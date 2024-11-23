Тур: 13. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
1:2
Конец матча
0'
0:1
62' ГолФёрстер Филипп
1:1
68' ГолЛи Хен-Чжу
71' Желтая карточкаНганкам Жессик
71' Желтая карточкаKai Klefisch
1:2
72' ГолНюрнбергер Фабиан
78' Желтая карточкаПапела Мервиль
82' Желтая карточкаНюрнбергер Фабиан
90'+5
Ход матча
62'
0:1
68'
1:1
71'
71'
72'
78'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 8
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
389 Количество передач 532
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
11
Ли
Хен-Чжу
17
Kai
Klefisch
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ли Хен-ЧжуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
История личных встреч
Ганновер 96
Дармштадт
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.8
Среднее время на гол
41
50
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.82
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
61
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.15
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.15
|Monju Momuluh
|2
|0.15
|Нганкам Жессик
|2 (1)
|0.15
|Ли Хен-Чжу
|2
|0.15
|Хальстенберг Марсель
|2 (2)
|0.15
|Нильсен Ховард
|1
|0.08
|Кунце Фабиан
|1
|0.08
|Кристиансен Макс
|1
|0.08
|Дем Янник
|1
|0.08
|Enzo Leopold
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|9
|0.69
|Фёрстер Филипп
|4
|0.31
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.31
|Лопес Серхио
|3
|0.23
|Вукотич Александар
|2
|0.15
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0.08
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.08
|Kai Klefisch
|1
|0.08
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.08
|Корредо Килиан
|1
|0.08
|Мюллер Андреас
|1
|0.08
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Ридель Клеменс
|0
|0
|Буэно Гильермо
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муроя Сэй
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
|Monju Momuluh
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|Kai Klefisch
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
|Ридель Клеменс
|1
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Корредо Килиан
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
4
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
11
Ганновер 96
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
4
15
Голы по времени матча
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
2
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
16
29
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
25%
4
14%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
5
31%
6
21%
76-90
Пропущено
13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 13
2
15%
3
13%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Герта 3:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1
Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0
Результаты матчей
Ганновер 96
Дармштадт
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Дармштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
67
211
58
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|7
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6