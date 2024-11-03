История личных встреч
Динамо Москва
Локомотив Москва
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
50%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
35 матчей
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
31.4%
54.3%
14.3%
11 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
34.3%
37.1%
10 побед 12 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.94
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
28
29
Голов в среднем за матч
1.56
1.71
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
61
56
Голов в среднем за матч
1.74
1.6
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
Среднее время на гол
51
56
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маухуб Эль-Мехди
|4
|0.67
|Гладышев Ярослав
|3
|0.5
|Макаров Денис
|2
|0.33
|Окишор Виктор
|2
|0.33
|Карраскаль Хорхе
|1 (1)
|0.17
|Гагнидзе Лука
|1
|0.17
|Фомин Даниил
|1
|0.17
|Даса Элазар
|1
|0.17
|Гомес Артур
|1
|0.17
|Боков Данила
|1
|0.17
|Боков Денис
|1
|0.17
|Бальбуэна Фабиан
|0
|0
|Скопинцев Дмитрий
|0
|0
|Кутицкий Александр
|0
|0
|Бителло
|0
|0
|Лепский Иван
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Тимур
|6 (2)
|1
|Пиняев Сергей
|4
|0.67
|Раков Вадим
|2
|0.33
|Баринов Дмитрий
|1
|0.17
|Монтес Сесар
|1
|0.17
|Погостнов Егор
|1
|0.17
|Радиковский Дмитрий
|1
|0.17
|Батраков Алексей
|1 (1)
|0.17
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Сарвели Владислав
|0
|0
|Тикнизян Наир
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
|Салтыков Никита
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кутицкий Александр
|2
|0
|Фернандес Роберто
|2
|0
|Лепский Иван
|2
|0
|Маухуб Эль-Мехди
|2
|0
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|Нгамалё Муми
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Александров Дмитрий
|1
|0
|Макаров Денис
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Назаренко Егор
|1
|0
|Майсторович Милан
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Морозов Евгений
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Раков Вадим
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
2
0
Динамо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Локомотив Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
7
Динамо Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Локомотив Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
10
7
Голы по времени матча
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
3
30%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
20%
2
20%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
18
17
11 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
4
22%
3
18%
1-15
4
22%
1
6%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
4
22%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
15%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:1 Химки - Динамо Москва 3:4 Крылья Советов - Динамо Москва 3:6 Рубин - Динамо Москва 0:4
Динамо Москва - ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Динамо Махачкала - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2 Динамо Махачкала - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Оренбург - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Динамо Махачкала 2:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Акрон - Динамо Москва 0:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Локомотив Москва - Рубин 1:0 Зенит - Локомотив Москва 1:1 Ростов - Локомотив Москва 2:2 Химки - Локомотив Москва 2:0
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1
Результаты матчей
Динамо Москва
Локомотив Москва
Точный счет
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:6
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
24
33
24
24
24
15
15
|Локомотив Москва
|Сулейманов Тимур
|6 (1)
|Ахмат
|Агаларов Гамид
|5
|Локомотив Москва
|Пиняев Сергей
|4 (1)
|Амкал
|Костюков Степан
|4
|Динамо Москва
|Маухуб Эль-Мехди
|4
|Спартак Москва
|Станкович Деян
|3
|ЦСКА Москва
|Бистрович Кристиян
|3
|Акрон
|Хубулов Владимир
|3
|Пари НН
|Александров Виктор
|3
|Динамо Махачкала
|Гаджиев Абакар
|3
Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Динамо Москва
42.3% (22)
Ничья
32.7% (17)
Локомотив Москва
25% (13)
Тотал 2.5
Больше
63.04% (29)
Меньше
36.96% (17)
Обе команды забьют
Да
91.3% (42)
Нет
8.7% (4)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
32.7% (17)
1:1 Ничья
25% (13)
1:2 Локомотив Москва
13.5% (7)
2:2 Ничья
5.8% (3)
1:0 Динамо Москва
3.8% (2)
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