Стадион: Ред Булл Арена.
2:2
Итог после пенальти
5
4
0'
49' Желтая карточкаКарбальо Фелипе
0:1
55' ГолАрфстен Макс
1:1
64' ГолВанзер Данте
2:1
80' ПенальтиФорсберг Эмиль
90' Желтая карточкаЭрнандес Хуан
2:2
90' ГолКристиан Рамирес
90' Желтая карточкаНилис Шон
5 4
2:3
2:3
2:4
3:4
3:5
5:6
5:6
6:6
6:6
6:6
6:6
7:6
Ход матча
49'
55'
0:1
64'
1:1
80'
2:1
90'
90'
90'
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:5
121'
121'
121'
5:6
121'
5:6
121'
6:6
122'
6:6
122'
6:6
122'
6:6
122'
7:6
Пен
5:4
Прогноз на матч от Liveresult
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
13
Ванзер
Данте
12
Джонс
Дехуан
25
Завадски
Шон
10
Росси
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ванзер ДантеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
3 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нгома СержНападающий
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Джонс ДехуанЗащитник
-
25 Завадски ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Арфстен МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.9%
42.1%
15 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
56%
44%
0 побед 14 ничьих 13 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 16 побед
44 матча
36.4%
18.2%
45.4%
16 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
20.5%
50%
29.5%
9 побед 22 ничьи 13 побед
Второй тайм
34.1%
29.5%
36.4%
15 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
19
Голов в среднем за матч
1.9
0.83
Среднее время на гол
47
108
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.57
1.38
Среднее время на гол
57
65
Всего голов
76
48
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
36
Больше 82%
Меньше 18%
8
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|13 (2)
|0.36
|Форсберг Эмиль
|10 (6)
|0.28
|Маноэль Элиас
|8 (1)
|0.22
|Ванзер Данте
|5
|0.14
|Харпер Кэмерон
|5
|0.14
|Кармона Викельман
|3
|0.08
|Толкин Джон
|2
|0.06
|Холл Джулиан
|2
|0.06
|Гьенгор Деннис
|2
|0.06
|Амайя Фрэнки
|1
|0.03
|Бёрк Кори
|1
|0.03
|Данкан Кайл
|1
|0.03
|Рейес Андрес
|1
|0.03
|Карбальо Фелипе
|1
|0.03
|Нгома Серж
|1
|0.03
|Нилис Дилан
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
|Эйле Ноа
|0
|0
|Страуд Питер
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|19 (2)
|0.53
|Росси Диего
|12 (1)
|0.33
|Кристиан Рамирес II
|9
|0.25
|Арфстен Макс
|5
|0.14
|Рассел-Роу Джейсен
|5
|0.14
|Мэцан Александру
|4
|0.11
|Фарси Мохамед
|4
|0.11
|Морейра Стивен
|2
|0.06
|Моррис Эйдан
|2
|0.06
|Джексон Азиль
|2
|0.06
|Джонс Дехуан
|2
|0.06
|Хинестроза Марино
|2
|0.06
|Йебоа Яв
|1
|0.03
|Амундсен Мальте
|1
|0.03
|Камашо Руди
|1
|0.03
|Завадски Шон
|1
|0.03
|Чеберко Евгений
|1
|0.03
|Эррера Марсело II
|1
|0.03
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Нагбе Дарлингтон
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдельман Даниэль
|8
|1
|Эйле Ноа
|7
|1
|Нилис Шон
|4
|2
|Рейес Андрес
|3
|1
|Нилис Дилан
|3
|1
|Данкан Кайл
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Форсберг Эмиль
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|2
|0
|Ванзер Данте
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Кармона Викельман
|2
|0
|Нгома Серж
|2
|0
|Страуд Питер
|2
|0
|Донкор Рональд
|2
|0
|Sandro Schwarz
|1
|0
|Мира Райан
|1
|0
|Маноэль Элиас
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|7
|0
|Эрнандес Хуан
|4
|1
|Камашо Руди
|4
|1
|Джонс Деррик
|3
|1
|Росси Диего
|4
|0
|Чеберко Евгений
|4
|0
|Йебоа Яв
|3
|0
|Завадски Шон
|3
|0
|Арфстен Макс
|3
|0
|Шульте Патрик
|3
|0
|Нагбе Дарлингтон
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Ромеро Абрахам
|0
|1
|Хинестроза Марино
|0
|1
|Буш Ивен
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Коламбус Крю
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
10
9
Нью-Йорк Ред Буллз
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Коламбус Крю
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
10
Упущенные победы
21
35
Нью-Йорк Ред Буллз
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (16)
36% (13)
19% (7)
Коламбус Крю
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (10)
36% (13)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
31% (11)
33% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
23
18
Упущенные победы
31
44
Голы по времени матча
Забито
32
36
11 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 11
21 Не забивали 21
3
9%
2
6%
1-15
5
16%
4
11%
16-30
3
9%
6
17%
31-45
6
19%
11
31%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
10
31%
8
22%
76-90
Пропущено
26
21
13 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
8
31%
2
10%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
3
12%
4
19%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
4
15%
1
5%
61-75
6
23%
11
52%
76-90
Забито
26
38
10 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
0
0%
5
13%
1-15
5
19%
4
11%
16-30
5
19%
4
11%
31-45
6
23%
6
16%
46-60
3
12%
10
26%
61-75
7
27%
8
21%
76-90
Пропущено
26
22
9 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
7
27%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
3
14%
46-60
10
38%
6
27%
61-75
4
15%
6
27%
76-90
Забито
58
74
21 В 1-м тайме 25
37 Во 2-м тайме 49
15 Забивали первыми 21
7 Не забивали 6
3
5%
7
9%
1-15
10
17%
8
11%
16-30
8
14%
10
14%
31-45
12
21%
17
23%
46-60
8
14%
15
20%
61-75
17
29%
29%
16
22%
76-90
Пропущено
52
43
22 В 1-м тайме 15
30 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 24
15
29%
4
9%
1-15
2
4%
4
9%
16-30
5
10%
7
16%
31-45
6
12%
4
9%
46-60
14
27%
7
16%
61-75
10
19%
17
40%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:5 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 2:2 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Пачука - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:2 Колорадо Рэпидс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0
Коламбус Крю
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Крю 2:3 Коламбус Крю - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:2
Коламбус Крю - Интер Майами 2:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Крю 2:2 Коламбус Крю - Орландо Сити 4:3 Торонто - Коламбус Крю 0:2 Цинциннати - Коламбус Крю 0:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 4:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Крю 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Коламбус Крю - Филадельфия Юнион 3:1 Коламбус Крю - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Интер Майами 3:2 Коламбус Крю - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 2:1 Коламбус Крю - Шарлотт 1:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю
Точный счет
2:2
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
4
5 раз 28%
2
4 раза 22%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
1:5
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
4
2 раза 11%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
5
2 раза 11%
Точный счет
2:2
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
4:0
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
1
11 раз 31%
0
7 раз 19%
4
4 раза 11%
3
3 раза 8%
2
9 раз 25%
1
8 раз 22%
0
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
5 раз 14%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
153
117
117
513
711
216
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
711
117
216
612
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
306
1818
2214
729
1323
432
729
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10