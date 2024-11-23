ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Молейро Альберто получает желтую карточку за неспортивное поведение

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

91' Г О О О О Л - Мохика Хоан забивает с левой ноги!

90' Саму Кошта создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Мурики Ведат получает красную карточку за не спортивное поведение

88' Мата Хайме получает желтую карточку за неспортивное поведение

87' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Мальорка

85' Рамирес Сандро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Молейро Альберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Хорошую попытку сделал Мурики Ведат . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Г О О О О О Л - Силва Фабио из команды Лас-Пальмас забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Доминик Грейф прыгнул не в ту сторону.

79' Удар от ворот произведет Мальорка

77' Г О О О О Л - Эссугу Дариу из команды Лас-Пальмас правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

77' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

77' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Антонио Санчес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Хорошую попытку сделал Силва Фабио . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Силва Фабио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Тактическая замена. Родригес Даниэль I уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

70' Раильо Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

69' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

65' Дардер Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Эссугу Дариу совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Рамирес Сандро пробил со штрафного прямо в стенку

59' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

58' Наварро Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Г О О О О Л - Наварро Роберто забивает с правой ноги!

56' Мохика Хоан из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Г О О О О Л - Родригес Даниэль I забивает ударом с левой ноги!

46' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.