2 0.17
Акайдын Самет 1 0.08
Кавечи Ирфан 0 0
Шиманьски Себастьян 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аттама Джозеф 3 1
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Баязит Билал 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Баокен Стефан 2 0
Назон Даккенс 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Жанвье Жульян 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Карими Али II 1 0
Ака Яу 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 3 0
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Амрабат Софьян 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Акайдын Самет 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фенербахче
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
4
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
10
Кайсериспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Фенербахче
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 5
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
2
40%
4
29%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
4 Не забивали 0
2
18%
2
8%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
1
9%
6
23%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
3
27%
7
27%
61-75
1
9%
3
12%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4

Результаты матчей

Кайсериспор
Фенербахче

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
1.5
9
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 32 - 11 31
2.
Фенербахче
 3:2 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 12 5 2 5 17 - 20 17
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 12 4 4 4 17 - 16 16
10.
Газиантеп
 2:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
12.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
13.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 2:3 Заявка 12 2 6 4 13 - 19 12
16.
Бодрумспор
 Заявка 12 3 2 7 10 - 16 11
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 3:2 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 2:0 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 2:3 Заявка 6 0 3 3 7 - 12 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 3:2 Заявка 7 5 2 0 19 - 8 17
2.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 2:3 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 0:2 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 2:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Г О О О О Л - Джику Александер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.44. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.44 ПОСТАВИТЬ
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кайсериспор
    Ничья
    Фенербахче
    6.80
    Реклама, zenit.win
    4.90
    Реклама, pari.ru
    5.00
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кайсериспор 2:3 Фенербахче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Кайсериспор
    Фенербахче
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный