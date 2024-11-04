  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Стадион: .
Хьюстон Динамо
0:0
Перерыв
Сиэтл Саундерс
0'
14' Желтая карточка
Дорси Гриффин

Ход матча

14'
Дорси Гриффин
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.25
3.50
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
2
Эскобар
Франко
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
27
Ковальчик
Себастьян
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
10
Понсе
Эсекель
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
6
Пауло
Жуан
I
18
Варгас
Обед
7
Ролдан
Кристиан
10
Де
Ла
Вега
Педро
14
Ротрок
Пол
9
Руидиас
Рауль
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед

31 матч

19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед

История матчей

М
0:0
М
1:0
М
2:2
М
1:0
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
2:0
М
0:1
М
1:0
М
2:3
М
4:1
М
3:0
М
0:2
М
1:0
М
2:1
М
0:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
1:0
М
2:0
М
3:1
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
1:0
М
0:0
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

21
4

Голов в среднем за матч

1.31
0.27

Среднее время на гол

68
337

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.4
1.19

Среднее время на гол

64
75

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

1.35
0.74

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

66
121

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 6 0.17
Феррейра Карлос III 5 (1) 0.14
Блессинг Латиф 5 0.14
Понсе Эсекель 5 (1) 0.14
Ковальчик Себастьян 4 0.11
Карраскилья Адальберто 3 0.08
Басси Амине 3 0.08
Дорси Гриффин 3 0.08
Стирс Дэниэл 2 0.06
Смит Брэд 2 0.06
Эскобар Франко 2 0.06
Сегал Габриэль 2 0.06
Святченко Эрик 1 0.03
Эррера Эктор 1 0.03
Эннали Лоуренс 1 0.03
Артур Хосе 0 0
Бартлоу Итан 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 13 0.36
Руснак Альберт 10 (3) 0.28
Руидиас Рауль 8 (4) 0.22
Ротрок Пол 5 0.14
Раген Джексон 3 0.08
Варгас Обед 1 0.03
Чу Лео 1 0.03
Ролдан Кристиан 1 0.03
Мусовски Дэниел 1 0.03
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.03
Гомес Еймар 1 0.03
Рольдан Александер 1 0.03
Белл Джон 1 0.03
Тевес Дилан 1 0.03
Georgi Minoungou 1 0.03
Пауло Жуан I 0 0
Атенсио Джошуа 0 0
Бейкер Коди 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эскобар Франко 10 1
Дорси Гриффин 8 1
Карраскилья Адальберто 6 1
Ковальчик Себастьян 7 0
Микаэль 6 0
Эррера Эктор 5 0
Стирс Дэниэл 5 0
Басси Амине 5 0
Артур Хосе 4 0
Алию Ибрахим 4 0
Понсе Эсекель 3 0
Рейнс Бруклин 3 0
Святченко Эрик 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Кларк Стив 1 0
Смит Брэд 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 9 1
Раген Джексон 6 1
Варгас Обед 4 1
Гомес Еймар 5 0
Reed Baker-Whiting 3 1
Моррис Джордан 4 0
Ротрок Пол 4 0
Рольдан Александер 2 1
Пауло Жуан I 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Руидиас Рауль 2 0
Руснак Альберт 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Лейва Дэнни 2 0
Фрай Стефан 0 1
Ролдан Кристиан 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Kalani Rienzi 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
7
Хьюстон Динамо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сиэтл Саундерс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

15
5

Упущенные победы

20
24
Хьюстон Динамо
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Сиэтл Саундерс
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

27
31

Голы по времени матча

Забито

23
25
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
9%
5
20%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
4
17%
10
40%
61-75
6
26%
1
4%
76-90

Пропущено

14
22
2 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
5
36%
6
27%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
2
14%
3
14%
76-90

Забито

23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
6
25%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
10
43%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
15
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
7
27%
1
7%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
5
19%
4
27%
76-90

Забито

46
49
19 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
5
11%
8
16%
1-15
5
11%
9
18%
16-30
9
20%
5
10%
31-45
5
11%
8
16%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
16
35%
8
16%
76-90

Пропущено

40
37
12 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
3
8%
3
8%
1-15
3
8%
8
22%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
12
30%
7
19%
46-60
9
23%
6
16%
61-75
7
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
4
2 раза 11%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
5
6
11
1.5
8
10
2
15
2.5
2
16
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
4
8
10
1.5
8
9
2
16
2.5
4
13
2
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
26
9
14
21
1.5
16
19
4
31
2.5
6
29
3
32
3.5
2
33
1/8 финала
3 Интер Майами
3 Атланта Юнайтед
9 Лос-Анджелес Гэлакси
1 Колорадо Рэпидс
3 Орландо Сити
3 Шарлотт
2 Лос-Анджелес
1 Ванкувер Уайткэпс
2 Цинциннати
3 Нью-Йорк Сити
5 Сиэтл Саундерс
4 Хьюстон Динамо
6 Коламбус Крю
8 Нью-Йорк Ред Буллз
6 Реал Солт-Лейк
9 Миннесота Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 21 (11)
Интер Майами Суарес Луис 21 (9)
Интер Майами Месси Лионель 20 (12)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 14
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 12
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    Дорси Гриффин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Сиэтл Саундерс
3.25
3.50
Реклама, betcity.ru
3.70
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный