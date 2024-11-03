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  4. Кубок 2024-2025
Динамо Москва
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 52
Динамо Москва 42.3% (22)
X 32.7% (17)
Локомотив Москва 25% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Локомотив Москва
3.70
3.95
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Москва
Локомотив Москва

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

35 матчей

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:3
ТМК
3:3
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:1
ТМС
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.94
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

28
29

Голов в среднем за матч

1.56
1.71

Среднее время на гол

57
52

Всего голов

61
56

Голов в среднем за матч

1.74
1.6

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29

Среднее время на гол

51
56

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маухуб Эль-Мехди 4 0.67
Гладышев Ярослав 3 0.5
Макаров Денис 2 0.33
Окишор Виктор 2 0.33
Карраскаль Хорхе 1 (1) 0.17
Гагнидзе Лука 1 0.17
Фомин Даниил 1 0.17
Даса Элазар 1 0.17
Гомес Артур 1 0.17
Боков Данила 1 0.17
Боков Денис 1 0.17
Бальбуэна Фабиан 0 0
Скопинцев Дмитрий 0 0
Кутицкий Александр 0 0
Бителло 0 0
Лепский Иван 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сулейманов Тимур 6 (2) 1
Пиняев Сергей 4 0.67
Раков Вадим 2 0.33
Баринов Дмитрий 1 0.17
Монтес Сесар 1 0.17
Погостнов Егор 1 0.17
Радиковский Дмитрий 1 0.17
Батраков Алексей 1 (1) 0.17
Севикян Эдгар 0 0
Сарвели Владислав 0 0
Тикнизян Наир 0 0
Митай Марио 0 0
Салтыков Никита 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кутицкий Александр 2 0
Фернандес Роберто 2 0
Лепский Иван 2 0
Маухуб Эль-Мехди 2 0
Скопинцев Дмитрий 1 0
Нгамалё Муми 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Александров Дмитрий 1 0
Макаров Денис 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Назаренко Егор 1 0
Майсторович Милан 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 2 0
Тимофеев Артём 1 0
Ненахов Максим 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Морозов Евгений 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Раков Вадим 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

2
0
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
7
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
22%
3
18%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1

Результаты матчей

Динамо Москва
Локомотив Москва

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:6
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
5
1
2
4
2.5
3
3
2
4
3.5
2
4
2
4
4.5
1
5
1
5
5.5
1/4 финала - Путь РПЛ
Спартак Москва
Ростов
Динамо Москва
Локомотив Москва
Рубин
ЦСКА Москва
Зенит
Ахмат
1/2 финала - Путь РПЛ
?
?
?
?
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Сулейманов Тимур 6 (1)
Ахмат Агаларов Гамид 5
Локомотив Москва Пиняев Сергей 4 (1)
Амкал Костюков Степан 4
Динамо Москва Маухуб Эль-Мехди 4
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Станкович Деян 3
ЦСКА Москва Бистрович Кристиян 3
Акрон Хубулов Владимир 3
Пари НН Александров Виктор 3
Динамо Махачкала Гаджиев Абакар 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 ноября 2024, осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Динамо Москва 42.3% (22)
    X 32.7% (17)
    Локомотив Москва 25% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    3.70
    3.95
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    42.3% (22)
    Ничья
    32.7% (17)
    Локомотив Москва
    25% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.04% (29)
    Меньше
    36.96% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    32.7% (17)
    1:1 Ничья
    25% (13)
    1:2 Локомотив Москва
    13.5% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    1:0 Динамо Москва
    3.8% (2)
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    Динамо Москва
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