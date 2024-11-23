Перебрасывает Левандовски вратаря сейчас на правом фланге. В итоге мяч оказывается в офсайде, но судейская бригада фиксирует у поляка "вне игры".

Штрафной удар сейчас заработала "Барселона". Ольмо нанес удар по воротам, и Гуаита, вроде как, коснулся снаряда, но не увидел этого касания рефери. Так что удар от ворот.

Педри отдает на Ольмо на линию штрафной. Оттуда наносит выстрел по рамке соперника Дани, и мяч перед собой отбивает Гуаита. Далее сам же вратарь свою команду выручает на добивании.

Аспас получает по ноге от Мартина. Ранее игрок "Барсы" получил уже карточку от рефери, но сейчас судья показывать "горчичник" не стал нарушителю.

Аспас сейчас за пределами поля стоит и кричит в адрес арбитра. В итоге за свое поведение Яго получает карточку желтого цвета.

Жаркий первый тайм подошел к концу. Судья дал свисток на перерыв, самое время немного перевести дух и снова вернуться на футбольное поле.

Ну, мог при желании судья посмотреть эпизод. Был контакт игрока "Барселоны" Мартина с Аспасом. Судья почему-то не решил даже смотреть эпизод.

"Сельта" снова по левому флангу попыталась организовать свою контратаку. Подача в центр штрафной, где Иньиго Мартинес спокойно разбирается с соперником, выбивая мяч за пределы поля.

Болельщики свистят сейчас, ведь игроки "Барселоны" владеют мячом, но совсем никуда в эти минуты встречи не торопятся.

Аспаса сейчас активно прессинговали защитники, но даже в этой ситуации игрок "Сельты" сумел сохранить мяч для своего коллектива, изрядно попотев и постаравшись.

Бамба получил мяч слева, после чего нанес выстрел в ближний угол, но сфера полетела чуть выше перекладины. Было очень опасно!

За весь первый тайм сфолила "Сельта" пять раз. А вот "Барселона" вообще ни разу не нарушила правила! Вот так академично играет каталонский коллектив.

Каталонская команда продолжает давить на ворота соперника. С каждой минутой это давление только нарастает. И сейчас кажется, что играет от обороны "Сельта".

Бамба по левому флангу ускорился тем временем. Выполнил футболист прострел с левого края в центр штрафной, но первым на мячей оказался один из соперников, сыгравший на вынос.

29' Аспас убежал к воротам соперника, но в борьбе с соперником все-таки оказывается на газоне. Рефери не ставит на "точку". Неужели игрок "Сельты" упал сам?

28' Почти полчаса отыграли уже соперники. Много движений впереди у обеих команд. Ну и стоит отметить тот факт, что не имеет подавляющего преимущества на оппонентов "Барса".

27' Уго Альварес получил передачу от Яго Аспаса, после чего не стал делиться с партнером, а решил пробить сам. В итоге мяч футболист направил выше створа!

25' Гави на Левандовски отдал передачу в центр, и Роберт сумел нанести выстрел с 20-ти метров, но сфера своей цели по итогу так и не достигла.

24' Рафинья оказался сейчас на ударной позиции на линии штрафной. Нанес он по воротам соперника удар, и мяч после рикошета в руки голкиперу прилетел.

23' Третий угловой подали тут же "кельты". Розыгрыш стандарт привел к тому, что один из игроков "Сельты" подыграл себе рукой. Все-таки был фол.

21' Два кряду угловых подали в итоге футболисты "Сельты", но оба стандартных положения "небесные" смогли нивелировать без труда.

20' ОПАСНО! После прострела с левого края Уго Альварес пробивал по рамке соперника, но направил мяч чуть выше перекладины. Как же опасно было, но рикошет в пользу гостей сыграл.

19' Кунде упускает мяч на правом фланге после того, как сам же игрок каталонцев сыграл в отборе, но не сумел сохранить мяч для своего коллектива.