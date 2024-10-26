Стадион: Tehtaan kentta.
Ход матча
32'
1:0
12
Лепола
Антон
23
Maissa
Fall
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Oliver Whyte
-
-
32 Oliver Heino
-
-
20 Jesse Nikki
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
Хака
Гнистан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.83
1.67
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
108
54
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|9
|0.31
|Maissa Fall
|6
|0.21
|Олусанья Антони
|6 (1)
|0.21
|Сейдиу Арлинд
|4
|0.14
|Imani Lanquedoc
|4
|0.14
|Juho Kilo
|3
|0.1
|Marko Bacanin
|3
|0.1
|Oliver Whyte
|2
|0.07
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0.03
|Магута Райан
|1
|0.03
|Фриберг Никлас
|1
|0.03
|Nicolas Gianini Dantas
|1
|0.03
|Guilherme Morais
|1
|0.03
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Римст Бенжамин
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|10 (2)
|0.34
|Vertti Haenninen
|6
|0.21
|Jonas Enkerud
|5
|0.17
|Вяйринен Тим
|4 (1)
|0.14
|Saku Heiskanen
|4
|0.14
|Татар Беньямин
|3
|0.1
|Ерёменко Роман
|2
|0.07
|Пеннинкангас Теему
|2
|0.07
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.07
|Сарр Момоду
|1
|0.03
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.03
|Аяла Элиас
|1
|0.03
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Эландер Хенрик
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maissa Fall
|8
|0
|Guilherme Morais
|8
|0
|Магута Райан
|6
|1
|Nikolas Talo
|5
|1
|Nicolas Gianini Dantas
|6
|0
|Haymenn Bah-Traore
|4
|1
|Мастокангас Элиас
|5
|0
|Oliver Whyte
|5
|0
|Ндам Хассан
|4
|0
|Патулидис Эвангелос
|4
|0
|Лепола Антон
|3
|0
|Сийра Тууре
|2
|0
|Фриберг Никлас
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Сейдиу Арлинд
|2
|0
|Marko Bacanin
|2
|0
|Римст Бенжамин
|2
|0
|Juho Kilo
|2
|0
|Imani Lanquedoc
|2
|0
|Маседо Родриго
|1
|0
|Энди Смит
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|10
|0
|Пеннинкангас Теему
|7
|0
|Райтала Юкка
|6
|0
|Jonas Enkerud
|5
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Jussi Leppaelahti
|5
|0
|Gabriel Europaeus
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Татар Беньямин
|3
|0
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Saku Heiskanen
|3
|0
|Roope Pyyskaenen
|3
|0
|Петтерссон Оливер
|3
|0
|Аяла Элиас
|3
|0
|Ерёменко Роман
|2
|0
|Эландер Хенрик
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Vertti Haenninen
|2
|0
|Kasperi Liikonen
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Маркуччи Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Хака
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гнистан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
8
13
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Гнистан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
11
17
Хака
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
14% (4)
50% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Гнистан
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
28
15
Упущенные победы
19
30
Голы по времени матча
Забито
24
23
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
13%
2
9%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
5
21%
7
30%
76-90
1
4%
0
0%
91-120
Пропущено
22
26
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
18%
3
12%
1-15
2
9%
9
35%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
3
12%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
5
29%
29%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
18%
2
11%
76-90
Пропущено
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
4%
4
24%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
6
26%
3
18%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
26%
4
24%
76-90
Забито
41
41
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
5
12%
4
10%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
4
10%
10
24%
31-45
10
24%
6
15%
46-60
7
17%
7
17%
61-75
8
20%
9
22%
76-90
1
2%
0
0%
91-120
Пропущено
45
43
21 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
5
11%
7
16%
1-15
4
9%
11
26%
16-30
12
27%
7
16%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
11
24%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хака - Интер Турку 2:1 Хака - ВПС 2:3 ХИК - Хака 0:1 КуПС - Хака 2:0
Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0
Гнистан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ВПС - Гнистан 0:1 Интер Турку - Гнистан 3:2 Гнистан - Лахти 2:2 Гнистан - Оулу 1:0
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1
Результаты матчей
Хака
Гнистан
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хака
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
86
77
212
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
59
68
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
1315
1315
424
325
226
127
Будет доступно позже.
|Оулу
|Коффей Эшли
|12 (2)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|11 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|11 (2)
|Ильвес
|Риски Роопе
|11
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 9
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 7
|Гнистан
|Ояла Юхани
|10
|СЯК Сейнайоки
|Пирес Келвин
|9
|ВПС
|Mikko Pitkaenen
|2 5