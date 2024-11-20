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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Сельта
 
Позже
Барселона
Прогнозы 37
Сельта 5.4% (2)
X 5.4% (2)
Барселона 89.2% (33)
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Сельта
Барселона

История личных встреч

Сельта
Барселона

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

26 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
3:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Голы

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

1.77
0.85

Среднее время на гол

50
106

Всего голов

38
24

Голов в среднем за матч

2.92
1.85

Среднее время на гол

30
48

Всего голов

61
35

Голов в среднем за матч

2.35
1.35

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

38
66

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 4 (1) 0.31
Иглесиас Борха 4 0.31
Дувикас Анастасиос 3 0.23
Мингеса Оскар 2 0.15
Сведберг Виллиот 2 0.15
Альварес Уго 1 0.08
Старфельт Карл 1 0.08
Родригес Хави 1 0.08
Пейнадо Франсиско 1 0.08
Дуран Пабло 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 14 (2) 1.08
Рафинья Диас 7 0.54
Ямаль Ламин 5 0.38
Ольмо Дани 5 0.38
Педри 3 0.23
Торре Пабло 3 0.23
Торрес Ферран 1 0.08
Кунде Жюль 1 0.08
Виктор Пау 1 0.08
Касадо Марк 0 0
Бальде Алехандро 0 0
Иньиго Мартинес 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илайш Мориба 3 1
Аспас Яго 2 1
Альварес Уго 3 0
Мингеса Оскар 3 0
Сотело Хьюго 3 0
Старфельт Карл 2 0
Родригес Хави 2 0
Дувикас Анастасиос 2 0
Родригес Дамиан 2 0
Гонсалес Альфонсо 0 1
Алонсо Маркос 1 0
Манкильо Хави 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 0
Кунде Жюль 2 0
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Рафинья Диас 1 0
Пенья Иньяки 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Гави 1 0
Касадо Марк 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0

Результаты матчей

Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

2
2
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

3
18
Сельта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Барселона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

5
20

Голы по времени матча

Забито

11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
7
32%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
5
23%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

10
18
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
7
39%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
4
22%
76-90

Пропущено

14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
6
43%
1
33%
76-90

Забито

21
40
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
14%
2
5%
1-15
6
29%
10
25%
16-30
3
14%
7
18%
31-45
2
10%
7
18%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
5
24%
9
23%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
7
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бетис - Сельта 2:2 Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2

Результаты матчей

Сельта
Барселона

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сельта
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
1
2
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
3
1.5
7
1
1
5
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
1
6
7
1.5
11
2
3
10
2.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 13 11 0 2 40 - 12 33
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
Атлетико М
 Заявка 13 7 5 1 19 - 7 26
4.
Вильярреал
 Заявка 12 7 3 2 23 - 19 24
5.
Осасуна
 Заявка 13 6 3 4 17 - 20 21
6.
Атлетик Б
 Заявка 13 5 5 3 19 - 13 20
7.
Бетис
 Заявка 13 5 5 3 14 - 12 20
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 3 5 11 - 10 18
9.
Мальорка
 Заявка 13 5 3 5 10 - 10 18
10.
Жирона
 Заявка 13 5 3 5 16 - 17 18
11.
Сельта
 Заявка 13 5 2 6 20 - 22 17
12.
Райо Вальекано
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Севилья
 Заявка 13 4 3 6 12 - 18 15
14.
Леганес
 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
15.
Алавес
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 3 3 7 16 - 22 12
17.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 8 - 11 10
18.
Эспаньол
 Заявка 12 3 1 8 11 - 22 10
19.
Вальядолид
 Заявка 13 2 3 8 10 - 25 9
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 7 6 0 1 18 - 7 18
2.
Осасуна
 Заявка 7 5 1 1 13 - 8 16
3.
Барселона
 Заявка 5 5 0 0 18 - 3 15
4.
Атлетико М
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
5.
Бетис
 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
6.
Сельта
 Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7.
Атлетик Б
 Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8.
Вильярреал
 Заявка 6 3 2 1 14 - 12 11
9.
Леганес
 Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
10.
Жирона
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
11.
Алавес
 Заявка 6 3 1 2 7 - 7 10
12.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
13.
Севилья
 Заявка 6 3 0 3 5 - 7 9
14.
Мальорка
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
15.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
16.
Хетафе
 Заявка 7 1 5 1 5 - 4 8
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
19.
Вальядолид
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
20.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 6 0 2 22 - 9 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Атлетико М
 Заявка 7 3 3 1 7 - 5 12
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 3 2 1 4 - 1 11
5.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
6.
Мальорка
 Заявка 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Атлетик Б
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Жирона
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
10.
Бетис
 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 7 2 0 5 9 - 14 6
12.
Севилья
 Заявка 7 1 3 3 7 - 11 6
13.
Осасуна
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
14.
Сельта
 Заявка 6 1 1 4 9 - 15 4
15.
Леганес
 Заявка 7 0 4 3 7 - 12 4
16.
Вальядолид
 Заявка 6 1 0 5 5 - 18 3
17.
Алавес
 Заявка 7 1 0 6 7 - 15 3
18.
Хетафе
 Заявка 6 0 2 4 3 - 7 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 6 0 1 5 3 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 8 (4)
Барселона Рафинья Диас 7 (6)
Вильярреал Перес Айосе 7
Осасуна Будимир Анте 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 7
Валенсия Пепелу 1 5
Мальорка Саму Кошта 1 5
Алавес Абкар Абделькабир 6
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 14 часов 13 минут.



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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 37
    Сельта 5.4% (2)
    X 5.4% (2)
    Барселона 89.2% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сельта
    Ничья
    Барселона
    4.60
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    4.55
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    1.72
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    Прогнозы на матч Сельта - Барселона

    Исход игры
    Сельта
    5.4% (2)
    Ничья
    5.4% (2)
    Барселона
    89.2% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.65% (25)
    Меньше
    19.35% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    74.19% (23)
    Нет
    25.81% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    37.8% (14)
    1:3 Барселона
    18.9% (7)
    0:2 Барселона
    13.5% (5)
    0:3 Барселона
    5.4% (2)
    2:3 Барселона
    5.4% (2)
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