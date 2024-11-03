  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Стадион: .
Миннесота Юнайтед
1:1
Итог после пенальти
3
1
Реал Солт-Лейк
97
Сент-Клэр
Дейн
67
Харви
Карлос
15
Боксолл
Михаэл
28
Jefferson
Diaz
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
8
Росалес
Джозеф
17
Лод
Робин
31
Дотсон
Хассани
20
Трапп
Уилл
26
Joaquin
Pereyra1
9
Йебоа
Келвин
18
Макмат
Зак
91
Браун
Джавейн
15
Глэд
Джастин
4
Вера
Брайан
98
Катранис
Александрос
14
Енели
Эмека
6
Охеда
Брайан
11
Dominik
Marczuk
25
Крукс
Мэтт
8
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
Миннесота Юнайтед
5-4-1
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

18 матчей

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

М
0:0
М
0:0
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
0:0
М
4:0
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
1:1
М
3:2
М
1:0
М
4:2

Голы

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

2.22
0.56

Среднее время на гол

40
162

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

29
16

Голов в среднем за матч

1.61
0.89

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

55
101

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 11 0.31
Олувасейи Тани 8 0.22
Лод Робин 7 0.19
Йебоа Келвин 7 (3) 0.19
Чжон Сан Бин 6 0.17
Дотсон Хассани 5 (1) 0.14
Пукки Теэму 4 0.11
Ариага Кервин 3 0.08
Росалес Джозеф 1 0.03
Фрагапане Франко 1 0.03
Трапп Уилл 1 (1) 0.03
Боксолл Михаэл 1 0.03
Бран Алехандро 1 0.03
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Joaquin Pereyra1 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 17 (2) 0.47
Гомес Карлос III 13 0.36
Джулио Андерсон 9 0.25
Луна Диего 8 0.22
Крукс Мэтт 3 0.08
Катранис Александрос 3 0.08
Охеда Брайан 2 0.06
Вера Брайан 2 (1) 0.06
Енели Эмека 2 0.06
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.06
Dominik Marczuk 1 0.03
Паласио Нельсон 1 0.03
Кинтон Филип 1 0.03
Чанг Майкель 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Барахас Фидель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Дэвис Боде 0 0
Биверс Гэвин 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 9 0
Росалес Джозеф 6 1
Тапиас Мигель 5 1
Трапп Уилл 6 0
Jefferson Diaz 5 0
Дотсон Хассани 3 1
Чжон Сан Бин 4 0
Олувасейи Тани 4 0
Паделфорд Девин 4 0
Ариага Кервин 3 0
Тейлор Ди Джей 3 0
Йебоа Келвин 3 0
Кларк Кейден 3 0
Бран Алехандро 3 0
Лод Робин 2 0
Адебайо-Смит Джордан 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Сент-Клэр Дейн 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Фрагапане Франко 1 0
Харви Карлос 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Брайан 9 1
Катранис Александрос 9 0
Крукс Мэтт 8 0
Гомес Карлос III 6 0
Аранго Кристиан 6 0
Енели Эмека 6 0
Луна Диего 5 0
Охеда Брайан 5 0
Глэд Джастин 4 0
Макмат Зак 3 0
Овьедо Брайан 2 0
Чанг Майкель 2 0
Дэвис Боде 2 0
Паласио Нельсон 2 0
Руис Пабло 1 0
Джулио Андерсон 1 0
Брук Лаклан 1 0
Браун Джавейн 1 0
Барахас Фидель 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Реал Солт-Лейк
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

13
14
Миннесота Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

21
37
Миннесота Юнайтед
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Реал Солт-Лейк
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
10

Упущенные победы

34
51

Голы по времени матча

Забито

30
27
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
2
7%
2
7%
1-15
7
23%
3
11%
16-30
3
10%
6
22%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
9
30%
7
26%
76-90

Пропущено

25
30
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
4
16%
2
7%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
5
20%
6
20%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
5
20%
10
33%
76-90

Забито

27
38
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
3
11%
3
8%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
6
22%
7
18%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
4
15%
9
24%
76-90

Пропущено

27
20
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
3
15%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
9
33%
6
30%
76-90

Забито

57
65
25 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 18
6 Не забивали 9
5
9%
5
8%
1-15
11
19%
12
18%
16-30
9
16%
13
20%
31-45
9
16%
7
11%
46-60
10
18%
12
18%
61-75
13
23%
16
25%
76-90

Пропущено

52
50
24 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 26
6
12%
5
10%
1-15
9
17%
4
8%
16-30
9
17%
10
20%
31-45
4
8%
9
18%
46-60
10
19%
6
12%
61-75
14
27%
16
32%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
5
3 раза 17%
1
2 раза 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
6 раз 17%
5
3 раза 8%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
5
10
8
1.5
11
7
3
15
2.5
8
10
1
17
3.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
8
10
5
13
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
6
0.5
Больше Меньше
28
8
20
16
1.5
19
17
8
28
2.5
11
25
1
35
3.5
5
31
1/8 финала
3 Интер Майами
3 Атланта Юнайтед
9 Лос-Анджелес Гэлакси
1 Колорадо Рэпидс
3 Орландо Сити
3 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Цинциннати
3 Нью-Йорк Сити
5 Сиэтл Саундерс
4 Хьюстон Динамо
0 Коламбус Крю
1 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Реал Солт-Лейк
9 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 12
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Г О О О О Л - Чжон Сан Бин реализовал пенальти!
  • 91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Луна Диего не забивает в серии пенальти
  • 91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Трапп Уилл не забивает в серии пенальти
  • 91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Крукс Мэтт не забивает в серии пенальти
  • 91'
    Г О О О О Л - Дотсон Хассани реализовал пенальти!
  • 91'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гонсалвеш Диогу не забивает в серии пенальти
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный