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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 22940 Главный судья: Муньис Алехандро
Лас-Пальмас
2:3
Конец матча
Мальорка
0'
43' Желтая карточка
Ману Морланес
0:1
46' Гол
Родригес Даниэль
0:2
56' Гол
Наварро Роберто
64' Желтая карточка
Эссугу Дариу
68' Желтая карточка
Раильо Антонио
1:2
77' Гол
Эссугу Дариу
2:2
83' Пенальти
Силва Фабио
88' Желтая карточка
Мата Хайме
88' Красная карточка
Мурики Ведат
2:3
90' Гол
Мохика Хоан
90' Желтая карточка
Молейро Альберто
90' Желтая карточка
Суарес Алехандро
90'+12

Ход матча

43'
 
Ману Морланес
46'
0:1
Родригес Даниэль
56'
0:2
Наварро Роберто
(Мохика Хоан)
61'
Бенито Рамирес
Муньос Алекс
 
61'
Молейро Альберто
Фустер Мануэль
 
62'
Муньос Хави
Кампанья Хосе
 
64'
Эссугу Дариу
 
68'
 
Раильо Антонио
71'
 
Копете Хосе
Раильо Антонио
71'
 
Санчес Антонио
Родригес Даниэль
76'
Мата Хайме
Родригес Кирьян
 
76'
 
Маскарель Омар
Наварро Роберто
77'
Эссугу Дариу
(Молейро Альберто)
1:2
83'
Силва Фабио
2:2
86'
 
Фернандес Валери
Дардер Серхи
86'
 
Шикинью
Морей Матеу
88'
Мата Хайме
 
88'
 
Мурики Ведат
89'
Макбарни Оливер
Рамирес Сандро
 
90'
2:3
Мохика Хоан
(Саму Кошта)
90'
Молейро Альберто
 
90'
Суарес Алехандро
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 484 Количество передач 300
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 108
Лас-Пальмас 28.7% (31)
X 53.7% (58)
Мальорка 17.6% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
23
Муньос
Алекс
8
Кампанья
Хосе
20
Родригес
Кирьян
29
Эссугу
Дариу
19
Рамирес
Сандро
37
Силва
Фабио
14
Фустер
Мануэль
1
Грейф
Доминик
2
Морей
Матеу
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
27
Наварро
Роберто
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
14
Родригес
Даниэль
I
7
Мурики
Ведат
Лас-Пальмас
4-3-3
Мальорка
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Мальорка

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
2:1
КК
0:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.18
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

76
76

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молейро Альберто 4 0.29
Силва Фабио 4 (1) 0.29
Рамирес Сандро 3 0.21
Муньос Алекс 3 0.21
Фустер Мануэль 1 0.07
Эссугу Дариу 1 0.07
Макбарни Оливер 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Росада Виктор 0 0
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 3 0.21
Мурики Ведат 2 0.14
Фернандес Валери 2 0.14
Ларин Кайл 1 0.07
Мохика Хоан 1 0.07
Раильо Антонио 1 0.07
Наварро Роберто 1 0.07
Пратс Абдон 1 (1) 0.07
Саму Кошта 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Суарес Алехандро 4 0
Эссугу Дариу 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Мата Хайме 3 0
Росада Виктор 3 0
Молейро Альберто 3 0
Рамирес Сандро 2 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Муньос Хави 1 0
Муньос Алекс 1 0
Маккенна Скотт 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 5 1
Ману Морланес 4 0
Аррасате Ягоба 3 0
Мурики Ведат 1 1
Шикинью 2 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Ларин Кайл 2 0
Копете Хосе 2 0
Лато Тони 0 1
Родригес Даниэль I 1 0
Вальент Мартин 1 0
Маффео Пабло 1 0
Раильо Антонио 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Мальорка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
1
Лас-Пальмас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Мальорка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

6
3
Лас-Пальмас
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Мальорка
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

14
4

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
3
33%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
50%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
2
14%
1
20%
61-75
6
43%
1
20%
76-90

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
17%
2
17%
31-45
3
17%
4
33%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
6
33%
3
25%
76-90

Пропущено

25
13
10 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
3
12%
2
15%
1-15
2
8%
2
15%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
4
16%
1
8%
61-75
8
32%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 1:3 Атлетико М - Лас-Пальмас 2:0 Онтиньена - Лас-Пальмас 0:7 Лас-Пальмас - Жирона 1:0
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1 Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1
Мальорка
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мальорка - Атлетико М 0:1 Алавес - Мальорка 1:0 Мальорка - Атлетик Б 0:0 Мальорка - Райо Вальекано 1:0
Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Мальорка

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 14 11 1 2 40 - 12 34
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
7.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 0:0 Заявка 14 5 3 6 20 - 22 18
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
4.
Барселона
 0:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 7 14
7.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
10.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
11.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 9 6 1 2 22 - 9 19
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 0:0 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 22940 болельщиков
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Лас-Пальмас: 62%, Мальорка: 38%.
  • 102'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 101'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лас-Пальмас.
  • 101'
    Макбарни Оливер наказан за толчок Грейф Доминик
  • 101'
    Молейро Альберто нанес удар, но тот был заблокирован.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de Gran Canaria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Лас-Пальмас 28.7% (31)
    X 53.7% (58)
    Мальорка 17.6% (19)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 2:3 Мальорка

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    28.7% (31)
    Ничья
    53.7% (58)
    Мальорка
    17.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.75% (22)
    Меньше
    79.25% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (76)
    Нет
    28.3% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    50.9% (55)
    1:0 Лас-Пальмас
    14.8% (16)
    2:1 Лас-Пальмас
    12% (13)
    0:1 Мальорка
    10.2% (11)
    1:2 Мальорка
    7.4% (8)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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