Тур: 14. Стадион: Сан Никола.
3:2
Второй тайм: 68'
0'
1:0
5' ГолЛасанья Кевин
43' Желтая карточкаДорваль Мехди
2:0
45' ПенальтиСибилли Джузеппе
3:0
45' ГолМайелло Раффаэле
46' Желтая карточкаПандольфи Лука
3:1
52' ГолКариссони Лоренцо
3:2
55' ГолПандольфи Лука
Ход матча
5'
43'
45'
2:0
45'
46'
52'
55'
3:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Лелла НунциоПолузащитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
История личных встреч
Бари
Читтаделла
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы
Первый тайм
15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.9
1
Среднее время на гол
100
90
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.26
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласанья Кевин
|4
|0.29
|Новакович Андрия
|3
|0.21
|Дорваль Мехди
|2
|0.14
|Сибилли Джузеппе
|1 (1)
|0.07
|Пучино Раффаэле
|1
|0.07
|Бенали Ахмед
|1
|0.07
|Майелло Раффаэле
|1
|0.07
|Майта Маттиа
|1
|0.07
|Риччи Джакомо
|1
|0.07
|Фавилли Андреа
|1
|0.07
|Мантовани Валерио
|1
|0.07
|Лелла Нунцио
|1
|0.07
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Оливери Андреа
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.14
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.14
|Пандольфи Лука
|2
|0.14
|Mario Ravasio
|1
|0.07
|Рабби Симоне
|1
|0.07
|Кассано Клаудио
|1
|0.07
|Andrea Magrassi
|0
|0
|Тронкин Симоне
|0
|0
|Д'Алессио Франческо
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Лелла Нунцио
|2
|1
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Майта Маттиа
|2
|0
|Фавилли Андреа
|2
|0
|Новакович Андрия
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Nosa Edward Obaretin
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Белломо Никола
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Ласанья Кевин
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Дорваль Мехди
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Паван Никола
|3
|1
|Бранка Симоне
|4
|0
|Рабби Симоне
|4
|0
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Кариссони Лоренцо
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Mario Ravasio
|2
|0
|Federico Casolari
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Читтаделла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
1
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Читтаделла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
5
31%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0
Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Чезена 0:2 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0
Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0
Результаты матчей
Бари
Читтаделла
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%
Тоталы голов в матче
Бари
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
49
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|2:0
|14
|8
|6
|0
|21 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|5.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|6.
|3:2
|14
|4
|8
|2
|18 - 13
|20
|7.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|9.
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|10.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|11.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|12.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|13.
|14
|2
|10
|2
|15 - 13
|16
|14.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|0:2
|14
|4
|1
|9
|14 - 22
|13
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|2:3
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|20.
|0:1
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|10.
|3:2
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|0:1
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|2:3
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|2:0
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|3:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|2:3
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|0:2
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Кало Джакомо
|6