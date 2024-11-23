Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

49' Команда Жирона играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Асприлья Ясер пробил со штрафного прямо в стенку

47' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Жирона

45' Бауза Рафель из команды Эспаньол своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

43' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

42' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Жирона

41' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Мартинес Арнау создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Блинд Дэйли из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Техеро Альваро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Серхи Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Асприлья Ясер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

29' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Г О О О О Л - Крейчи Ладислав II забивает с левой ноги!

26' Жирона нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

26' Асприлья Ясер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Г О О О О Л - Миовски Боян левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

21' Хиль Бриан из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

21' Гутьеррес Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хиль Бриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Хиль Бриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' Ромеу Ориоль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Удар от ворот произведет Эспаньол

13' Эспаньол совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Блинд Дэйли из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Асприлья Ясер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Команда Жирона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Г О О О О Л - Хиль Бриан забивает с левой ноги!

4' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Матч возобновится спорным мячом

4' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Давид Лопес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Жирона начинает с центра поля