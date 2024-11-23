Тур: 13. Стадион: Кадир Хас.
2:6
Конец матча
0'
0:1
7' ПенальтиТадич Душан
9' Желтая карточкаДживелек Рамазан
12' Желтая карточкаГежек Баран Али
0:2
15' ГолАйдын Огуз
19' Желтая карточкаДжику Александер
0:3
26' ГолАйдын Огуз
1:3
43' Гол в свои воротаДжику Александер
2:3
56' ГолКоловециос Димитрис
2:4
63' ГолЭн-Несири Юссеф
64' Желтая карточкаЯндаш Мерт Хакан
74' Желтая карточкаАкайдын Самет
74' Желтая карточкаНазон Даккенс
84' Желтая карточкаКардозу Мигел
2:5
85' ГолКостич Филип
2:6
88' ГолШиманьски Себастьян
90'+6
Ход матча
7'
0:1
12'
15'
0:2
19'
26'
0:3
43'
1:3
56'
63'
2:4
64'
74'
74'
84'
85'
2:5
88'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 10
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
25
Баязит
Билал
18
Костич
Филип
13
Фред
Сантос
10
Тадич
Душан
70
Айдын
Огуз
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Полузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sinan Kaloglu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Костич ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
13 Фред СантосПолузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Айдын ОгузПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Элмаз БартугПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
-
23 Тосун ДженкНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
История личных встреч
Кайсериспор
Фенербахче
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
57.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 25 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 20 побед
Второй тайм
10.7%
89.3%
0 побед 3 ничьи 21 победа
42 матча
21.4%
19%
59.6%
9 побед 8 ничьих 25 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
6 побед 16 ничьих 20 побед
Второй тайм
23.8%
26.2%
50%
10 побед 11 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
0.9
1.05
Среднее время на гол
100
86
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
2.27
1.55
Среднее время на гол
39
58
Всего голов
68
54
Голов в среднем за матч
1.62
1.29
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
33
Больше 79%
Меньше 21%
9
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
12
Больше 29%
Меньше 71%
30
9
Больше 21%
Меньше 79%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
55
70
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|2
|0.17
|Калдырым Хасан Али
|2
|0.17
|Йылмаз Картал
|2 (1)
|0.17
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.17
|Назон Даккенс
|1
|0.08
|Мане Карлуш
|1
|0.08
|Коловециос Димитрис
|1
|0.08
|Кочаман Ариф
|1
|0.08
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Баокен Стефан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Душан
|7 (3)
|0.58
|Джеко Эдин
|7 (2)
|0.58
|Фред Сантос
|4
|0.33
|Сен-Максимен Аллан
|3
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|3
|0.25
|Амрабат Софьян
|2
|0.17
|Айдын Огуз
|2
|0.17
|Шиманьски Себастьян
|1
|0.08
|Костич Филип
|1
|0.08
|Акайдын Самет
|1
|0.08
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аттама Джозеф
|3
|1
|Кардозу Мигел
|4
|0
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Назон Даккенс
|3
|0
|Баязит Билал
|3
|0
|Бурабия Мехди
|2
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Баокен Стефан
|2
|0
|Йылмаз Картал
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Дживелек Рамазан
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александер
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Остерволде Джейден
|3
|0
|Амрабат Софьян
|2
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Акайдын Самет
|2
|0
|Жозе Моуринью
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
|Шиманьски Себастьян
|1
|0
|Бекао Родриго
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Фенербахче
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
4
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фенербахче
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
10
Кайсериспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Фенербахче
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
12
14
Голы по времени матча
Забито
6
21
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
1
17%
3
14%
1-15
1
17%
3
14%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
2
33%
2
10%
46-60
2
33%
5
24%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
3
33%
46-60
1
6%
3
33%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
1
17%
3
25%
61-75
1
17%
2
17%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
12
33
5 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
2
17%
4
12%
1-15
2
17%
5
15%
16-30
1
8%
7
21%
31-45
3
25%
4
12%
46-60
3
25%
8
24%
61-75
1
8%
5
15%
76-90
Пропущено
23
11
11 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 7
3
13%
0
0%
1-15
4
17%
1
9%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
4
17%
4
36%
46-60
1
4%
3
27%
61-75
7
30%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Касымпаша - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Силивриспор - Кайсериспор 4:2 Хатайспор - Кайсериспор 0:1
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Фенербахче
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фенербахче - Зенит 2:1 Фенербахче - Сивасспор 4:0 АЗ Алкмаар - Фенербахче 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3
Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Фенербахче - Манчестер Юнайтед 1:1 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Твенте - Фенербахче 1:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 0:5 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Лилль - Фенербахче 2:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Лугано - Фенербахче 3:4
Результаты матчей
Кайсериспор
Фенербахче
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
4 раза 57%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
5 раз 42%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
57
102
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 11
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3