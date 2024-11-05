Лещук подобрал мяч после неудачного вброса из аута от "Локомотива". Спокойно на выходе играет голкипер, который фиксирует сферу в перчатках.

Скопинцев сместился с левого края в центр и выполнил удар по воротам соперника. Мяч попал в ногу защитника, но успел на выстрел среагировать голкипер, который забрал мяч в перчатки.

Самошников на Монтеса вбросил мяч из аута, но проиграл тот верховую борьбу, позволив завладеть сферой голкиперу "Динамо".

Тикнизян нарушил правила против соперника, наступив оппоненту на ногу. В руках судьи появилась карточка желтого цвета сейчас.

Следом и Ненахов получается карточку. По ноге Гладышеву он прошелся, за что, собственно говоря, и был незамедлительно наказан.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло у нас ничейный. 1:1, ждем голов после перерыва, а пока уходим на паузу.

Моментально раскрывается наша игра, и по голу успевают забить соперники. Ждем, друзья, кто снова сможет выйти вперед. Взбодрили нас оппоненты своим футболом.

Даса выполнял передачу на Макарова, но тот оказался в офсайде. 77-й номер не успел выбежать в правильное положение. Судьи сработали четко.

Батраков отдавал передачу на Тикнизяна, но Даса прессинговал того до последнего и заставил своего соперника ошибиться. Мяч выкатился за пределы поля.

Пиняев сумел обыграть Гагнидзе, но последний все-таки выставил ногу в сторону и направил мяч в аут, да так, что сфера от ноги игрока "Локомотива" ушла.

В атаке против Дасы Пиняев сейчас правила нарушает. Все-таки фолил игрок "Локомотива", который навел шороху в штрафной своего соперника.

Тикнизян дважды наносил удары по воротам соперника, но оба раза попал в ноги защитникам. Батраков играл на добивании, но послал сферу рядом со стойкой.

Получает Даса передачу от партнера, простреливает в центр, но попадает в ногу защитнику. Углового не будет, ведь в офсайде был игрок "Динамо".

Последние 5 минут в первом тайме идут. Очень закрытый футбол после обмена голами показывают соперники. Никто не хочет рисковать.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАУХУБ! 1:1!

А вот и отвечает "Динамо" мгновенно! Карраскаль с правого края отдает на Макарова. Прострел от последнего и подставление от Маухуба, после которого сфера влетает в сетку ворот Митрюшкина!

28' Все-таки по делу забивает "Локомотив". Играли гости по ходу первого тайма значительно лучше, что и отразилось в счете на табло. Посмотрим, чем ответит "Динамо"!

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МОНТЕС! 0:1!

Еще один гол в футболке "Локомотива" от защитника гостей! Батраков выполнил навес в центр штрафной, где никто не держал Монтеса, который красиво переправил сферу в правую "девятку"!

26' ОПАСНО! Пиняев сместился с левого края в центр и зарядил в сторону правой "девятки". В прыжке Лещук переводит сферу на угловой. Классный момент!

25' Кутицкий фолит в отборе, ударяя по ноге одного из своих соперников. Судейский корпус работает в этом противостоянии пока весьма четко.

24' Середина первого тайма идет у нас. Темп игры в кубковом дерби Москвы не самый высокий, но опасные моменты в матче возникают исправно.

23' Угловой "Динамо" разыграло, но ничего со стандарта придумать не удалось "бело-голубым". Тем не менее, мяч под контролем хозяев остается.

22' Меняет Кутицкий в итоге Фернандеса, который с грустным видом покидает пределы поля. Но уходит с газона своими ногами, придерживаясь за поясницу.

21' Зарабатывает "Динамо" угловой на левом фланге. Скопинцев подавал с бровки, но угодил в ногу защитнику. Рухнул тут же на поле Фернандес. Игру продолжить он не сможет.