Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:1
Итог после пенальти
6
7
0'
63' Желтая карточкаЭскобар Франко
65' Желтая карточкаЭррера Эктор
66' Красная карточкаЭррера Эктор
79' Желтая карточкаАртур Хосе
85' Желтая карточкаДорси Гриффин
85' Желтая карточкаТоло Нуху
0:1
87' ГолРолдан Кристиан
1:1
90' Гол в свои воротаРолдан Кристиан
6 7
1:2
2:2
2:3
3:3
4:5
5:6
6:6
6:7
7:7
7:8
7:8
Ход матча
63'
65'
66'
79'
85'
85'
87'
0:1
90'
1:1
90'
91'
1:2
91'
2:2
91'
2:3
91'
3:3
91'
91'
91'
4:5
91'
91'
5:6
91'
6:6
92'
6:7
92'
7:7
92'
7:8
92'
7:8
Пен
6:7
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
14
Ротрок
Пол
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ротрок ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
-
23 Чу ЛеоПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
54.5%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 15 побед
31 матч
19.4%
25.8%
54.8%
6 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.7%
41.9%
48.4%
3 победы 13 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
4
Голов в среднем за матч
1.31
0.27
Среднее время на гол
68
337
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.4
1.19
Среднее время на гол
64
75
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
1.35
0.74
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
66
121
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|6
|0.17
|Феррейра Карлос III
|5 (1)
|0.14
|Блессинг Латиф
|5
|0.14
|Понсе Эсекель
|5 (1)
|0.14
|Ковальчик Себастьян
|4
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|3
|0.08
|Басси Амине
|3
|0.08
|Дорси Гриффин
|3
|0.08
|Стирс Дэниэл
|2
|0.06
|Смит Брэд
|2
|0.06
|Эскобар Франко
|2
|0.06
|Сегал Габриэль
|2
|0.06
|Святченко Эрик
|1
|0.03
|Эррера Эктор
|1
|0.03
|Эннали Лоуренс
|1
|0.03
|Артур Хосе
|0
|0
|Бартлоу Итан
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|13
|0.36
|Руснак Альберт
|10 (3)
|0.28
|Руидиас Рауль
|8 (4)
|0.22
|Ротрок Пол
|5
|0.14
|Раген Джексон
|3
|0.08
|Ролдан Кристиан
|2
|0.06
|Варгас Обед
|1
|0.03
|Чу Лео
|1
|0.03
|Мусовски Дэниел
|1
|0.03
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.03
|Гомес Еймар
|1
|0.03
|Рольдан Александер
|1
|0.03
|Белл Джон
|1
|0.03
|Тевес Дилан
|1
|0.03
|Georgi Minoungou
|1
|0.03
|Пауло Жуан I
|0
|0
|Толо Нуху
|0
|0
|Атенсио Джошуа
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|11
|1
|Дорси Гриффин
|8
|1
|Эррера Эктор
|6
|1
|Карраскилья Адальберто
|6
|1
|Ковальчик Себастьян
|7
|0
|Микаэль
|6
|0
|Стирс Дэниэл
|5
|0
|Артур Хосе
|5
|0
|Басси Амине
|5
|0
|Алию Ибрахим
|4
|0
|Понсе Эсекель
|3
|0
|Рейнс Бруклин
|3
|0
|Святченко Эрик
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Блессинг Латиф
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|10
|1
|Раген Джексон
|6
|1
|Варгас Обед
|4
|1
|Гомес Еймар
|5
|0
|Reed Baker-Whiting
|3
|1
|Моррис Джордан
|4
|0
|Ротрок Пол
|4
|0
|Рольдан Александер
|2
|1
|Пауло Жуан I
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Руидиас Рауль
|2
|0
|Руснак Альберт
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Лейва Дэнни
|2
|0
|Фрай Стефан
|0
|1
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
|Kalani Rienzi
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сиэтл Саундерс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
33% (6)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
7
Хьюстон Динамо
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сиэтл Саундерс
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
20
24
Хьюстон Динамо
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
43% (15)
31% (11)
Сиэтл Саундерс
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
27
31
Голы по времени матча
Забито
23
25
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
2
9%
5
20%
1-15
2
9%
3
12%
16-30
7
30%
2
8%
31-45
2
9%
4
16%
46-60
4
17%
10
40%
61-75
6
26%
1
4%
76-90
Пропущено
14
22
2 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
7%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
7%
6
27%
31-45
5
36%
6
27%
46-60
5
36%
1
5%
61-75
2
14%
3
14%
76-90
Забито
23
24
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
6
25%
16-30
2
9%
3
13%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
10
43%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
15
10 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
8%
1
7%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
7
27%
1
7%
46-60
4
15%
5
33%
61-75
5
19%
4
27%
76-90
Забито
46
49
19 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 17
9 Не забивали 9
5
11%
8
16%
1-15
5
11%
9
18%
16-30
9
20%
5
10%
31-45
5
11%
8
16%
46-60
6
13%
11
22%
61-75
16
35%
8
16%
76-90
Пропущено
40
37
12 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 22
3
8%
3
8%
1-15
3
8%
8
22%
16-30
6
15%
6
16%
31-45
12
30%
7
19%
46-60
9
23%
6
16%
61-75
7
18%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Остин - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 4:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Хьюстон Динамо - Торонто 0:1 Толука - Хьюстон Динамо 2:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 3:0 Хьюстон Динамо - Атлас 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:1 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:4
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 0:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3
Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 1:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Коламбус Крю - Сиэтл Саундерс 0:4 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс - Некакса 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 2:0 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Сакраменто Репаблик - Сиэтл Саундерс 1:2
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
4
2 раза 11%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
0
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Сиэтл Саундерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
611
810
215
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
134
810
89
216
413
216
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
269
1421
1619
431
629
332
233
1/8 финала
1/4 финала
— ?
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1/2 финала
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Финал
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|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|21 (11)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|21 (9)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|20 (12)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 14
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 11
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12