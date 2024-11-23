После потрясающего прошлого сезона, когда Жирона заслуженно попала в Лигу Чемпионов, клуб переживает... Ещё
Winged-Goalkeeper #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|4 (2)
|0.29
|Эррера Янхель
|2
|0.14
|Хиль Бриан
|2
|0.14
|Руис Абель
|2 (1)
|0.14
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.07
|Цыганков Виктор
|1
|0.07
|Мартинес Арнау
|1
|0.07
|Мартин Иван
|1
|0.07
|Асприлья Ясер
|1
|0.07
|Мисехой Габриэль
|1
|0.07
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Миовски Боян
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|4 (1)
|0.31
|Каррерас Жофре
|2
|0.15
|Техеро Альваро
|1
|0.08
|Ромеро Карлос
|1
|0.08
|Кумбулла Мараш
|1
|0.08
|Велиз Алехо
|1
|0.08
|Кардона Ирвин
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янхель
|4
|0
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|Гассанига Пауло
|3
|0
|Ван де Бек Донни
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосано Поль
|4
|0
|Эль Хилали Омар
|4
|0
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Ромеро Карлос
|3
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Каррерас Жофре
|2
|0
|Хеддира Валид
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Рока Антонио
|2
|0
|Manolo Gonzalez
|2
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Бауза Рафель
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|10 - 10
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|19.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 23
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|15.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4