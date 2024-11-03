Стадион: Allianz Field.
1:1
Итог после пенальти
3
1
0'
1:0
53' ГолРосалес Джозеф
1:1
75' ГолЕнели Эмека
90' Желтая карточкаКрукс Мэтт
3 1
1:2
2:2
2:2
3:2
3:2
3:2
3:2
4:2
Ход матча
53'
1:0
75'
1:1
90'
90'
90'
91'
1:2
91'
2:2
91'
2:2
91'
3:2
91'
3:2
91'
3:2
91'
3:2
91'
4:2
Пен
3:1
Прогноз на матч от Liveresult
67
Харви
Карлос
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
14
Енели
Эмека
25
Крукс
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
67 Харви КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Нападающий
-
90 Месанви ЛоикНападающий
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
-
30 Alec Smir
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Енели ЭмекаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Крукс МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Биверс ГэвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мастроени Пабло
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
18 матчей
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
2.22
0.56
Среднее время на гол
40
162
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
29
16
Голов в среднем за матч
1.61
0.89
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
55
101
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|11
|0.31
|Олувасейи Тани
|8
|0.22
|Лод Робин
|7
|0.19
|Йебоа Келвин
|7 (3)
|0.19
|Чжон Сан Бин
|6
|0.17
|Дотсон Хассани
|5 (1)
|0.14
|Пукки Теэму
|4
|0.11
|Ариага Кервин
|3
|0.08
|Росалес Джозеф
|1
|0.03
|Фрагапане Франко
|1
|0.03
|Трапп Уилл
|1 (1)
|0.03
|Боксолл Михаэл
|1
|0.03
|Бран Алехандро
|1
|0.03
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аранго Кристиан
|17 (2)
|0.47
|Гомес Карлос III
|13
|0.36
|Джулио Андерсон
|9
|0.25
|Луна Диего
|8
|0.22
|Крукс Мэтт
|3
|0.08
|Катранис Александрос
|3
|0.08
|Охеда Брайан
|2
|0.06
|Вера Брайан
|2 (1)
|0.06
|Енели Эмека
|2
|0.06
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.06
|Dominik Marczuk
|1
|0.03
|Паласио Нельсон
|1
|0.03
|Кинтон Филип
|1
|0.03
|Чанг Майкель
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Барахас Фидель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
|Биверс Гэвин
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|9
|0
|Росалес Джозеф
|6
|1
|Тапиас Мигель
|5
|1
|Трапп Уилл
|6
|0
|Jefferson Diaz
|5
|0
|Дотсон Хассани
|3
|1
|Чжон Сан Бин
|4
|0
|Олувасейи Тани
|4
|0
|Паделфорд Девин
|4
|0
|Ариага Кервин
|3
|0
|Тейлор Ди Джей
|3
|0
|Йебоа Келвин
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Бран Алехандро
|3
|0
|Лод Робин
|2
|0
|Адебайо-Смит Джордан
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Сент-Клэр Дейн
|2
|0
|Joaquin Pereyra1
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Брайан
|9
|1
|Катранис Александрос
|9
|0
|Крукс Мэтт
|8
|0
|Гомес Карлос III
|6
|0
|Аранго Кристиан
|6
|0
|Енели Эмека
|6
|0
|Луна Диего
|5
|0
|Охеда Брайан
|5
|0
|Глэд Джастин
|4
|0
|Макмат Зак
|3
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Чанг Майкель
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Паласио Нельсон
|2
|0
|Руис Пабло
|1
|0
|Джулио Андерсон
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Барахас Фидель
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Реал Солт-Лейк
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
13
14
Миннесота Юнайтед
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
21
37
Миннесота Юнайтед
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
33% (12)
31% (11)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
Реал Солт-Лейк
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
10
Упущенные победы
34
51
Голы по времени матча
Забито
30
27
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 9
19 Не забивали 22
2
7%
2
7%
1-15
7
23%
3
11%
16-30
3
10%
6
22%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
9
30%
7
26%
76-90
Пропущено
25
30
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 15
4
16%
2
7%
1-15
4
16%
2
7%
16-30
5
20%
6
20%
31-45
2
8%
7
23%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
5
20%
10
33%
76-90
Забито
27
38
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 9
23 Не забивали 23
3
11%
3
8%
1-15
4
15%
9
24%
16-30
6
22%
7
18%
31-45
5
19%
4
11%
46-60
5
19%
6
16%
61-75
4
15%
9
24%
76-90
Пропущено
27
20
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
7%
3
15%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
4
15%
4
20%
31-45
2
7%
2
10%
46-60
5
19%
3
15%
61-75
9
33%
6
30%
76-90
Забито
57
65
25 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 35
18 Забивали первыми 18
6 Не забивали 9
5
9%
5
8%
1-15
11
19%
12
18%
16-30
9
16%
13
20%
31-45
9
16%
7
11%
46-60
10
18%
12
18%
61-75
13
23%
16
25%
76-90
Пропущено
52
50
24 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 31
16 Пропускали первыми 14
29 Не пропускали 26
6
12%
5
10%
1-15
9
17%
4
8%
16-30
9
17%
10
20%
31-45
4
8%
9
18%
46-60
10
19%
6
12%
61-75
14
27%
16
32%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 1:2 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед - Некакса 1:0 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Остин 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 5:3
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Реал Солт-Лейк 0:1 Реал Солт-Лейк - Миннесота Юнайтед 0:0
Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:3 Реал Солт-Лейк - Даллас 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атлас 2:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:0 Реал Солт-Лейк - Атланта Юнайтед 5:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 3:4 ФК Монреаль - Реал Солт-Лейк 0:0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
5
3 раза 17%
1
2 раза 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
5 раз 28%
1
3 раза 17%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
5 раз 14%
2:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
1
10 раз 28%
3
7 раз 19%
0
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
9 раз 25%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
6 раз 17%
5
3 раза 8%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
135
108
117
315
810
117
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
108
810
513
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
306
Больше Меньше
288
2016
1917
828
1125
135
531
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (10)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10