  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Бари
3:2
Второй тайм: 68'
Читтаделла
0'
1:0
5' Гол
Ласанья Кевин
43' Желтая карточка
Дорваль Мехди
2:0
45' Пенальти
Сибилли Джузеппе
3:0
45' Гол
Майелло Раффаэле
46' Желтая карточка
Пандольфи Лука
3:1
52' Гол
Кариссони Лоренцо
3:2
55' Гол
Пандольфи Лука

Ход матча

5'
Ласанья Кевин
(Сибилли Джузеппе)
1:0
38'
Фавилли Андреа
Ласанья Кевин
 
43'
Дорваль Мехди
 
45'
Сибилли Джузеппе
2:0
45'
Майелло Раффаэле
(Дорваль Мехди)
3:0
46'
 
Пандольфи Лука
52'
3:1
Кариссони Лоренцо
(Тронкин Симоне)
55'
3:2
Пандольфи Лука
58'
Фалетти Сесар
Сибилли Джузеппе
 
58'
Фавазули Костантино
Дорваль Мехди
 
62'
 
Mario Ravasio
Рабби Симоне
65'
Лелла Нунцио
Майелло Раффаэле
 
65'
Сако Коли
Новакович Андрия
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Читтаделла
3.45
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5.00
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Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
44
Шимич
Лоренцо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
15
Ласанья
Кевин
9
Новакович
Андрия
36
Кастари
Элхан
64
Andrea
Cecchetto
4
Анжели
Маттео
35
Пиччинини
Стефано
24
Кариссони
Лоренцо
8
Francesco
Amatucci
17
Тронкин
Симоне
23
Бранка
Симоне
32
Машанджело
Эдоардо
7
Пандольфи
Лука
21
Рабби
Симоне
Бари
3-4-1-2
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Бари
Читтаделла

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:3
СB
2:2
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 4 0.29
Новакович Андрия 3 0.21
Дорваль Мехди 2 0.14
Сибилли Джузеппе 1 (1) 0.07
Пучино Раффаэле 1 0.07
Бенали Ахмед 1 0.07
Майелло Раффаэле 1 0.07
Майта Маттиа 1 0.07
Риччи Джакомо 1 0.07
Фавилли Андреа 1 0.07
Мантовани Валерио 1 0.07
Лелла Нунцио 1 0.07
Сгарби Лоренцо 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Оливери Андреа 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.14
Кариссони Лоренцо 2 0.14
Пандольфи Лука 2 0.14
Mario Ravasio 1 0.07
Рабби Симоне 1 0.07
Кассано Клаудио 1 0.07
Andrea Magrassi 0 0
Тронкин Симоне 0 0
Д'Алессио Франческо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 5 0
Мантовани Валерио 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Майта Маттиа 2 0
Фавилли Андреа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Оливери Андреа 2 0
Nosa Edward Obaretin 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Радунович Борис 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сако Коли 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальви Алессандро 3 1
Паван Никола 3 1
Бранка Симоне 4 0
Рабби Симоне 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Вита Алессио 3 0
Анжели Маттео 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Кариссони Лоренцо 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Mario Ravasio 2 0
Federico Casolari 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Читтаделла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Читтаделла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
1
Бари
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Читтаделла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
4
50%
3
27%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
27%
5
31%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0
Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Чезена 0:2 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0
Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0

Результаты матчей

Бари
Читтаделла

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
6 раз 46%

Тоталы голов в матче

Бари
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
4
9
1.5
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Специя
 2:0 14 8 6 0 21 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 1:0 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 3:2 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
10.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 0:2 14 4 1 9 14 - 22 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 2:3 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 0:1 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 2:0 7 6 1 0 12 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 1:0 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 3:2 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 0:2 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 0:1 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 2:3 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 2:0 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 1:0 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 3:2 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 2:3 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 0:2 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 0:1 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • 52'
    Г О О О О Л - Кариссони Лоренцо бьет в цель!
  • 46'
    Пандольфи Лука получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 38'
      Ласанья Кевин уходит с поля. Фавилли Андреа выходит вместо него
    • 5'
      Сибилли Джузеппе сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Ласанья Кевин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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