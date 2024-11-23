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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Кайсериспор
2:6
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
7' Пенальти
Тадич Душан
9' Желтая карточка
Дживелек Рамазан
12' Желтая карточка
Гежек Баран Али
0:2
15' Гол
Айдын Огуз
19' Желтая карточка
Джику Александер
0:3
26' Гол
Айдын Огуз
1:3
43' Гол в свои ворота
Джику Александер
2:3
56' Гол
Коловециос Димитрис
2:4
63' Гол
Эн-Несири Юссеф
64' Желтая карточка
Яндаш Мерт Хакан
74' Желтая карточка
Акайдын Самет
74' Желтая карточка
Назон Даккенс
84' Желтая карточка
Кардозу Мигел
2:5
85' Гол
Костич Филип
2:6
88' Гол
Шиманьски Себастьян
90'+6

Ход матча

7'
0:1
Тадич Душан
9'
Дживелек Рамазан
 
12'
Гежек Баран Али
 
15'
0:2
Айдын Огуз
(Фред Сантос)
19'
 
Джику Александер
26'
0:3
Айдын Огуз
(Яндаш Мерт Хакан)
43'
Джику Александер
1:3
46'
Карими Али
Гежек Баран Али
 
46'
Боа Морте Аилтон
Дживелек Рамазан
 
56'
Коловециос Димитрис
(Йылмаз Картал)
2:3
63'
2:4
Эн-Несири Юссеф
(Тадич Душан)
64'
 
Яндаш Мерт Хакан
64'
 
Шиманьски Себастьян
Яндаш Мерт Хакан
64'
 
Джеко Эдин
Эн-Несири Юссеф
70'
Назон Даккенс
Баокен Стефан
 
74'
 
Акайдын Самет
74'
Назон Даккенс
 
75'
 
Мюлдюр Мерт
Осайи-Самуэль Брайт
84'
Кардозу Мигел
 
85'
2:5
Костич Филип
88'
2:6
Шиманьски Себастьян
(Айдын Огуз)
89'
 
Мерджан Левент
Айдын Огуз
89'
 
Юксек Исмаил
Амрабат Софьян

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 10
  • 10 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
23
Кароль
Лионель
33
Калдырым
Хасан
Али
10
Бурабия
Мехди
8
Йылмаз
Картал
26
Гежек
Баран
Али
7
Кардозу
Мигел
13
Баокен
Стефан
28
Дживелек
Рамазан
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
3
Акайдын
Самет
6
Джику
Александер
18
Костич
Филип
34
Амрабат
Софьян
13
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
8
Яндаш
Мерт
Хакан
70
Айдын
Огуз
19
Эн-Несири
Юссеф
Кайсериспор
4-3-3
Фенербахче
4-2-3-1

История личных встреч

Кайсериспор
Фенербахче

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед

Второй тайм

10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 21 победа

42 матча

21.4%
19%
59.6%
9 побед 8 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
6 побед 16 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.8%
26.2%
50%
10 побед 11 ничьих 21 победа

История матчей

С
3:0
С
3:4
К
4:1
С
1:2
С
2:0
С
0:4
К
0:1
С
2:2
С
1:2
С
3:0
С
2:1
К
2:0
К
0:0
С
1:0
С
1:0
С
2:3
С
0:5
С
3:3
К
3:0
К
0:3
С
4:1
С
3:3
С
1:0
К
1:0
С
0:1
К
1:1
КТ
1:2
С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
1:4
С
2:1
К
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

0.9
1.05

Среднее время на гол

100
86

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

2.27
1.55

Среднее время на гол

39
58

Всего голов

68
54

Голов в среднем за матч

1.62
1.29

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

55
70

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.17
Калдырым Хасан Али 2 0.17
Йылмаз Картал 2 (1) 0.17
Боа Морте Аилтон 2 0.17
Назон Даккенс 1 0.08
Мане Карлуш 1 0.08
Коловециос Димитрис 1 0.08
Кочаман Ариф 1 0.08
Бурабия Мехди 0 0
Баокен Стефан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 7 (3) 0.58
Джеко Эдин 7 (2) 0.58
Фред Сантос 4 0.33
Сен-Максимен Аллан 3 0.25
Эн-Несири Юссеф 3 0.25
Амрабат Софьян 2 0.17
Айдын Огуз 2 0.17
Шиманьски Себастьян 1 0.08
Костич Филип 1 0.08
Акайдын Самет 1 0.08
Кавечи Ирфан 0 0
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Мюлдюр Мерт 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аттама Джозеф 3 1
Кардозу Мигел 4 0
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Назон Даккенс 3 0
Баязит Билал 3 0
Бурабия Мехди 2 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Баокен Стефан 2 0
Йылмаз Картал 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Жанвье Жульян 1 0
Дживелек Рамазан 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Карими Али II 1 0
Ака Яу 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александер 3 0
Фред Сантос 3 0
Остерволде Джейден 3 0
Амрабат Софьян 2 0
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Акайдын Самет 2 0
Жозе Моуринью 2 0
Джеко Эдин 1 0
Костич Филип 1 0
Кавечи Ирфан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Эн-Несири Юссеф 1 0
Шиманьски Себастьян 1 0
Бекао Родриго 1 0
Элмаз Бартуг 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фенербахче
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
4
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
10
Кайсериспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фенербахче
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

6
21
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
33%
2
10%
46-60
2
33%
5
24%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
33
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
2
17%
4
12%
1-15
2
17%
5
15%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
3
25%
4
12%
46-60
3
25%
8
24%
61-75
1
8%
5
15%
76-90

Пропущено

23
11
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
4
36%
46-60
1
4%
3
27%
61-75
7
30%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4

Результаты матчей

Кайсериспор
Фенербахче

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 57%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
1.5
10
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 12 10 2 0 32 - 11 32
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 12 5 2 5 17 - 20 17
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
12.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
13.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 16 12
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 5 8
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Джику Александер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 26'
      Яндаш Мерт Хакан сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Айдын Огуз бьет в цель!
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