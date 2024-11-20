Тур: 14. Стадион: Балаидос.
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Главный тренер: Хиральдес Клаудио
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
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История личных встреч
Сельта
Барселона
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
26 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.4%
34.6%
50%
4 победы 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
1.77
0.85
Среднее время на гол
50
106
Всего голов
38
24
Голов в среднем за матч
2.92
1.85
Среднее время на гол
30
48
Всего голов
61
35
Голов в среднем за матч
2.35
1.35
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
38
66
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аспас Яго
|4 (1)
|0.31
|Иглесиас Борха
|4
|0.31
|Дувикас Анастасиос
|3
|0.23
|Мингеса Оскар
|2
|0.15
|Сведберг Виллиот
|2
|0.15
|Альварес Уго
|1
|0.08
|Старфельт Карл
|1
|0.08
|Родригес Хави
|1
|0.08
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.08
|Дуран Пабло
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|1.08
|Рафинья Диас
|7
|0.54
|Ямаль Ламин
|5
|0.38
|Ольмо Дани
|5
|0.38
|Педри
|3
|0.23
|Торре Пабло
|3
|0.23
|Торрес Ферран
|1
|0.08
|Кунде Жюль
|1
|0.08
|Виктор Пау
|1
|0.08
|Касадо Марк
|0
|0
|Бальде Алехандро
|0
|0
|Иньиго Мартинес
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илайш Мориба
|3
|1
|Аспас Яго
|2
|1
|Альварес Уго
|3
|0
|Мингеса Оскар
|3
|0
|Сотело Хьюго
|3
|0
|Старфельт Карл
|2
|0
|Родригес Хави
|2
|0
|Дувикас Анастасиос
|2
|0
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Гонсалес Альфонсо
|0
|1
|Алонсо Маркос
|1
|0
|Манкильо Хави
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|3
|0
|Кунде Жюль
|2
|0
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Пенья Иньяки
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Гави
|1
|0
|Касадо Марк
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Мартин Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Сельта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Барселона
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
2
2
Сельта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Барселона
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
3
18
Сельта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Барселона
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
5
20
Голы по времени матча
Забито
11
22
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
9%
1
5%
1-15
3
27%
3
14%
16-30
1
9%
4
18%
31-45
2
18%
7
32%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
3
27%
5
23%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
10
18
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
1
6%
1-15
3
30%
7
39%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
2
20%
4
22%
76-90
Пропущено
14
3
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
6
43%
1
33%
76-90
Забито
21
40
12 В 1-м тайме 19
9 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
3
14%
2
5%
1-15
6
29%
10
25%
16-30
3
14%
7
18%
31-45
2
10%
7
18%
46-60
2
10%
5
13%
61-75
5
24%
9
23%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
2
10%
1
8%
1-15
4
19%
2
17%
16-30
3
14%
4
33%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
2
10%
2
17%
61-75
7
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бетис - Сельта 2:2 Сельта - Хетафе 1:0 Сан-Педро III - Сельта 1:5 Леганес - Сельта 3:0
Сельта - Реал Мадрид 1:2 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Сельта - Жирона 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Сельта - Вальядолид 3:1 Осасуна - Сельта 3:2 Вильярреал - Сельта 4:3 Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Реал Сосьедад - Барселона 1:0 Црвена Звезда - Барселона 2:5 Барселона - Эспаньол 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:4
Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2
Результаты матчей
Сельта
Барселона
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 38%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сельта
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
41
25
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
71
33
71
15
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
121
67
112
310
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 12
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 7
|26
|4.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|23 - 19
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 20
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 13
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 12
|20
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 10
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|10 - 10
|18
|10.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 17
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|16.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 22
|12
|17.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|8 - 11
|10
|18.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 22
|10
|19.
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|10 - 25
|9
|20.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 7
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 8
|16
|3.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 3
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 12
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|12.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|15.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 4
|8
|17.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|18.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|19.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|20.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 9
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|4 - 1
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 14
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|15.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|7 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|14 (2)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|8 (4)
|Барселона
|Рафинья Диас
|7 (6)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Осасуна
|Будимир Анте
|6 (1)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|7
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Мальорка
|Саму Кошта
|1 5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|6
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
Прогнозы на матч Сельта - Барселона
Исход игры
Сельта
5.4% (2)
Ничья
5.4% (2)
Барселона
89.2% (33)
Тотал 2.5
Больше
80.65% (25)
Меньше
19.35% (6)
Обе команды забьют
Да
74.19% (23)
Нет
25.81% (8)
Популярный счёт
1:2 Барселона
37.8% (14)
1:3 Барселона
18.9% (7)
0:2 Барселона
13.5% (5)
0:3 Барселона
5.4% (2)
2:3 Барселона
5.4% (2)
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