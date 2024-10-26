  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Стадион: .
Хака
1:0
Перерыв
Гнистан
0'
1:0
32' Гол
Олусанья Антони

Ход матча

32'
Олусанья Антони
(Nikolas Talo)
1:0
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Гнистан
2.75
Реклама, bettery.ru
3.60
Реклама, fon.bet
6.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
5
Nicolas
Gianini
Dantas
4
Ндам
Хассан
2
Nikolas
Talo
6
Guilherme
Morais
19
Римст
Бенжамин
23
Maissa
Fall
10
Патулидис
Эвангелос
17
Сейдиу
Арлинд
27
Олусанья
Антони
1
Маркуччи
Энтони
3
Saku
Heiskanen
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
28
Кабаши
Армеш
15
Gabriel
Europaeus
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
14
Эландер
Хенрик
10
Joakim
Latonen
7
Вяйринен
Тим
Хака
Гнистан

История личных встреч

Хака
Гнистан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

В
1:2
В
0:3
ТМК
1:1
И
1:1
И
2:1
И
0:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.83
1.67

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

108
54

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 9 0.31
Maissa Fall 6 0.21
Олусанья Антони 6 (1) 0.21
Сейдиу Арлинд 4 0.14
Imani Lanquedoc 4 0.14
Juho Kilo 3 0.1
Marko Bacanin 3 0.1
Oliver Whyte 2 0.07
Haymenn Bah-Traore 1 0.03
Магута Райан 1 0.03
Фриберг Никлас 1 0.03
Nicolas Gianini Dantas 1 0.03
Guilherme Morais 1 0.03
Мастокангас Элиас 0 0
Римст Бенжамин 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 10 (2) 0.34
Vertti Haenninen 6 0.21
Jonas Enkerud 5 0.17
Вяйринен Тим 4 (1) 0.14
Saku Heiskanen 4 0.14
Татар Беньямин 3 0.1
Ерёменко Роман 2 0.07
Пеннинкангас Теему 2 0.07
Roope Pyyskaenen 2 0.07
Сарр Момоду 1 0.03
Pauli Katajamaeki 1 0.03
Аяла Элиас 1 0.03
Кабаши Армеш 0 0
Эландер Хенрик 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maissa Fall 8 0
Guilherme Morais 8 0
Магута Райан 6 1
Nikolas Talo 5 1
Nicolas Gianini Dantas 6 0
Haymenn Bah-Traore 4 1
Мастокангас Элиас 5 0
Oliver Whyte 5 0
Ндам Хассан 4 0
Патулидис Эвангелос 4 0
Лепола Антон 3 0
Сийра Тууре 2 0
Фриберг Никлас 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Сейдиу Арлинд 2 0
Marko Bacanin 2 0
Римст Бенжамин 2 0
Juho Kilo 2 0
Imani Lanquedoc 2 0
Маседо Родриго 1 0
Энди Смит 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 10 0
Пеннинкангас Теему 7 0
Райтала Юкка 6 0
Jonas Enkerud 5 0
Кабаши Армеш 5 0
Jussi Leppaelahti 5 0
Gabriel Europaeus 4 0
David Agbo 2 1
Татар Беньямин 3 0
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Saku Heiskanen 3 0
Roope Pyyskaenen 3 0
Петтерссон Оливер 3 0
Аяла Элиас 3 0
Ерёменко Роман 2 0
Эландер Хенрик 2 0
Каштру Томаш 2 0
Vertti Haenninen 2 0
Kasperi Liikonen 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Маркуччи Энтони 1 0

Результаты матчей

Хака
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Гнистан
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
13
Хака
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Гнистан
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

11
17
Хака
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
14% (4)
50% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
29% (8)
25% (7)
Гнистан
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

28
15

Упущенные победы

19
30

Голы по времени матча

Забито

24
23
7 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
13%
2
9%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
2
8%
5
22%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
6
25%
3
13%
61-75
5
21%
7
30%
76-90
1
4%
0
0%
91-120

Пропущено

22
26
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
18%
3
12%
1-15
2
9%
9
35%
16-30
6
27%
4
15%
31-45
1
5%
3
12%
46-60
4
18%
4
15%
61-75
5
23%
3
12%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
12%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
2
12%
5
28%
31-45
5
29%
29%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
3
18%
2
11%
76-90

Пропущено

23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
4%
4
24%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
6
26%
3
18%
31-45
4
17%
2
12%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
6
26%
4
24%
76-90

Забито

41
41
15 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 22
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
5
12%
4
10%
1-15
6
15%
5
12%
16-30
4
10%
10
24%
31-45
10
24%
6
15%
46-60
7
17%
7
17%
61-75
8
20%
9
22%
76-90
1
2%
0
0%
91-120

Пропущено

45
43
21 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 22
5
11%
7
16%
1-15
4
9%
11
26%
16-30
12
27%
7
16%
31-45
5
11%
5
12%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
11
24%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хака - Интер Турку 2:1 Хака - ВПС 2:3 ХИК - Хака 0:1 КуПС - Хака 2:0
Хака - СЯК Сейнайоки 0:3 Ильвес - Хака 3:2 Хака - Лахти 1:1 Оулу - Хака 0:1 Хака - Интер Турку 1:2 ВПС - Хака 3:2 Хака - КуПС 2:2 ЕИФ Экенас - Хака 1:2 Хака - Гнистан 1:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Ильвес 4:3 Мариехамн - Хака 0:3 КПВ Кокола - Хака 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - ПК-35 Хельсинки 0:0 Хака - Интер Турку 0:0
Гнистан
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ВПС - Гнистан 0:1 Интер Турку - Гнистан 3:2 Гнистан - Лахти 2:2 Гнистан - Оулу 1:0
ЕИФ Экенас - Гнистан 3:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Ильвес 1:1 СЯК Сейнайоки - Гнистан 0:1 Гнистан - Мариехамн 2:1 Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2 КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1

Результаты матчей

Хака
Гнистан

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:6
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

2:0
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
0:3
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:2
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:6
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
5 раз 18%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хака
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
8
6
1.5
7
7
2
12
2.5
1
13
2
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
13
15
1.5
13
15
4
24
2.5
3
25
2
26
3.5
1
27

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 12 (2)
Мариехамн Ларссон Адам 11 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 11 (2)
Ильвес Риски Роопе 11
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 9
Оулу Коффей Эшли 2 7
Гнистан Ояла Юхани 10
СЯК Сейнайоки Пирес Келвин 9
ВПС Mikko Pitkaenen 2 5
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Николас Тало сделал результативную передачу.
  • 32'
    Г О О О О Л - Олусанья Антони бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Гнистан
2.75
Реклама, bettery.ru
3.60
Реклама, fon.bet
6.90
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хака 1:0 Гнистан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хака
Гнистан
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный