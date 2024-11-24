Тур: 12. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Барротт Сэмюэл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
10
Лаллана
Адам
32
Онуачу
Пол
84
Брэдли
Конор
17
Джонс
Кёртис
18
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ламли ДжоВратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бреретон БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
84 Брэдли КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Саутгемптон
Ливерпуль
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
26 матчей
23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.23
0.38
Среднее время на гол
73
234
Всего голов
26
27
Голов в среднем за матч
2
2.08
Среднее время на гол
45
43
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арчер Камерон
|2
|0.18
|Сугавара Юкинари
|1
|0.09
|Армстронг Адам
|1
|0.09
|Арибо Джо
|1
|0.09
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.09
|Диблинг Тайлер
|1
|0.09
|Лаллана Адам
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Фернандеш Матеуш
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|8 (2)
|0.73
|Диас Луис
|5
|0.45
|Жота Диогу
|2
|0.18
|Нуньес Дарвин
|2
|0.18
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.09
|Гакпо Коди
|1
|0.09
|Конате Ибраима
|1
|0.09
|Джонс Кёртис
|1
|0.09
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Собослаи Доминик
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Диблинг Тайлер
|4
|0
|Мартин Рассел
|3
|0
|Лаллана Адам
|3
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Стивенс Джек
|1
|1
|Армстронг Адам
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Фрейзер Райан
|0
|1
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Мэннинг Райан
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Конате Ибраима
|3
|0
|Собослаи Доминик
|3
|0
|Слот Арне
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Гакпо Коди
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Гравенберх Райан
|2
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Саутгемптон
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
0
11
Саутгемптон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Ливерпуль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
2
Упущенные победы
3
13
Голы по времени матча
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
50%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
67%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90
Пропущено
13
3
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
7
21
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
29%
2
10%
76-90
Пропущено
21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
10%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
1
17%
31-45
2
10%
2
33%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
4
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3
Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3
Результаты матчей
Саутгемптон
Ливерпуль
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
14
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
110
92
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 16
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 19
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|7 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 8
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 4
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 13
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|8 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль
Исход игры
Саутгемптон
1.7% (2)
Ничья
2.5% (3)
Ливерпуль
95.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
56.88% (62)
Нет
43.12% (47)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
30.6% (37)
0:2 Ливерпуль
26.4% (32)
1:3 Ливерпуль
14% (17)
0:3 Ливерпуль
6.6% (8)
0:1 Ливерпуль
5.8% (7)
1:4 Ливерпуль
2.5% (3)
2:3 Ливерпуль
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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