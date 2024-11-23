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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Лас-Пальмас
0:0
Первый тайм: 10'
Мальорка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 107
Лас-Пальмас 28% (30)
X 54.2% (58)
Мальорка 17.8% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Лас-Пальмас
Ничья
Мальорка
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2.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
23
Муньос
Алекс
8
Кампанья
Хосе
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
19
Рамирес
Сандро
37
Силва
Фабио
14
Фустер
Мануэль
1
Грейф
Доминик
2
Морей
Матеу
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
27
Наварро
Роберто
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
7
Мурики
Ведат
Лас-Пальмас
4-3-3
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Мальорка

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
КК
0:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

76
76

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молейро Альберто 4 0.31
Рамирес Сандро 3 0.23
Силва Фабио 3 0.23
Муньос Алекс 3 0.23
Фустер Мануэль 1 0.08
Макбарни Оливер 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Росада Виктор 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.15
Мурики Ведат 2 0.15
Фернандес Валери 2 0.15
Ларин Кайл 1 0.08
Раильо Антонио 1 0.08
Пратс Абдон 1 (1) 0.08
Саму Кошта 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Суарес Алехандро 3 0
Росада Виктор 3 0
Эссугу Дариу 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Мата Хайме 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Молейро Альберто 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Муньос Алекс 1 0
Маккенна Скотт 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 5 1
Ману Морланес 3 0
Аррасате Ягоба 3 0
Шикинью 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Ларин Кайл 2 0
Копете Хосе 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Вальент Мартин 1 0
Мурики Ведат 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
1
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
3
Лас-Пальмас
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мальорка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
19%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
2
22%
31-45
3
19%
2
22%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Пропущено

22
11
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
3
14%
2
18%
1-15
2
9%
2
18%
16-30
5
23%
0
0%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
4
18%
1
9%
61-75
7
32%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Мальорка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0
Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Мальорка

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
4
9
1.5
2
11
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Жирона
 1:0 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
7.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
8.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
9.
Мальорка
 0:0 Заявка 14 5 4 5 10 - 10 19
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 14 3 4 7 16 - 22 13
17.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 0:1 Заявка 13 3 1 9 11 - 23 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
4.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Жирона
 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
10.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
11.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 0:1 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 0:0 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Мальорка
 0:0 Заявка 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 1:0 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 0:1 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 3'
      Эссугу Дариу из команды Лас-Пальмас перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Мальорка пытается что-то создать.
    • 1'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Мальорка начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 107
    Лас-Пальмас 28% (30)
    X 54.2% (58)
    Мальорка 17.8% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Мальорка
    3.15
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    3.20
    2.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    28.7% (31)
    Ничья
    53.7% (58)
    Мальорка
    17.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.75% (22)
    Меньше
    79.25% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (76)
    Нет
    28.3% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.9% (55)
    1:0 Лас-Пальмас
    14.8% (16)
    2:1 Лас-Пальмас
    12% (13)
    0:1 Мальорка
    10.2% (11)
    1:2 Мальорка
    7.4% (8)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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