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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Сото Сесар
Сельта
0:1
Перерыв
Барселона
0'
3' Желтая карточка
Мартин Жерар
0:1
15' Гол
Рафинья Диас
45' Желтая карточка
Аспас Яго

Ход матча

3'
 
Мартин Жерар
15'
0:1
Рафинья Диас
(Кунде Жюль)
45'
Аспас Яго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 172 Количество передач 307
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 131
Сельта 3.8% (5)
X 4.6% (6)
Барселона 91.6% (120)
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Прогноз на матч от Liveresult
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13
Гуаита
Висенте
32
Родригес
Хави
2
Старфельт
Карл
20
Алонсо
Маркос
30
Альварес
Уго
3
Мингеса
Оскар
8
Пейнадо
Франсиско
6
Илайш
Мориба
10
Аспас
Яго
17
Бамба
Джонатан
9
Дувикас
Анастасиос
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
35
Мартин
Жерар
17
Касадо
Марк
8
Педри
11
Рафинья
Диас
20
Ольмо
Дани
6
Гави
9
Левандовски
Роберт
Сельта
3-4-2-1
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Сельта
Барселона

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.77
0.85

Среднее время на гол

50
106

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

2.92
1.85

Среднее время на гол

30
48

Всего голов

61
35

Голов в среднем за матч

2.35
1.35

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

38
66

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.29
Иглесиас Борха 4 0.29
Дувикас Анастасиос 3 0.21
Мингеса Оскар 2 0.14
Сведберг Виллиот 2 0.14
Альварес Уго 1 0.07
Старфельт Карл 1 0.07
Родригес Хави 1 0.07
Пейнадо Франсиско 1 0.07
Дуран Пабло 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1
Рафинья Диас 8 0.57
Ямаль Ламин 5 0.36
Ольмо Дани 5 0.36
Педри 3 0.21
Торре Пабло 3 0.21
Кунде Жюль 1 0.07
Торрес Ферран 1 0.07
Виктор Пау 1 0.07
Касадо Марк 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Старфельт Карл 2 0
Родригес Хави 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Мартин Жерар 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Касадо Марк 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0

Результаты матчей

Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
18
Сельта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Барселона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
7
32%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
7
39%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Пропущено

14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
6
43%
1
33%
76-90

Забито

21
40
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
14%
2
5%
1-15
6
29%
10
25%
16-30
3
14%
7
18%
31-45
2
10%
7
18%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
5
24%
9
23%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
7
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бетис - Сельта 2:2 Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2

Результаты матчей

Сельта
Барселона

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сельта
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
1
2
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
7
1
1
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
11
2
3
10
2.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 14 12 0 2 41 - 12 36
2.
Атлетико М
 Заявка 14 8 5 1 21 - 8 29
3.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Жирона
 Заявка 14 6 3 5 20 - 18 21
7.
Мальорка
 Заявка 14 6 3 5 13 - 12 21
8.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
9.
Бетис
 Заявка 14 5 5 4 16 - 16 20
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
11.
Сельта
 0:1 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 14 4 1 9 15 - 24 13
16.
Хетафе
 Заявка 14 2 7 5 10 - 11 13
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 14 3 3 8 18 - 25 12
18.
Валенсия
 Заявка 12 2 4 6 12 - 19 10
19.
Эспаньол
 Заявка 13 3 1 9 12 - 26 10
20.
Вальядолид
 Заявка 14 2 3 9 10 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Атлетико М
 Заявка 7 5 2 0 14 - 3 17
3.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
4.
Барселона
 1:0 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Жирона
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
7.
Сельта
 0:1 Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
8.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
10.
Хетафе
 Заявка 8 2 5 1 7 - 4 11
11.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
12.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
13.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
14.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
15.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
16.
Валенсия
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
17.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 1 3 3 9 - 11 6
20.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 9 7 0 2 23 - 9 21
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 7 4 0 3 9 - 8 12
4.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
5.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
6.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
11.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
12.
Бетис
 Заявка 7 1 3 3 6 - 10 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 0:1 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 7 1 0 6 5 - 20 3
17.
Алавес
 Заявка 8 1 0 7 8 - 17 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 7 0 1 6 4 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Барселона Рафинья Диас 8 (6)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 1 8
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Жаркий первый тайм подошел к концу. Судья дал свисток на перерыв, самое время немного перевести дух и снова вернуться на футбольное поле. 
  • Желтая карточка
    45'
    Аспас сейчас за пределами поля стоит и кричит в адрес арбитра. В итоге за свое поведение Яго получает карточку желтого цвета. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Аспас получает по ноге от Мартина. Ранее игрок "Барсы" получил уже карточку от рефери, но сейчас судья показывать "горчичник" не стал нарушителю.
  • Дополнительное время
    45'
    Минуту судья добавил. 
  • 44'
    Педри отдает на Ольмо на линию штрафной. Оттуда наносит выстрел по рамке соперника Дани, и мяч перед собой отбивает Гуаита. Далее сам же вратарь свою команду выручает на добивании. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной удар сейчас заработала "Барселона". Ольмо нанес удар по воротам, и Гуаита, вроде как, коснулся снаряда, но не увидел этого касания рефери. Так что удар от ворот. 
  • Офсайд
    41'
    Перебрасывает Левандовски вратаря сейчас на правом фланге. В итоге мяч оказывается в офсайде, но судейская бригада фиксирует у поляка "вне игры". 
  • 40'
    Бамба по левому флангу ускорился тем временем. Выполнил футболист прострел с левого края в центр штрафной, но первым на мячей оказался один из соперников, сыгравший на вынос. 
  • 39'
    Каталонская команда продолжает давить на ворота соперника. С каждой минутой это давление только нарастает. И сейчас кажется, что играет от обороны "Сельта". 
  • Фол, нарушение
    37'
    За весь первый тайм сфолила "Сельта" пять раз. А вот "Барселона" вообще ни разу не нарушила правила! Вот так академично играет каталонский коллектив. 
  • Опасный момент
    36'
    Бамба получил мяч слева, после чего нанес выстрел в ближний угол, но сфера полетела чуть выше перекладины. Было очень опасно!
  • 35'
    Аспаса сейчас активно прессинговали защитники, но даже в этой ситуации игрок "Сельты" сумел сохранить мяч для своего коллектива, изрядно попотев и постаравшись. 
  • 33'
    Болельщики свистят сейчас, ведь игроки "Барселоны" владеют мячом, но совсем никуда в эти минуты встречи не торопятся. 
  • 32'
    "Сельта" снова по левому флангу попыталась организовать свою контратаку. Подача в центр штрафной, где Иньиго Мартинес спокойно разбирается с соперником, выбивая мяч за пределы поля. 
  • 31'
    Ну, мог при желании судья посмотреть эпизод. Был контакт игрока "Барселоны" Мартина с Аспасом. Судья почему-то не решил даже смотреть эпизод. 
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    • Судья
      29'
      Аспас убежал к воротам соперника, но в борьбе с соперником все-таки оказывается на газоне. Рефери не ставит на "точку". Неужели игрок "Сельты" упал сам?
    • 28'
      Почти полчаса отыграли уже соперники. Много движений впереди у обеих команд. Ну и стоит отметить тот факт, что не имеет подавляющего преимущества на оппонентов "Барса". 
    • 27'
      Уго Альварес получил передачу от Яго Аспаса, после чего не стал делиться с партнером, а решил пробить сам. В итоге мяч футболист направил выше створа!
    • 25'
      Гави на Левандовски отдал передачу в центр, и Роберт сумел нанести выстрел с 20-ти метров, но сфера своей цели по итогу так и не достигла. 
    • 24'
      Рафинья оказался сейчас на ударной позиции на линии штрафной. Нанес он по воротам соперника удар, и мяч после рикошета в руки голкиперу прилетел. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Третий угловой подали тут же "кельты". Розыгрыш стандарт привел к тому, что один из игроков "Сельты" подыграл себе рукой. Все-таки был фол. 
    • Угловой
      21'
      Два кряду угловых подали в итоге футболисты "Сельты", но оба стандартных положения "небесные" смогли нивелировать без труда.
    • Опасный момент
      20'
      ОПАСНО! После прострела с левого края Уго Альварес пробивал по рамке соперника, но направил мяч чуть выше перекладины. Как же опасно было, но рикошет в пользу гостей сыграл. 
    • 19'
      Кунде упускает мяч на правом фланге после того, как сам же игрок каталонцев сыграл в отборе, но не сумел сохранить мяч для своего коллектива. 
    • Травма, повреждение
      18'
      Кубарси сегодня без маски играет... Девять швов ему наложили после повреждения, полученного в матче с "Црвеной Звездой". Рискует, что сказать. 
    • 16'
      Хорошая шумовая поддержка, тем не менее, обеспечена "Сельте" в этой встрече. Фанаты гонят свой коллектив вперед, но забитый мяч пока один в матче. "Кельты" еще могут отыграться и выйти вперед. 
    • 15'
      Классный гол "Барселона" забивает. Самое главное, что важным он является для "сине-гранатовых", которые открывают счет в поединке и выходят вперед. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! РАФИНЬЯ! 0:1!
      И все-таки забивает "Барселона". Передача со своей половины поля от каталонцев. Убежал Рафинья от Мингесы, сблизился с кипером и переправил мяч в левый от себя угол рамки оппонента!
    • Офсайд
      13'
      Рафинья сейчас с правого края сместился в центр, после чего нанес выстрел по рамке соперника, но попал в Рафинью, который в этот самый момент находился в офсайде.
    • 11'
      Йлайш попытался забросить мяч на ход Аспасу, но слишком сильным получился этот пас. Не добирается в итоге до адресата игрок. За пределы поля мяч уходит. 
    • 10'
      10 минут отыграли соперники на поле. Пока многовато остановок в матче. Есть фолы, офсайды, неточные удары. Но и скорости порядочные. 
    • Офсайд
      9'
      Дувикас получил мяч в чужой штрафной и готовился уже реализовать свой шанс в атаке, но в итоге в положение "вне игры" футболист угодил. 
    • 8'
      Очень мощно играет на первых минутах встречи "Сельта". На постоянной основе она прессингует своего соперника. Таким темпами могут и пропустить каталонцы. 
    • Опасный момент
      7'
      ОПАСНО! Мингеса отдавал передачу на Аспаса, который в касание замыкал прострел соперника, но не сумел направить сферу в правый угол!
    • Угловой
      5'
      Розыгрыш корнера не привел ни к чему интересному. Спокойно отбивается после подачи с левого края каталонская команда. Как же здорово "кельты" начинают эту игру. 
    • Желтая карточка
      4'
      Первая карточка желтого цвета в руках рефери появилась. Мартин Жерар наказан "горчичником" в этой игровой ситуации. После розыгрыша стандарта "Сельта" угловой зарабатывает.
    • 3'
      Высоко прессингует "Барселона" соперника уже на первых минутах встречи. Каталонский коллектив владеет мячом и постоянно прессингует своего оппонента. 
    • 2'
      Футболисты "Сельты" предстали на поле в форме бело-голубого цвета, а игроки "Барселоны" предстали на поле в черных цветах, с красно-синими вставками. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Виго со свистком рефери стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 0:1 Барселона

    Исход игры
    Сельта
    3.7% (5)
    Ничья
    4.4% (6)
    Барселона
    91.9% (125)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.18% (86)
    Меньше
    21.82% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    71.82% (79)
    Нет
    28.18% (31)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    33.8% (46)
    1:3 Барселона
    17.6% (24)
    0:2 Барселона
    11% (15)
    0:3 Барселона
    5.9% (8)
    0:1 Барселона
    5.9% (8)
    2:3 Барселона
    2.2% (3)
    1:4 Барселона
    1.5% (2)
    2:4 Барселона
    1.5% (2)
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