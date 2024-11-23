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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Атлетико М
 
Позже
Алавес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 115
Атлетико М 98.3% (113)
X 1.7% (2)
Алавес 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
Алавес
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Облак
Ян
3
Аспиликуэта
Сесар
20
Витсель
Аксель
15
Ленгле
Клеман
21
Галан
Хави
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Барриос
Пабло
12
Лино
Сэмуел
7
Гризманн
Антуан
10
Корреа
Анхель
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
5
Абкар
Абделькабир
12
Моуриньо
Сантьяго
3
Санчес
Мануэль
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Висенте
Карлос
15
Мартин
Карлос
18
Гуриди
Хон
17
Кике
Гарсия
Атлетико М
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Алавес

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
4:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
П
0:4
П
3:0
П
0:1
П
1:0
П
0:0
П
1:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.14

Среднее время на гол

45
78

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.57

Среднее время на гол

126
157

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.36
0.86

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
105

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сорлот Александр 4 0.31
Альварес Хулиан 4 0.31
Гризманн Антуан 3 0.23
Льоренте Маркос 2 0.15
Корреа Анхель 2 0.15
Галлахер Конор 2 0.15
Симеоне Джулиано 1 0.08
Коке Хорхе 1 0.08
Де Пауль Родриго 0 0
Витсель Аксель 0 0
Молина Науэль 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.23
Мартинес Антонио III 3 0.23
Висенте Карлос 2 0.15
Бенавидес Карлос 1 0.08
Теналья Науэль 1 0.08
Гуриди Хон 1 0.08
Конечни Томас 1 0.08
Мартин Карлос 1 0.08
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.08
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ленгле Клеман 4 0
Коке Хорхе 3 0
Мандава Рейнилду 3 0
Де Пауль Родриго 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Галан Хави 2 0
Диего Симеоне 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Гризманн Антуан 1 0
Корреа Анхель 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галлахер Конор 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Симеоне Джулиано 1 0
Барриос Пабло 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 6 0
Кике Гарсия 3 1
Санчес Мануэль 4 0
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Теналья Науэль 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Гевара Андер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Мартин Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0
Пика Адриан 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
6
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
5
Атлетико М
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
6
50%
4
50%
76-90

Пропущено

2
14
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
50%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
50%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
38%
7
47%
76-90

Пропущено

5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
1
20%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2
Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0
Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1

Результаты матчей

Атлетико М
Алавес

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
6
7
3
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
10.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
11.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
17.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Riyadh Air Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 84 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 115
Атлетико М 98.3% (113)
X 1.7% (2)
Алавес 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Алавес
1.47
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8.70
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8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес

Исход игры
Атлетико М
98.3% (113)
Ничья
1.7% (2)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
23.64% (26)
Меньше
76.36% (84)
Обе команды забьют
Да
18.18% (20)
Нет
81.82% (90)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
56.5% (65)
1:0 Атлетико М
15.7% (18)
2:1 Атлетико М
8.7% (10)
3:1 Атлетико М
7% (8)
3:0 Атлетико М
6.1% (7)
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