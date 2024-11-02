Стадион: Мерседес-Бенц Стэдиум.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
18
Амадор
Педру
29
Тьяре
Джамал
32
Аллен
Ноа
42
Брайт
Янник
18
Альба
Жорди
20
Гомес
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Вратарь
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вулфф ТайлерПолузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Валентино Роб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
-
42 Брайт ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Альба ЖордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Гомес ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
История личных встреч
Атланта Юнайтед
Интер Майами
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.87
1.07
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
84
Бомбардиры внутри турнира
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобжанидзе Саба
|10
|0.28
|Риос Даниэль
|7
|0.19
|Альмада Тьяго
|6 (2)
|0.17
|Тьяре Джамал
|6
|0.17
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.14
|Миранчук Алексей
|3 (2)
|0.08
|Грегерсен Стиан
|3
|0.08
|Силва Алешандре
|2
|0.06
|Леннон Брукс
|1
|0.03
|Москера Эдвин
|1
|0.03
|Форчун Аджани
|1
|0.03
|Уайли Калеб
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|1
|0.03
|Вулфф Тайлер
|1
|0.03
|Амадор Педру
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
|Эрнандес Рональд
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|21
|0.6
|Месси Лионель
|20 (1)
|0.57
|Кампана Леонардо
|8
|0.23
|Альба Жорди
|5
|0.14
|Тейлор Роберт
|5
|0.14
|Рохас Матиас
|4
|0.11
|Кремаски Бенха
|4
|0.11
|Гомес Диего
|3
|0.09
|Редондо Федерико
|2
|0.06
|Фрэй Йен
|2
|0.06
|Афонсо Лео
|2
|0.06
|Грессель Юлиан
|1
|0.03
|Бускетс Серхио
|1
|0.03
|Руис Давид
|1
|0.03
|Кривцов Сергей
|1
|0.03
|Вейгандт Марсело
|0
|0
|Брайт Янник
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Карточки
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Стиан
|8
|1
|Леннон Брукс
|7
|0
|Муюмба Тристан
|5
|0
|Альмада Тьяго
|5
|0
|Гузан Брэд
|3
|1
|Уильямс Дэррик
|4
|0
|Форчун Аджани
|4
|0
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Маккарти Дэкс
|2
|0
|Силва Алешандре
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Москера Эдвин
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Лобжанидзе Саба
|1
|0
|Бреннан Люк
|1
|0
|Кобб Ноа
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|13
|2
|Альба Жорди
|8
|0
|Вейгандт Марсело
|8
|0
|Бускетс Серхио
|6
|1
|Гомес Диего
|6
|0
|Суарес Луис
|6
|0
|Кампана Леонардо
|5
|0
|Редондо Федерико
|5
|0
|Аллен Ноа
|5
|0
|Кривцов Сергей
|4
|0
|Фрэй Йен
|4
|0
|Брайт Янник
|4
|0
|Руис Давид
|2
|1
|Кремаски Бенха
|3
|0
|Месси Лионель
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Рохас Матиас
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Мартинес Эктор II
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Интер Майами
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
14
Упущенные победы
15
5
Атланта Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Интер Майами
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
15
46
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Интер Майами
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
20
20
Упущенные победы
30
51
Голы по времени матча
Забито
30
33
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
7
23%
7
21%
46-60
5
17%
5
15%
61-75
7
23%
8
24%
76-90
Пропущено
27
28
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
2
7%
6
21%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
7
26%
5
18%
46-60
6
22%
7
25%
61-75
7
26%
3
11%
76-90
Забито
19
49
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
1
5%
10
20%
1-15
2
11%
5
10%
16-30
5
26%
6
12%
31-45
3
16%
9
18%
46-60
4
21%
9
18%
61-75
4
21%
10
20%
76-90
Пропущено
26
21
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
15%
4
19%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
23%
7
33%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
4
19%
76-90
Забито
49
82
19 В 1-м тайме 34
30 Во 2-м тайме 48
15 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
3
6%
10
12%
1-15
4
8%
10
12%
16-30
12
24%
14
17%
31-45
10
20%
16
20%
46-60
9
18%
14
17%
61-75
11
22%
18
22%
76-90
Пропущено
53
49
18 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
6
11%
10
20%
1-15
3
6%
3
6%
16-30
9
17%
12
24%
31-45
11
21%
7
14%
46-60
11
21%
10
20%
61-75
13
25%
7
14%
76-90
Результаты последних матчей
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 6:2 Торонто - Интер Майами 0:1 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1
Результаты матчей
Атланта Юнайтед
Интер Майами
Точный счет
2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
6:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
2:2
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
6:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 39%
1
11 раз 31%
0
8 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
8 раз 23%
3
8 раз 23%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атланта Юнайтед
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
125
144
215
711
116
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
152
514
116
118
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
332
1719
2510
333
1322
135
530
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Интер Майами
Исход игры
Атланта Юнайтед
13.8% (18)
Ничья
19.2% (25)
Интер Майами
66.9% (87)
Тотал 2.5
Больше
78.9% (86)
Меньше
21.1% (23)
Обе команды забьют
Да
93.58% (102)
Нет
6.42% (7)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
48.5% (63)
1:1 Ничья
12.3% (16)
2:1 Атланта Юнайтед
7.7% (10)
2:2 Ничья
3.8% (5)
0:2 Интер Майами
3.1% (4)
0:1 Интер Майами
2.3% (3)
1:3 Интер Майами
2.3% (3)
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