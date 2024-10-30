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  4. МЛС 2024
Стадион: .
Атланта Юнайтед
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 45
Атланта Юнайтед 13.3% (6)
X 13.3% (6)
Интер Майами 73.3% (33)
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Атланта Юнайтед
Ничья
Интер Майами
4.05
4.05
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История личных встреч

Атланта Юнайтед
Интер Майами

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

33.3%
26.7%
40%
5 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
1:3
М
5:2
СИЦА
4:0
М
2:1
М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.87
1.07

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
84

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобжанидзе Саба 10 0.28
Риос Даниэль 7 0.19
Альмада Тьяго 6 (2) 0.17
Тьяре Джамал 6 0.17
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.14
Миранчук Алексей 3 (2) 0.08
Грегерсен Стиан 3 0.08
Силва Алешандре 2 0.06
Леннон Брукс 1 0.03
Москера Эдвин 1 0.03
Форчун Аджани 1 0.03
Уайли Калеб 1 0.03
Слиш Бартош 1 0.03
Вулфф Тайлер 1 0.03
Амадор Педру 0 0
Муюмба Тристан 0 0
Эрнандес Рональд 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 21 0.6
Месси Лионель 20 (1) 0.57
Кампана Леонардо 8 0.23
Альба Жорди 5 0.14
Тейлор Роберт 5 0.14
Рохас Матиас 4 0.11
Кремаски Бенха 4 0.11
Гомес Диего 3 0.09
Редондо Федерико 2 0.06
Фрэй Йен 2 0.06
Афонсо Лео 2 0.06
Грессель Юлиан 1 0.03
Бускетс Серхио 1 0.03
Руис Давид 1 0.03
Кривцов Сергей 1 0.03
Вейгандт Марсело 0 0
Брайт Янник 0 0
Негри Франко 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Стиан 8 1
Леннон Брукс 7 0
Муюмба Тристан 5 0
Альмада Тьяго 5 0
Гузан Брэд 3 1
Уильямс Дэррик 4 0
Форчун Аджани 4 0
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Маккарти Дэкс 2 0
Силва Алешандре 2 0
Абрам Луис 2 0
Москера Эдвин 2 0
Уайли Калеб 2 0
Лобжанидзе Саба 1 0
Бреннан Люк 1 0
Кобб Ноа 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 13 2
Альба Жорди 8 0
Вейгандт Марсело 8 0
Бускетс Серхио 6 1
Гомес Диего 6 0
Суарес Луис 6 0
Кампана Леонардо 5 0
Редондо Федерико 5 0
Аллен Ноа 5 0
Кривцов Сергей 4 0
Фрэй Йен 4 0
Брайт Янник 4 0
Руис Давид 2 1
Кремаски Бенха 3 0
Месси Лионель 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Фрейре Николас 1 0
Рохас Матиас 1 0
Негри Франко 1 0
Мартинес Эктор II 1 0
Сэйлор Райан 1 0

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Интер Майами
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
14

Упущенные победы

15
5
Атланта Юнайтед
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Интер Майами
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

15
46
Атланта Юнайтед
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Интер Майами
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

20
20

Упущенные победы

30
51

Голы по времени матча

Забито

30
33
11 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
5
15%
16-30
7
23%
8
24%
31-45
7
23%
7
21%
46-60
5
17%
5
15%
61-75
7
23%
8
24%
76-90

Пропущено

27
28
7 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 15
2
7%
6
21%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
3
11%
5
18%
31-45
7
26%
5
18%
46-60
6
22%
7
25%
61-75
7
26%
3
11%
76-90

Забито

19
49
8 В 1-м тайме 21
11 Во 2-м тайме 28
5 Забивали первыми 10
23 Не забивали 17
1
5%
10
20%
1-15
2
11%
5
10%
16-30
5
26%
6
12%
31-45
3
16%
9
18%
46-60
4
21%
9
18%
61-75
4
21%
10
20%
76-90

Пропущено

26
21
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 13
4
15%
4
19%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
6
23%
7
33%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
4
19%
76-90

Забито

49
82
19 В 1-м тайме 34
30 Во 2-м тайме 48
15 Забивали первыми 17
8 Не забивали 2
3
6%
10
12%
1-15
4
8%
10
12%
16-30
12
24%
14
17%
31-45
10
20%
16
20%
46-60
9
18%
14
17%
61-75
11
22%
18
22%
76-90

Пропущено

53
49
18 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 28
6
11%
10
20%
1-15
3
6%
3
6%
16-30
9
17%
12
24%
31-45
11
21%
7
14%
46-60
11
21%
10
20%
61-75
13
25%
7
14%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 1:2 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Атланта Юнайтед - Нэшвилл 0:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Сантос Лагуна 0:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 ФК Монреаль - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Инди Элевен 1:2 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Торонто 2:1
Интер Майами
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 6:2 Торонто - Интер Майами 0:1 Коламбус Крю - Интер Майами 2:3
Интер Майами - Шарлотт 1:1 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Цинциннати 2:0 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Интер Майами - Торонто 4:3 Тигрес - Интер Майами 2:1 Пуэбла - Интер Майами 0:2 Интер Майами - Чикаго Файр 2:1 Интер Майами - Торонто 3:1 Цинциннати - Интер Майами 6:1 Шарлотт - Интер Майами 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 1:2 Интер Майами - Коламбус Крю 2:1

Результаты матчей

Атланта Юнайтед
Интер Майами

Точный счет

2:2
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
2:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
3:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
6:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
10 раз 59%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
7 раз 39%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
6
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:2
6 раз 17%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:3
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
6:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 39%
1
11 раз 31%
0
8 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 34%
1
8 раз 23%
3
8 раз 23%
0
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атланта Юнайтед
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
12
5
1.5
14
4
2
15
2.5
7
11
1
16
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
14
1.5
11
6
1
18
2.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
33
2
17
19
1.5
25
10
3
33
2.5
13
22
1
35
3.5
5
30
1/8 финала
2 Интер Майами
1 Атланта Юнайтед
5 Лос-Анджелес Гэлакси
0 Колорадо Рэпидс
2 Орландо Сити
0 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
1 Цинциннати
0 Нью-Йорк Сити
5 Сиэтл Саундерс
4 Хьюстон Динамо
0 Коламбус Крю
1 Нью-Йорк Ред Буллз
4 Реал Солт-Лейк
5 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 11
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атланта Юнайтед - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 17 часов 6 минут.



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    • Прогнозы 45
    Атланта Юнайтед 13.3% (6)
    X 13.3% (6)
    Интер Майами 73.3% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атланта Юнайтед
    Ничья
    Интер Майами
    4.05
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    Прогнозы на матч Атланта Юнайтед - Интер Майами

    Исход игры
    Атланта Юнайтед
    12.8% (6)
    Ничья
    12.8% (6)
    Интер Майами
    74.5% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Майами
    57.4% (27)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    2:1 Атланта Юнайтед
    8.5% (4)
    0:1 Интер Майами
    4.3% (2)
    0:2 Интер Майами
    4.3% (2)
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