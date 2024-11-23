Тур: 14. Стадион: Гран Канария. Главный судья: Муньис Алехандро
0:0
Первый тайм: 10'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
-
21 Хиль ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Гарсия ПереВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
30 Marc Hidalgo
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лас-Пальмас
Мальорка
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.18
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
76
76
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молейро Альберто
|4
|0.31
|Рамирес Сандро
|3
|0.23
|Силва Фабио
|3
|0.23
|Муньос Алекс
|3
|0.23
|Фустер Мануэль
|1
|0.08
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Кампанья Хосе
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.15
|Мурики Ведат
|2
|0.15
|Фернандес Валери
|2
|0.15
|Ларин Кайл
|1
|0.08
|Раильо Антонио
|1
|0.08
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.08
|Саму Кошта
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|4
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Суарес Алехандро
|3
|0
|Росада Виктор
|3
|0
|Эссугу Дариу
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Молейро Альберто
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Муньос Алекс
|1
|0
|Маккенна Скотт
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саму Кошта
|5
|1
|Ману Морланес
|3
|0
|Аррасате Ягоба
|3
|0
|Шикинью
|2
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Ларин Кайл
|2
|0
|Копете Хосе
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
1
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
6
3
Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мальорка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90
Забито
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
7
32%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Мальорка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0
Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Мальорка
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Мальорка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
49
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|21 - 8
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 16
|20
|9.
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|10 - 10
|19
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|15 - 24
|13
|16.
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|17.
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|10 - 11
|13
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|19.
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|11 - 23
|10
|20.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|10 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|14 - 3
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|7 - 4
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|13.
|0:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|15.
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|16.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|17.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|19.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|11.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|5 - 20
|3
|17.
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 17
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|1 8
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Мальорка
Исход игры
Лас-Пальмас
28.7% (31)
Ничья
53.7% (58)
Мальорка
17.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
20.75% (22)
Меньше
79.25% (84)
Обе команды забьют
Да
71.7% (76)
Нет
28.3% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50.9% (55)
1:0 Лас-Пальмас
14.8% (16)
2:1 Лас-Пальмас
12% (13)
0:1 Мальорка
10.2% (11)
1:2 Мальорка
7.4% (8)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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