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  4. Кубок 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Москалёв Владимир
Динамо Москва
1:1
Первый тайм
Локомотив Москва

Ход матча

22'
Кутицкий Александр
Фернандес Роберто
 
26'
0:1
Монтес Сесар
(Батраков Алексей)
28'
Маухуб Эль-Мехди
(Макаров Денис)
1:1
44'
 
Тикнизян Наир
45'
 
Ненахов Максим
Прогнозы 148
Динамо Москва 43.9% (65)
X 31.8% (47)
Локомотив Москва 24.3% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Динамо Москва
Ничья
Локомотив Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Лещук
Игорь
2
Даса
Элазар
18
Маричаль
Николас
6
Фернандес
Роберто
7
Скопинцев
Дмитрий
34
Гагнидзе
Лука
24
Чавес
Луис
77
Макаров
Денис
8
Карраскаль
Хорхе
91
Гладышев
Ярослав
47
Кудравец
Андрей
69
Боков
Данила
40
Расулов
Курбан
80
Бессмертный
Станислав
50
Кутицкий
Александр
59
Лепский
Иван
30
Александров
Дмитрий
11
Гомес
Артур
74
Фомин
Даниил
88
Окишор
Виктор
20
Грулёв
Вячеслав
70
Тюкавин
Константин
1
Митрюшкин
Антон
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
23
Монтес
Сесар
77
Самошников
Илья
9
Пиняев
Сергей
71
Тикнизян
Наир
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
83
Батраков
Алексей
99
Сулейманов
Тимур
22
Лантратов
Илья
16
Веселов
Даниил
85
Морозов
Евгений
45
Сильянов
Александр
59
Погостнов
Егор
14
Салтыков
Никита
8
Сарвели
Владислав
7
Севикян
Эдгар
94
Тимофеев
Артём
27
Раков
Вадим
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
Динамо Москва
Локомотив Москва

История личных встреч

Динамо Москва
Локомотив Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.71

Среднее время на гол

57
52

Всего голов

61
56

Голов в среднем за матч

1.74
1.6

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29

Среднее время на гол

51
56

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маухуб Эль-Мехди 5 0.71
Гладышев Ярослав 3 0.43
Макаров Денис 2 0.29
Окишор Виктор 2 0.29
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.14
Гагнидзе Лука 1 0.14
Фомин Даниил 1 0.14
Даса Элазар 1 0.14
Гомес Артур 1 0.14
Боков Данила 1 0.14
Боков Денис 1 0.14
Бальбуэна Фабиан 0 0
Скопинцев Дмитрий 0 0
Кутицкий Александр 0 0
Бителло 0 0
Лепский Иван 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (2) 0.86
Пиняев Сергей 4 0.57
Раков Вадим 2 0.29
Монтес Сесар 2 0.29
Батраков Алексей 1 (1) 0.14
Баринов Дмитрий 1 0.14
Погостнов Егор 1 0.14
Радиковский Дмитрий 1 0.14
Севикян Эдгар 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Митай Марио 0 0
Салтыков Никита 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутицкий Александр 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Лепский Иван 2 0
Маухуб Эль-Мехди 2 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Александров Дмитрий 1 0
Макаров Денис 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Назаренко Егор 1 0
Майсторович Милан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Ненахов Максим 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Морозов Евгений 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
7
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
22%
3
18%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Локомотив Москва

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:6
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
5
1
2
4
2.5
3
3
2
4
3.5
2
4
2
4
4.5
1
5
1
5
5.5
1/4 финала - Путь РПЛ
0 Спартак Москва
1 Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
Рубин
ЦСКА Москва
Зенит
Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 5
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 4
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Спартак Москва Литвинов Руслан 3
Пари НН Александров Виктор 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло у нас ничейный. 1:1, ждем голов после перерыва, а пока уходим на паузу. 
  • Желтая карточка
    45'
    Следом и Ненахов получается карточку. По ноге Гладышеву он прошелся, за что, собственно говоря, и был незамедлительно наказан. 
  • Желтая карточка
    45'
    Тикнизян нарушил правила против соперника, наступив оппоненту на ногу. В руках судьи появилась карточка желтого цвета сейчас. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты рефери добавил. 
  • 44'
    Самошников на Монтеса вбросил мяч из аута, но проиграл тот верховую борьбу, позволив завладеть сферой голкиперу "Динамо". 
  • 42'
    Скопинцев сместился с левого края в центр и выполнил удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитника, но успел на выстрел среагировать голкипер, который забрал мяч в перчатки. 
  • 41'
    Лещук подобрал мяч после неудачного вброса из аута от "Локомотива". Спокойно на выходе играет голкипер, который фиксирует сферу в перчатках.
  • 40'
    Последние 5 минут в первом тайме идут. Очень закрытый футбол после обмена голами показывают соперники. Никто не хочет рисковать. 
  • Офсайд
    38'
    Получает Даса передачу от партнера, простреливает в центр, но попадает в ногу защитнику. Углового не будет, ведь в офсайде был игрок "Динамо". 
  • 37'
    Тикнизян дважды наносил удары по воротам соперника, но оба раза попал в ноги защитникам. Батраков играл на добивании, но послал сферу рядом со стойкой. 
  • Фол, нарушение
    36'
    В атаке против Дасы Пиняев сейчас правила нарушает. Все-таки фолил игрок "Локомотива", который навел шороху в штрафной своего соперника. 
  • 34'
    Пиняев сумел обыграть Гагнидзе, но последний все-таки выставил ногу в сторону и направил мяч в аут, да так, что сфера от ноги игрока "Локомотива" ушла. 
  • 33'
    Батраков отдавал передачу на Тикнизяна, но Даса прессинговал того до последнего и заставил своего соперника ошибиться. Мяч выкатился за пределы поля. 
  • Офсайд
    32'
    Даса выполнял передачу на Макарова, но тот оказался в офсайде. 77-й номер не успел выбежать в правильное положение. Судьи сработали четко. 
  • 31'
    Моментально раскрывается наша игра, и по голу успевают забить соперники. Ждем, друзья, кто снова сможет выйти вперед. Взбодрили нас оппоненты своим футболом. 
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    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАУХУБ! 1:1!
      А вот и отвечает "Динамо" мгновенно! Карраскаль с правого края отдает на Макарова. Прострел от последнего и подставление от Маухуба, после которого сфера влетает в сетку ворот Митрюшкина!
    • 28'
      Все-таки по делу забивает "Локомотив". Играли гости по ходу первого тайма значительно лучше, что и отразилось в счете на табло. Посмотрим, чем ответит "Динамо"!
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОНТЕС! 0:1!
      Еще один гол в футболке "Локомотива" от защитника гостей! Батраков выполнил навес в центр штрафной, где никто не держал Монтеса, который красиво переправил сферу в правую "девятку"!
    • Опасный момент
      26'
      ОПАСНО! Пиняев сместился с левого края в центр и зарядил в сторону правой "девятки". В прыжке Лещук переводит сферу на угловой. Классный момент!
    • Фол, нарушение
      25'
      Кутицкий фолит в отборе, ударяя по ноге одного из своих соперников. Судейский корпус работает в этом противостоянии пока весьма четко. 
    • 24'
      Середина первого тайма идет у нас. Темп игры в кубковом дерби Москвы не самый высокий, но опасные моменты в матче возникают исправно. 
    • 23'
      Угловой "Динамо" разыграло, но ничего со стандарта придумать не удалось "бело-голубым". Тем не менее, мяч под контролем хозяев остается. 
    • Замена
      22'
      Меняет Кутицкий в итоге Фернандеса, который с грустным видом покидает пределы поля. Но уходит с газона своими ногами, придерживаясь за поясницу. 
    • Угловой
      21'
      Зарабатывает "Динамо" угловой на левом фланге. Скопинцев подавал с бровки, но угодил в ногу защитнику. Рухнул тут же на поле Фернандес. Игру продолжить он не сможет. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Фернандес лежит на газоне и пока не может встречу продолжить. Вероятно, что игрок "Динамо" не сможет встречу продолжить. Ждем вердикта врачей. 
    • Опасный момент
      18'
      ОПАСНО! Гагнидзе отдал передачу на ход Карраскалю, который расстреливал с левого края ворота соперника, но не попал в створ. Мяч в сетку ворот соперника, с внешней стороны влетел. 
    • 17'
      Сегодня в Москве прохладно. Столбик термометра показывается -1, идет снег. Довольно непростые погодные условия для футболистов. 
    • 16'
      Карпукас подавал мяч в центр, но насквозь пролетел футбольный снаряд, так и не оказавшись ни у кого из футболистов "Локомотива". Новая потеря. 
    • Фол, нарушение
      15'
      В офсайде оказался Тикнизян. Рефери фиксирует нарушение правил, но до "вне игры" был фол против игрока "Локомотива". Стандартное положение. 
    • 14'
      Маухуб получил мяч слева, на подступах к чужой штрафной. Нанес он далее удар по воротам соперника, но прямо в руки голкиперу пробил. 
    • 12'
      Скопинцев догоняет мяч в борьбе с Пиняевым, после чего отыгрывается от соперника, отправляя мяч за лицевую линию. Удар от ворот. 
    • Опасный момент
      11'
      ОПАСНО! Пиняев получил мяч после прострела с левого края. В касание он нанес удар по рамке соперника, но мяч был направлен игроком "Локомотива" намного выше цели!
    • 10'
      Батраков отдавал передачу на ход своему партнеру, но получился пас точно в руки голкиперу "Динамо". Активнее пока в атаке гости поединка. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Баринов с Карраскалем столкнулся в центре поля. Локоточек выставил в сторону Хорхе. Рефери карточку игроку "Динамо" не показал, но косо на него посмотрел. 
    • Штанга
      7'
      ОГО, ОПАСНО! Неудачно разыграли угловой игроки "Локомотива", но идет атака вторым темпом. Пиняев подает на Ньямси, который в упор пробивает головой по рамке соперника, но попадает в штангу!
    • Угловой
      6'
      Карпукас сейчас сумел коснуться у лицевой линии ноги Дасы. В итоге угловой удар заработал "Локомотив" на левом фланге. Первый в матче. 
    • 4'
      Тикнизян сейчас получил мяч на линии штрафной, после чего сумел нанести удар в дальний угол. Сфера прилетела прямо в руки голкиперу. 
    • 3'
      Начинает активно "Локомотив", который уже провел первое наступление по правому флангу, но оно не принесло команде никаких дивидендов. 
    • 2'
      "Динамо" вышло сегодня на поле в голубых футболках и трусах, а игроки "Локомотива" появились на поле в красных футболках и зеленых трусах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Столичное дерби в Кубке России со свистком Москалёва стартовало! С центра поля мяч разыграл "Локомотива". Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию судейскую бригаду, которая будет работать на матче:

      Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
      Ассистент: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Михаил Иванов (Кострома, Россия);
      Резервный: Сергей Чебан (Москва, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В первом четвертьфинальном матче Кубка России сойдутся лицом к лицу футболисты московского «Динамо» и столичного «Локомотива». Встреча состоится в Москве, на стадионе «ВТБ Арена».

      Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    • 68 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 148
    Динамо Москва 43.9% (65)
    X 31.8% (47)
    Локомотив Москва 24.3% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.65
    3.75
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    3.03
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Москва 1:1 Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    43.9% (65)
    Ничья
    31.8% (47)
    Локомотив Москва
    24.3% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    89.57% (103)
    Нет
    10.43% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    24.3% (36)
    1:1 Ничья
    23.6% (35)
    1:2 Локомотив Москва
    12.2% (18)
    2:2 Ничья
    6.1% (9)
    1:0 Динамо Москва
    5.4% (8)
    0:1 Локомотив Москва
    2% (3)
    2:3 Локомотив Москва
    1.4% (2)
    3:2 Динамо Москва
    1.4% (2)
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