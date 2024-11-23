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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Бодрумспор
0:0
Перерыв
Галатасарай
0'
21' Желтая карточка
Бильсель Эге
45' Вторая желтая карточка
Бильсель Эге
45' Желтая карточка
Samet Yalcin
45' Желтая карточка
Бардакджи Абдулкерим

Ход матча

21'
Бильсель Эге
 
29'
Соуза Диогу
Аккан Гёкхан
 
45'
Бильсель Эге
 
45'
Samet Yalcin
 
45'
 
Бардакджи Абдулкерим

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
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Бодрумспор
Ничья
Галатасарай
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53
Аккан
Гёкхан
33
Челюстка
Ондржей
15
Айети
Арлинд
23
Uzeyir
Ergun
70
Бильсель
Эге
8
Samet
Yalcin
41
Байракдар
Гокдениз
16
Фреди
Гомеш
5
Антальялы
Тайлан
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
90
Балтаджи
Метаган
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
7
Шаллаи
Роланд
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
45
Осимхен
Виктор
Бодрумспор
4-1-4-1
Галатасарай
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 4 (1) 0.31
Сефери Тулан 2 0.15
Димитров Здравко 1 0.08
Фреди Гомеш 1 0.08
Озер Кенан 1 (1) 0.08
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 6 0.5
Йылмаз Барыш 4 0.33
Икарди Мауро 4 (1) 0.33
Мертенс Дрис 3 0.25
Бачуайи Миши 3 0.25
Габриэл Барбоза 2 0.17
Актюркоглу Мухаммед 2 0.17
Бардакджи Абдулкерим 2 0.17
Акгюн Юнус 2 0.17
Санчес Давинсон 2 0.17
Торрейра Лукас 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0

Карточки

Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 1
Samet Yalcin 4 0
Сефери Тулан 2 1
Айети Арлинд 3 0
Бильсель Эге 1 1
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 4 0
Санчес Давинсон 4 0
Бардакджи Абдулкерим 3 0
Муслера Фернандо 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Демирбай Керем 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Кутлу Беркан 1 0

Результаты матчей

Бодрумспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Галатасарай
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

0
0
Бодрумспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Галатасарай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

1
19
Бодрумспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Галатасарай
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

1
19

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
1
20%
4
36%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
1
20%
76-90

Забито

4
19
3 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 4
1
25%
4
21%
1-15
2
50%
5
26%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
5
63%
76-90

Забито

9
30
5 В 1-м тайме 16
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
7 Не забивали 0
2
22%
6
20%
1-15
2
22%
6
20%
16-30
1
11%
4
13%
31-45
2
22%
6
20%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
2
22%
6
20%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
4
24%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
29%
29%
6
46%
76-90

Результаты последних матчей

Бодрумспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Фенербахче - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Ризеспор 0:1
Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Шанлыурфаспор 2:1
Галатасарай
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Галатасарай - Самсунспор 3:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Галатасарай - Эльфсборг 4:3
Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2

Результаты матчей

Бодрумспор
Галатасарай

Точный счет

0:1
3 раза 50%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
5 раз 45%
2
3 раза 27%
5
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бодрумспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
6
1
2
4
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
10
1
2
10
2.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 12 10 2 0 32 - 11 32
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 12 8 1 3 24 - 13 25
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 3 2 19 - 10 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 11 5 3 3 19 - 13 18
7.
Сивасспор
 Заявка 12 5 2 5 17 - 20 17
8.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
10.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
11.
Коньяспор
 Заявка 12 4 2 6 14 - 20 14
12.
Антальяспор
 Заявка 12 4 2 6 15 - 24 14
13.
Касымпаша
 Заявка 12 3 5 4 16 - 19 14
14.
Трабзонспор
 Заявка 11 2 6 3 12 - 14 12
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 13 3 3 7 10 - 16 12
17.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
18.
Хатайспор
 Заявка 11 1 3 7 10 - 18 6
19.
Адана Демирспор
 Заявка 11 0 2 9 9 - 25 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
5.
Бешикташ
 Заявка 5 4 0 1 11 - 6 12
6.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7.
Самсунспор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
8.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9.
Антальяспор
 Заявка 6 3 1 2 8 - 10 10
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
11.
Коньяспор
 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Трабзонспор
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
13.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 7 2 2 3 6 - 5 8
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 4 1 0 13 - 3 13
4.
Касымпаша
 Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
14.
Бодрумспор
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Гёзтепе
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
19.
Хатайспор
 Заявка 5 0 1 4 5 - 10 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Галатасарай Осимхен Виктор 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
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