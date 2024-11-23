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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 12461 Главный судья: Эрнандес Алехандро
Жирона
4:1
Конец матча
Эспаньол
0'
1:0
4' Гол
Хиль Бриан
2:0
16' Гол
Миовски Боян
3:0
21' Гол
Миовски Боян
4:0
27' Гол
Крейчи Ладислав
36' Желтая карточка
Ромеро Карлос
4:1
55' Гол
Пуадо Хавьер
71' Желтая карточка
Пуадо Хавьер
72' Желтая карточка
Каррерас Жофре
90'+3

Ход матча

4'
Хиль Бриан
(Миовски Боян)
1:0
16'
Миовски Боян
(Хиль Бриан)
2:0
21'
Миовски Боян
(Хиль Бриан)
3:0
27'
Крейчи Ладислав
(Ван де Бек Донни)
4:0
36'
 
Ромеро Карлос
46'
 
Оливан Бриан
Ромеро Карлос
55'
4:1
Пуадо Хавьер
(Каррерас Жофре)
60'
Мартин Иван
Ван де Бек Донни
 
60'
Цыганков Виктор
Асприлья Ясер
 
64'
 
Кумбулла Мараш
Серхи Гомес
64'
 
Кардона Ирвин
Велиз Алехо
64'
 
Агуадо Альваро
Бауза Рафель
71'
 
Пуадо Хавьер
71'
Стуани Кристиан
Миовски Боян
 
72'
Данджума Арно
Хиль Бриан
 
72'
 
Каррерас Жофре
81'
 
Лосано Поль
Техеро Альваро
82'
Ойя Сельви Клуа
Гутьеррес Мигель
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 772 Количество передач 236
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогнозы 110
Жирона 90.9% (100)
X 7.3% (8)
Эспаньол 1.8% (2)
0
выиграет Жирона, со счетом 2:0
После потрясающего прошлого сезона, когда Жирона заслуженно попала в Лигу Чемпионов, клуб переживает... Ещё
Winged-Goalkeeper #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
17
Блинд
Дэйли
6
Ван
де
Бек
Донни
14
Ромеу
Ориоль
3
Гутьеррес
Мигель
10
Асприлья
Ясер
19
Миовски
Боян
20
Хиль
Бриан
1
Гарсия
Жоан
23
Эль
Хилали
Омар
3
Серхи
Гомес
6
Кабрера
Леандро
12
Техеро
Альваро
22
Ромеро
Карлос
20
Крал
Алекс
35
Бауза
Рафель
17
Каррерас
Жофре
7
Пуадо
Хавьер
9
Велиз
Алехо
Жирона
4-3-3
Эспаньол
3-4-2-1

История личных встреч

Жирона
Эспаньол

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
42.9%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
С
1:0
С
1:2
П
1:2
П
1:3
П
0:2
П
0:1
ТМК
3:0
ТМС
2:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.6

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.14

Среднее время на гол

112
78

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
67

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 4 (2) 0.29
Хиль Бриан 2 0.14
Эррера Янхель 2 0.14
Миовски Боян 2 0.14
Руис Абель 2 (1) 0.14
Гутьеррес Мигель 1 0.07
Цыганков Виктор 1 0.07
Мартинес Арнау 1 0.07
Крейчи Ладислав II 1 0.07
Мартин Иван 1 0.07
Асприлья Ясер 1 0.07
Мисехой Габриэль 1 0.07
Ван де Бек Донни 0 0
Блинд Дэйли 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0
Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 5 (1) 0.38
Каррерас Жофре 2 0.15
Техеро Альваро 1 0.08
Ромеро Карлос 1 0.08
Кумбулла Мараш 1 0.08
Велиз Алехо 1 0.08
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 4 0
Ромеу Ориоль 3 0
Гассанига Пауло 3 0
Ван де Бек Донни 2 0
Давид Лопес 2 0
Руис Абель 2 0
Крейчи Ладислав II 2 0
Мартинес Арнау 2 0
Хуан Карлос Мартин 0 1
Стуани Кристиан 1 0
Блинд Дэйли 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосано Поль 4 0
Эль Хилали Омар 4 0
Ромеро Карлос 4 0
Пуадо Хавьер 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Каррерас Жофре 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Хеддира Валид 2 0
Велиз Алехо 2 0
Рока Антонио 2 0
Manolo Gonzalez 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Бауза Рафель 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эспаньол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
3
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эспаньол
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

5
7
Жирона
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Эспаньол
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

14
3
8 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
2
14%
1
33%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Пропущено

11
18
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
17%
1-15
2
18%
7
39%
16-30
4
36%
1
6%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
50%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

20
11
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 6
1
5%
1
9%
1-15
4
20%
2
18%
16-30
6
30%
1
9%
31-45
3
15%
3
27%
46-60
3
15%
2
18%
61-75
3
15%
2
18%
76-90

Пропущено

18
27
9 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
4
15%
1-15
2
11%
8
30%
30%
16-30
6
33%
4
15%
31-45
4
22%
3
11%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
3
17%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хетафе - Жирона 0:1 ПСВ - Жирона 4:0 Жирона - Леганес 4:3 СД Эстремадура - Жирона 0:4
Лас-Пальмас - Жирона 1:0 Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0
Эспаньол
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Барселона - Эспаньол 3:1 Сан-Тирсо СД - Эспаньол 0:4 Эспаньол - Севилья 0:2 Атлетик Б - Эспаньол 4:1
Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0

Результаты матчей

Жирона
Эспаньол

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Жирона
Эспаньол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
3
3
3
4
2.5
1
5
3
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
5
5
9
1.5
3
10
3
11
2.5
1
12
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 14 12 0 2 41 - 12 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
7.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 0:1 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
4.
Барселона
 1:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
7.
Сельта
 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
10.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
11.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 9 7 0 2 23 - 9 21
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 0:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 93'
    Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
  • 93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Жирона: 76%, Эспаньол: 24%.
  • 92'
    Эспаньол совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Мартинес Арнау ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Кардона Ирвин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Эспаньол идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Жирона 90.9% (100)
    X 7.3% (8)
    Эспаньол 1.8% (2)
    0
    выиграет Жирона, со счетом 2:0
    После потрясающего прошлого сезона, когда Жирона заслуженно попала в Лигу Чемпионов, клуб переживает... Ещё
    Winged-Goalkeeper #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 4:1 Эспаньол

    Исход игры
    Жирона
    90.9% (100)
    Ничья
    7.3% (8)
    Эспаньол
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (52)
    Меньше
    50.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    53.77% (57)
    Нет
    46.23% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    40.9% (45)
    1:0 Жирона
    28.2% (31)
    2:0 Жирона
    14.5% (16)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:2 Жирона
    1.8% (2)
    1:2 Эспаньол
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    3:1 Жирона
    1.8% (2)
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