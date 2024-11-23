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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Алехандро
Жирона
1:0
Первый тайм: 10'
Эспаньол
0'
1:0
4' Гол
Хиль Бриан

Ход матча

4'
Хиль Бриан
(Миовски Боян)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 91 Владение мячом, % 9

Владение мячом

Прогнозы 109
Жирона 90.8% (99)
X 7.3% (8)
Эспаньол 1.8% (2)
0
выиграет Жирона, со счетом 2:0
После потрясающего прошлого сезона, когда Жирона заслуженно попала в Лигу Чемпионов, клуб переживает... Ещё
Winged-Goalkeeper #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Жирона
Ничья
Эспаньол
3.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
17
Блинд
Дэйли
6
Ван
де
Бек
Донни
14
Ромеу
Ориоль
3
Гутьеррес
Мигель
10
Асприлья
Ясер
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
6
Кабрера
Леандро
12
Техеро
Альваро
22
Ромеро
Карлос
17
Каррерас
Жофре
35
Бауза
Рафель
20
Крал
Алекс
7
Пуадо
Хавьер
9
Велиз
Алехо
Жирона
4-2-3-1
Эспаньол
5-4-1

История личных встреч

Жирона
Эспаньол

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
С
1:0
С
1:2
П
1:2
П
1:3
П
0:2
П
0:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.6

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.14

Среднее время на гол

112
78

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
67

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.29
Эррера Янхель 2 0.14
Хиль Бриан 2 0.14
Руис Абель 2 (1) 0.14
Гутьеррес Мигель 1 0.07
Цыганков Виктор 1 0.07
Мартинес Арнау 1 0.07
Мартин Иван 1 0.07
Асприлья Ясер 1 0.07
Мисехой Габриэль 1 0.07
Блинд Дэйли 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Миовски Боян 0 0
Альмена Икер 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 4 (1) 0.31
Каррерас Жофре 2 0.15
Техеро Альваро 1 0.08
Ромеро Карлос 1 0.08
Кумбулла Мараш 1 0.08
Велиз Алехо 1 0.08
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гассанига Пауло 3 0
Ван де Бек Донни 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 4 0
Эль Хилали Омар 4 0
Кумбулла Мараш 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Каррерас Жофре 2 0
Хеддира Валид 2 0
Велиз Алехо 2 0
Рока Антонио 2 0
Manolo Gonzalez 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Бауза Рафель 1 0

Результаты матчей

Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эспаньол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
2
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эспаньол
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
7
Жирона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Эспаньол
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
50%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
4
29%
16-30
4
40%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
2
12%
5
22%
16-30
6
35%
4
17%
31-45
3
18%
3
13%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4
Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Эспаньол 3:1 Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2 Атлетик Б - Эспаньол 4:1
Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0

Результаты матчей

Жирона
Эспаньол

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
4:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жирона
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
5
4
9
1.5
3
9
2
11
2.5
1
11
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Жирона
 1:0 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
8.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
9.
Мальорка
 0:0 Заявка 14 5 4 5 10 - 10 19
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 0:1 Заявка 13 3 1 9 11 - 23 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Жирона
 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
10.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
11.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 0:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Мальорка
 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 0:1 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
  • 5'
    Команда Жирона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 4'
    Миовски Боян сделал результативную передачу.
  • 4'
    Г О О О О Л - Хиль Бриан забивает с левой ноги!
  • 4'
    Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Жирона пытается что-то создать.
  • 4'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 4'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Жирона контролирует мяч.
    • 1'
      Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Жирона начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
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    Прогнозы 109
    Жирона 90.8% (99)
    X 7.3% (8)
    Эспаньол 1.8% (2)
    0
    выиграет Жирона, со счетом 2:0
    После потрясающего прошлого сезона, когда Жирона заслуженно попала в Лигу Чемпионов, клуб переживает... Ещё
    Winged-Goalkeeper #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Эспаньол
    3.90
    4.05
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 1:0 Эспаньол

    Исход игры
    Жирона
    90.9% (100)
    Ничья
    7.3% (8)
    Эспаньол
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    53.77% (57)
    Нет
    46.23% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    40.9% (45)
    1:0 Жирона
    28.2% (31)
    2:0 Жирона
    14.5% (16)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:2 Жирона
    1.8% (2)
    1:2 Эспаньол
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Жирона
    1.8% (2)
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