Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
0:0
Перерыв
Ход матча
14'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
31 матч
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.31
0.27
Среднее время на гол
68
337
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.19
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.35
0.74
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
66
121
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.17
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.14
|Блессинг Латиф
|5
|0.14
|Понсе Эсекель
|5 (1)
|0.14
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.08
|Басси Амине
|3
|0.08
|Дорси Гриффин
|3
|0.08
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Смит Брэд
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Сегал Габриэль
|2
|0.06
|Святченко Эрик
|1
|0.03
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.36
|Руснак Альберт
|10 (3)
|0.28
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.22
|Ротрок Пол
|5
|0.14
|Раген Джексон
|3
|0.08
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Ролдан Кристиан
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|10
|1
|Дорси Гриффин
|8
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Ковальчик Себастьян
|7
|0
|Микаэль
|6
|0
|Эррера Эктор
|5
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Басси Амине
|5
|0
|Артур Хосе
|4
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Понсе Эсекель
|3
|0
|Рейнс Бруклин
|3
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|9
|1
|Раген Джексон
|6
|1
|Варгас Обед
|4
|1
|Гомес Еймар
|5
|0
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Ротрок Пол
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Пауло Жуан I
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Лейва Дэнни
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
7
Хьюстон Динамо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сиэтл Саундерс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
20
24
Хьюстон Динамо
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Сиэтл Саундерс
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
9%
5
20%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
4
17%
10
40%
61-75
6
26%
1
4%
76-90
Пропущено
14
22
2 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
5
36%
6
27%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
6
25%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
10
43%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
15
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
7
27%
1
7%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Забито
46
49
19 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
5
11%
8
16%
1-15
5
11%
9
18%
16-30
9
20%
5
10%
31-45
5
11%
8
16%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
16
35%
8
16%
76-90
Пропущено
40
37
12 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
3
8%
3
8%
1-15
3
8%
8
22%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
12
30%
7
19%
46-60
9
23%
6
16%
61-75
7
18%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
4
2 раза 11%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
611
810
215
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
134
810
89
216
413
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
269
1421
1619
431
629
332
233
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10