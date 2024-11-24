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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Лугано
4:1
Конец матча
Цюрих
0'
8' Желтая карточка
Пападопулос Антониос
0:1
9' Гол
Шуиар Мунир
1:1
22' Гол
Штеффен Ренато
25' Желтая карточка
Гомез Мариано
26' Желтая карточка
Шуиар Мунир
2:1
26' Пенальти
Гргич Анто
3:1
30' Гол
Вляди Шкельчим
4:1
50' Гол
Штеффен Ренато
58' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
63' Красная карточка
Переа Хуан
67' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
90'+4
1
Саипи
Амир
46
Дзанотти
Маттиа
6
Пападопулос
Антониос
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
27
Душ
Сантуш
Даниэл
8
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
10
Боттани
Маттиа
9
Вляди
Шкельчим
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
31
Крюезиу
Мирлинд
5
Гомез
Мариано
3
Тошич
Неманья
23
Шуиар
Мунир
7
Красничи
Бледиан
27
Консейсау
Родригу
22
Око-Флекс
Армостронг
9
Переа
Хуан
Лугано
4-3-2-1
Цюрих
5-3-2

История личных встреч

Лугано
Цюрих

20 матчей

70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
65%
9 побед 13 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

38 матчей

36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:3
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
0:2
С
3:0
С
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
0:4
С
3:0
С
0:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1
С
3:0
С
3:0
С
0:0
К
0:1
С
0:4
С
0:0
С
5:3
С
0:0
ТМС
0:1
ТМС
2:2
ТМС
1:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

0.9
1.22

Среднее время на гол

100
73

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 6 0.4
Алиседа Игнасио 6 0.4
Пржибылко Каспер 3 0.2
Вляди Шкельчим 2 0.13
Гргич Анто 2 (2) 0.13
Махмуд Хадж 2 0.13
Маю Хишам 1 0.07
Бислими Уран 1 0.07
Думбия Усман 0 0
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.4
Маркезано Антонио 4 (2) 0.27
Шуиар Мунир 2 0.13
Катич Никола 2 0.13
Красничи Бледиан 2 0.13
Окита Жонатан 1 0.07
Гомез Мариано 1 0.07
Эммануэль Умех 1 0.07
Крюезиу Мирлинд 1 (1) 0.07
Камбери Линдрит 1 0.07
Joseph Saboko 1 0.07
Око-Флекс Армостронг 0 0
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 4 0
Бислими Уран 4 0
Хайдари Альбиан 4 0
Гргич Анто 3 0
Думбия Усман 3 0
Пападопулос Антониос 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Дзанотти Маттиа 3 0
Махмуд Хадж 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Штеффен Ренато 2 0
Мацек Роман 1 0
Валенсуэла Мильтон 1 0
Бро-Гийяр Закари 1 0
Маю Хишам 1 0
Душ Сантуш Даниэл 1 0
Маркеш Мартим 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 4 2
Гомез Мариано 5 0
Крюезиу Мирлинд 3 1
Конде Шейк 4 0
Окита Жонатан 3 0
Шуиар Мунир 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Calixte Ligue 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Красничи Бледиан 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Лугано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
5
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
8
Лугано
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

8
13

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
6
27%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
4
20%
6
27%
76-90

Пропущено

16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
4
27%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1
Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1
Цюрих
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серветт - Цюрих 1:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2

Результаты матчей

Лугано
Цюрих

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лугано
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
8
6
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 15 8 4 3 25 - 16 28
2.
Цюрих
 15 7 5 3 23 - 19 26
3.
Базель
 14 8 1 5 35 - 15 25
4.
Серветт
 14 7 4 3 23 - 21 25
5.
Лозанна
 15 7 2 6 23 - 20 23
6.
Люцерн
 15 6 5 4 27 - 23 23
7.
Санкт-Галлен
 14 5 5 4 25 - 19 20
8.
Сьон
 15 4 5 6 18 - 19 17
9.
Янг Бойз
 15 4 5 6 19 - 24 17
10.
Ивердон
 14 4 3 7 15 - 25 15
11.
Винтертур
 15 3 3 9 11 - 32 12
12.
Грасcхоппер
 15 2 4 9 14 - 25 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
2.
Лозанна
 8 6 0 2 17 - 9 18
3.
Серветт
 7 4 2 1 13 - 12 14
4.
Люцерн
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Сьон
 8 3 4 1 14 - 8 13
6.
Базель
 6 4 0 2 11 - 5 12
7.
Санкт-Галлен
 7 3 3 1 15 - 8 12
8.
Цюрих
 7 3 3 1 10 - 7 12
9.
Янг Бойз
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Ивердон
 7 3 1 3 8 - 12 10
11.
Винтертур
 7 3 1 3 5 - 11 10
12.
Грасcхоппер
 8 1 4 3 11 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 2 2 13 - 12 14
2.
Базель
 8 4 1 3 24 - 10 13
3.
Серветт
 7 3 2 2 10 - 9 11
4.
Люцерн
 7 2 3 2 14 - 15 9
5.
Лугано
 7 2 3 2 7 - 8 9
6.
Санкт-Галлен
 7 2 2 3 10 - 11 8
7.
Янг Бойз
 8 1 3 4 8 - 14 6
8.
Лозанна
 7 1 2 4 6 - 11 5
9.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 13 5
10.
Сьон
 7 1 1 5 4 - 11 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 0 6 3 - 11 3
12.
Винтертур
 8 0 2 6 6 - 21 2
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 9
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Лугано Штеффен Ренато 6 (3)
Базель Траоре Бени 6 (3)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 6
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 4
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
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