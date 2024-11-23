Тур: 13. Стадион: Bodrum Ilce Stadyumu.
0:0
Перерыв
0'
21' Желтая карточкаБильсель Эге
45' Вторая желтая карточкаБильсель Эге
45' Желтая карточкаSamet Yalcin
45' Желтая карточкаБардакджи Абдулкерим
Ход матча
21'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
53
Аккан
Гёкхан
15
Айети
Арлинд
23
Uzeyir
Ergun
70
Бильсель
Эге
16
Фреди
Гомеш
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
- Основной состав
-
53 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
-
23 Uzeyir ErgunЗащитник
-
70 Бильсель ЭгеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Озер КенанЗащитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
-
99 Сефери ТуланПолузащитник
-
-
-
91 Enes Ogruce
-
21 Ahmet Aslan
-
-
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
Бомбардиры внутри турнира
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.31
|Сефери Тулан
|2
|0.15
|Димитров Здравко
|1
|0.08
|Фреди Гомеш
|1
|0.08
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.08
|Musah Mohammed
|0
|0
|Uzeyir Ergun
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|6
|0.5
|Йылмаз Барыш
|4
|0.33
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.33
|Мертенс Дрис
|3
|0.25
|Бачуайи Миши
|3
|0.25
|Габриэл Барбоза
|2
|0.17
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.17
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.17
|Акгюн Юнус
|2
|0.17
|Санчес Давинсон
|2
|0.17
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Карточки
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|3
|1
|Samet Yalcin
|4
|0
|Сефери Тулан
|2
|1
|Айети Арлинд
|3
|0
|Бильсель Эге
|1
|1
|Celal Dumanli
|2
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Димитров Здравко
|1
|0
|Бразау Педру
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
|Uzeyir Ergun
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|4
|0
|Санчес Давинсон
|4
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|3
|0
|Муслера Фернандо
|2
|0
|Торрейра Лукас
|2
|0
|Йылмаз Барыш
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Осимхен Виктор
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
Результаты матчей
Бодрумспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Галатасарай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
0
0
Бодрумспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Галатасарай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
1
19
Бодрумспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Галатасарай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
1
19
Голы по времени матча
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90
Забито
4
19
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
1
25%
4
21%
1-15
2
50%
5
26%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
5
63%
76-90
Забито
9
30
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 0
2
22%
6
20%
1-15
2
22%
6
20%
16-30
1
11%
4
13%
31-45
2
22%
6
20%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
22%
6
20%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
29%
29%
6
46%
76-90
Результаты последних матчей
Бодрумспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Ризеспор 0:1
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Самсунспор 3:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2
Результаты матчей
Бодрумспор
Галатасарай
Точный счет
0:1
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бодрумспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
61
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
39
101
210
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|32 - 11
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 13
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 20
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 14
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 16
|12
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|10 - 18
|6
|19.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 25
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 5
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Галатасарай
|Осимхен Виктор
|6 (2)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3