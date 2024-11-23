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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Ганновер 96
1:2
Конец матча
Дармштадт
0'
0:1
62' Гол
Фёрстер Филипп
1:1
68' Гол
Ли Хен-Чжу
71' Желтая карточка
Нганкам Жессик
71' Желтая карточка
Kai Klefisch
1:2
72' Гол
Нюрнбергер Фабиан
78' Желтая карточка
Папела Мервиль
82' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
90'+5

Ход матча

46'
 
Папела Мервиль
Мюллер Андреас
62'
0:1
Фёрстер Филипп
(Лопес Серхио)
63'
Нганкам Жессик
Nicolo Tresoldi
 
63'
Нильсен Ховард
Фогльзаммер Андреас
 
65'
 
Тиеде Марко
Лопес Серхио
65'
 
Лакенмахер Финн-Лука
Хорнби Фрэйзер
68'
Ли Хен-Чжу
1:1
71'
Нганкам Жессик
 
71'
 
Kai Klefisch
72'
1:2
Нюрнбергер Фабиан
(Лакенмахер Финн-Лука)
77'
Гиндорф Ларс
Ли Хен-Чжу
 
78'
 
Папела Мервиль
82'
 
Нюрнбергер Фабиан
82'
 
Маглица Матей
Фёрстер Филипп
83'
Рохельт Янник
Кристиансен Макс
 
83'
Ауденне Колья
Monju Momuluh
 
89'
 
Кемпе Тобиас
Лидберг Исак

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 389 Количество передач 532
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
17
Вдовик
Бартломей
38
Monju
Momuluh
8
Enzo
Leopold
13
Кристиансен
Макс
11
Ли
Хен-Чжу
9
Nicolo
Tresoldi
32
Фогльзаммер
Андреас
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
Ганновер 96
4-4-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Ганновер 96
Дармштадт

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
4:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
3:2
Б2
1:2
Б
1:2
К
2:1
Б
2:2

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

2.17
1.8

Среднее время на гол

41
50

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.82
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
61

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фогльзаммер Андреас 2 0.15
Nicolo Tresoldi 2 0.15
Monju Momuluh 2 0.15
Нганкам Жессик 2 (1) 0.15
Ли Хен-Чжу 2 0.15
Хальстенберг Марсель 2 (2) 0.15
Нильсен Ховард 1 0.08
Кунце Фабиан 1 0.08
Кристиансен Макс 1 0.08
Дем Янник 1 0.08
Enzo Leopold 0 0
Вдовик Бартломей 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 9 0.69
Фёрстер Филипп 4 0.31
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.31
Лопес Серхио 3 0.23
Вукотич Александар 2 0.15
Лакенмахер Финн-Лука 1 0.08
Нюрнбергер Фабиан 1 0.08
Kai Klefisch 1 0.08
Вильхельмссон Оскар 1 0.08
Корредо Килиан 1 0.08
Мюллер Андреас 1 0.08
Кемпе Тобиас 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Ридель Клеменс 0 0
Буэно Гильермо 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муроя Сэй 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Найт Джош 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Enzo Leopold 3 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Monju Momuluh 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 6 0
Нюрнбергер Фабиан 4 0
Kai Klefisch 4 0
Кемпе Тобиас 2 0
Лопес Серхио 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Папела Мервиль 1 0
Ридель Клеменс 1 0
Лакенмахер Финн-Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Корредо Килиан 1 0
Флориан Кофельдт 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
4
Ганновер 96
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Дармштадт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

3
11
Ганновер 96
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Дармштадт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

4
15

Голы по времени матча

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
25%
2
13%
31-45
1
25%
2
13%
46-60
2
50%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

4
13
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 6
11 Не забивали 6
1
25%
2
15%
1-15
1
25%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
25%
2
15%
61-75
1
25%
2
15%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

16
29
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
25%
4
14%
1-15
2
13%
4
14%
16-30
0
0%
5
17%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
5
31%
6
21%
76-90

Пропущено

13
23
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 13
2
15%
3
13%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
3
23%
3
13%
46-60
2
15%
3
13%
61-75
2
15%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1
Дармштадт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Дармштадт - Герта 3:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3 Дармштадт - Ульм 1846 1:1
Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1 Франкфурт - Дармштадт 1:0

Результаты матчей

Ганновер 96
Дармштадт

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
5 раз 38%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Дармштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
6
7
2
11
2.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
4.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
5.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Гамбург
 12 5 4 3 26 - 17 19
8.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
9.
Магдебург
 12 4 6 2 20 - 17 18
10.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
11.
Герта
 13 5 3 5 22 - 22 18
12.
Кайзерслаутерн
 12 4 5 3 20 - 18 17
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 12 3 3 6 21 - 24 12
15.
Айнтрахт Бр
 12 3 3 6 14 - 24 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 12 2 1 9 5 - 32 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
10.
Шальке 04
 6 2 1 3 16 - 15 7
11.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Магдебург
 6 0 5 1 6 - 9 5
17.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
4.
Герта
 6 3 2 1 13 - 10 11
5.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
6.
Кайзерслаутерн
 7 3 2 2 8 - 8 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 7 (1)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
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