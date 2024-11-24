Тур: 15. Стадион: Корнаредо.
0'
8' Желтая карточкаПападопулос Антониос
0:1
9' ГолШуиар Мунир
1:1
22' ГолШтеффен Ренато
25' Желтая карточкаГомез Мариано
26' Желтая карточкаШуиар Мунир
2:1
26' ПенальтиГргич Анто
3:1
30' ГолВляди Шкельчим
4:1
50' ГолШтеффен Ренато
58' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
63' Красная карточкаПереа Хуан
67' Желтая карточкаХайдари Альбиан
90'+4
Ход матча
9'
0:1
22'
1:1
25'
26'
26'
2:1
30'
3:1
50'
4:1
58'
63'
67'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 7
-
9 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
454 Количество передач 374
-
54 Владение мячом, % 46
20
Думбия
Усман
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
12
Мэтью
Ифиний
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
-
12 Мэтью ИфинийЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Лугано
Цюрих
20 матчей
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
65%
9 побед 13 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
38 матчей
36.8%
23.7%
39.5%
14 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.3%
44.7%
29%
10 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
0.9
1.22
Среднее время на гол
100
73
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.26
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 87%
Меньше 13%
5
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|6
|0.4
|Алиседа Игнасио
|6
|0.4
|Пржибылко Каспер
|3
|0.2
|Вляди Шкельчим
|2
|0.13
|Гргич Анто
|2 (2)
|0.13
|Махмуд Хадж
|2
|0.13
|Маю Хишам
|1
|0.07
|Бислими Уран
|1
|0.07
|Думбия Усман
|0
|0
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.4
|Маркезано Антонио
|4 (2)
|0.27
|Шуиар Мунир
|2
|0.13
|Катич Никола
|2
|0.13
|Красничи Бледиан
|2
|0.13
|Окита Жонатан
|1
|0.07
|Гомез Мариано
|1
|0.07
|Эммануэль Умех
|1
|0.07
|Крюезиу Мирлинд
|1 (1)
|0.07
|Камбери Линдрит
|1
|0.07
|Joseph Saboko
|1
|0.07
|Око-Флекс Армостронг
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Май Ларс-Лукас
|4
|0
|Бислими Уран
|4
|0
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Гргич Анто
|3
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Пападопулос Антониос
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Дзанотти Маттиа
|3
|0
|Махмуд Хадж
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0
|Маю Хишам
|1
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|4
|2
|Гомез Мариано
|5
|0
|Крюезиу Мирлинд
|3
|1
|Конде Шейк
|4
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Шуиар Мунир
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Катич Никола
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Calixte Ligue
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Красничи Бледиан
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Цюрих
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
5
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Цюрих
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
8
Лугано
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Цюрих
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
13
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
31%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
3
23%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
6
27%
31-45
2
10%
4
18%
46-60
5
25%
1
5%
61-75
4
20%
6
27%
76-90
Пропущено
16
15
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
4
27%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
4
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Янг Бойз - Лугано 2:1 Бачка-Топола - Лугано 4:1 Лугано - Ивердон 2:0 Грасcхоппер - Лугано 1:1
Лугано - Янг Бойз 2:0 Млада-Болеслав - Лугано 0:1 Ивердон - Лугано 2:0 Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0 Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1
Цюрих
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Серветт - Цюрих 1:1 Цюрих - Янг Бойз 0:0 Сьон - Цюрих 0:2 Цюрих - Серветт 1:3
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2
Результаты матчей
Лугано
Цюрих
Точный счет
2:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 50%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
6 раз 43%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лугано
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
86
77
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5