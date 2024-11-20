Тур: 14. Стадион: Рияд Эйр Метрополитано.
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Атлетико М
Алавес
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.14
Среднее время на гол
45
78
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.57
Среднее время на гол
126
157
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.36
0.86
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
105
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сорлот Александр
|4
|0.31
|Альварес Хулиан
|4
|0.31
|Гризманн Антуан
|3
|0.23
|Льоренте Маркос
|2
|0.15
|Корреа Анхель
|2
|0.15
|Галлахер Конор
|2
|0.15
|Симеоне Джулиано
|1
|0.08
|Коке Хорхе
|1
|0.08
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Витсель Аксель
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|3
|0.23
|Мартинес Антонио III
|3
|0.23
|Висенте Карлос
|2
|0.15
|Бенавидес Карлос
|1
|0.08
|Теналья Науэль
|1
|0.08
|Гуриди Хон
|1
|0.08
|Конечни Томас
|1
|0.08
|Мартин Карлос
|1
|0.08
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.08
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
|Абкар Абделькабир
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ленгле Клеман
|4
|0
|Коке Хорхе
|3
|0
|Мандава Рейнилду
|3
|0
|Де Пауль Родриго
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Галан Хави
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Симеоне Джулиано
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|6
|0
|Кике Гарсия
|3
|1
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Сивера Антонио
|3
|0
|Гуриди Хон
|3
|0
|Теналья Науэль
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Диарра Мусса
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Гарсия Луис
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Бланко Антонио
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Гевара Андер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
|Мартин Карлос
|1
|0
|Моуриньо Сантьяго
|1
|0
|Пика Адриан
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Алавес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
6
Атлетико М
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Алавес
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
5
Атлетико М
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Алавес
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
12
8
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
13%
61-75
6
50%
4
50%
76-90
Пропущено
2
14
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
50%
4
29%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
50%
2
14%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
22%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
2
10%
2
13%
1-15
1
5%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
8
38%
7
47%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
5
24%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
1
20%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Мальорка - Атлетико М 0:1 ПСЖ - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 УЕ Вик - Атлетико М 0:2
Бетис - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лилль 1:3 Атлетико М - Леганес 3:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6
Алавес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Вильярреал - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 1:0 Компостела - Алавес 0:1 Райо Вальекано - Алавес 1:0
Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1
Результаты матчей
Атлетико М
Алавес
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
2
6 раз 46%
0
5 раз 38%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
58
67
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|8 - 11
|10
|18.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 4
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|7
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогнозы на матч Атлетико М - Алавес
Исход игры
Атлетико М
100% (33)
Ничья
0% (0)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.25% (10)
Меньше
68.75% (22)
Обе команды забьют
Да
31.25% (10)
Нет
68.75% (22)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
54.5% (18)
3:1 Атлетико М
15.2% (5)
2:1 Атлетико М
12.1% (4)
1:0 Атлетико М
12.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!