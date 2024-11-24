  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Бари
3:2
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
5' Гол
Ласанья Кевин
43' Желтая карточка
Дорваль Мехди
2:0
45' Пенальти
Сибилли Джузеппе
3:0
45' Гол
Майелло Раффаэле
46' Желтая карточка
Пандольфи Лука
3:1
52' Гол
Кариссони Лоренцо
3:2
55' Гол
Пандольфи Лука
82' Желтая карточка
Бранка Симоне
83' Желтая карточка
Анжели Маттео
84' Желтая карточка
Кариссони Лоренцо
85' Желтая карточка
Фавазули Костантино
89' Желтая карточка
Радунович Борис
90'+5
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
44
Шимич
Лоренцо
3
Мантовани
Валерио
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
17
Майелло
Раффаэле
4
Майта
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
15
Ласанья
Кевин
9
Новакович
Андрия
36
Кастари
Элхан
64
Andrea
Cecchetto
4
Анжели
Маттео
35
Пиччинини
Стефано
24
Кариссони
Лоренцо
8
Francesco
Amatucci
17
Тронкин
Симоне
23
Бранка
Симоне
32
Машанджело
Эдоардо
7
Пандольфи
Лука
21
Рабби
Симоне
Бари
3-4-1-2
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Бари
Читтаделла

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

36.8%
47.4%
15.8%
7 побед 9 ничьих 3 победы

Первый тайм

15.8%
68.4%
15.8%
3 победы 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:3
СB
2:2
СB
0:0
СB
4:2
СB
2:0
СB
1:2
СB
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
2:2
СB
2:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.9
1

Среднее время на гол

100
90

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 4 0.29
Новакович Андрия 3 0.21
Дорваль Мехди 2 0.14
Сибилли Джузеппе 1 (1) 0.07
Пучино Раффаэле 1 0.07
Бенали Ахмед 1 0.07
Майелло Раффаэле 1 0.07
Майта Маттиа 1 0.07
Риччи Джакомо 1 0.07
Фавилли Андреа 1 0.07
Мантовани Валерио 1 0.07
Лелла Нунцио 1 0.07
Сгарби Лоренцо 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Оливери Андреа 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.14
Кариссони Лоренцо 2 0.14
Пандольфи Лука 2 0.14
Mario Ravasio 1 0.07
Рабби Симоне 1 0.07
Кассано Клаудио 1 0.07
Andrea Magrassi 0 0
Тронкин Симоне 0 0
Д'Алессио Франческо 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 5 0
Мантовани Валерио 4 0
Лелла Нунцио 2 1
Пучино Раффаэле 3 0
Майта Маттиа 2 0
Фавилли Андреа 2 0
Новакович Андрия 2 0
Радунович Борис 2 0
Оливери Андреа 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Nosa Edward Obaretin 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Белломо Никола 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Ласанья Кевин 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Дорваль Мехди 1 0
Сако Коли 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 5 0
Сальви Алессандро 3 1
Паван Никола 3 1
Рабби Симоне 4 0
Анжели Маттео 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Вита Алессио 3 0
Кариссони Лоренцо 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Пандольфи Лука 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Mario Ravasio 2 0
Federico Casolari 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Читтаделла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
Бари
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Читтаделла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
1
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Читтаделла
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
1
9%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
67%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
2
20%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
4
21%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
3
23%
5
26%
61-75
4
31%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Салернитана - Бари 0:2 Бари - Реджана 2:2 Бари - Каррарезе 0:0 Специя - Бари 0:0
Бари - Катанзаро 1:1 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0 Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Читтаделла - Чезена 0:2 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0
Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0

Результаты матчей

Бари
Читтаделла

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Бари
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
5
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
4
1.5
1
7
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
5
9
1.5
1
13
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Палермо
 1:1 14 4 6 4 14 - 12 18
10.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Сампдория
 1:1 14 4 4 6 17 - 19 16
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 14 4 1 9 14 - 23 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 1:1 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 1:1 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 1:1 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 1:1 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Бари 3:2 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный