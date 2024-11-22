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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Саутгемптон
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 46
Саутгемптон 0% (0)
X 2.2% (1)
Ливерпуль 97.8% (45)
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Саутгемптон
Ливерпуль

История личных встреч

Саутгемптон
Ливерпуль

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

26 матчей

23.1%
15.4%
61.5%
6 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

11.5%
34.6%
53.9%
3 победы 9 ничьих 14 побед

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
4 победы 12 ничьих 10 побед

История матчей

К
3:0
ПЛ
4:4
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.23
0.38

Среднее время на гол

73
234

Всего голов

26
27

Голов в среднем за матч

2
2.08

Среднее время на гол

45
43

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.62
1.23

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 0.18
Сугавара Юкинари 1 0.09
Армстронг Адам 1 0.09
Арибо Джо 1 0.09
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.09
Диблинг Тайлер 1 0.09
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фернандеш Матеуш 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (2) 0.73
Диас Луис 5 0.45
Жота Диогу 2 0.18
Нуньес Дарвин 2 0.18
Ван Дейк Виргил 1 0.09
Гакпо Коди 1 0.09
Конате Ибраима 1 0.09
Джонс Кёртис 1 0.09
Александер-Арнольд Трент 0 0
Собослаи Доминик 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Диблинг Тайлер 4 0
Мартин Рассел 3 0
Лаллана Адам 3 0
Беднарек Ян 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Стивенс Джек 1 1
Армстронг Адам 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Онуачу Пол 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Алексис 4 0
Конате Ибраима 3 0
Собослаи Доминик 3 0
Слот Арне 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Гакпо Коди 2 0
Нуньес Дарвин 2 0
Гравенберх Райан 2 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Жота Диогу 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Саутгемптон
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ливерпуль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

0
11
Саутгемптон
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Ливерпуль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
2

Упущенные победы

3
13

Голы по времени матча

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
50%
1
10%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

3
11
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
67%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
33%
1
9%
76-90

Пропущено

13
3
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
15%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

7
21
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
29%
2
10%
1-15
1
14%
5
24%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
2
29%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
2
29%
2
10%
76-90

Пропущено

21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 5
2
10%
2
33%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
6
29%
1
17%
31-45
2
10%
2
33%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
4
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0
Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3
Ливерпуль
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Байер Л 4:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3
Арсенал - Ливерпуль 2:2 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Челси 2:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Болонья 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Милан - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Ливерпуль - Севилья 4:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3

Результаты матчей

Саутгемптон
Ливерпуль

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
7 раз 64%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
9
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 11 9 1 1 21 - 6 28
2.
Манчестер Сити
 Заявка 11 7 2 2 22 - 13 23
3.
Челси
 Заявка 11 5 4 2 21 - 13 19
4.
Арсенал
 Заявка 11 5 4 2 18 - 12 19
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 11 5 4 2 15 - 10 19
6.
Брайтон
 Заявка 11 5 4 2 19 - 15 19
7.
Фулхэм
 Заявка 11 5 3 3 16 - 13 18
8.
Ньюкасл
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
9.
Астон Вилла
 Заявка 11 5 3 3 17 - 17 18
10.
Тоттенхэм
 Заявка 11 5 1 5 23 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 11 5 1 5 22 - 22 16
12.
Борнмут
 Заявка 11 4 3 4 15 - 15 15
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 11 4 3 4 12 - 12 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 11 3 3 5 13 - 19 12
15.
Лестер
 Заявка 11 2 4 5 14 - 21 10
16.
Эвертон
 Заявка 11 2 4 5 10 - 17 10
17.
Ипсвич
 Заявка 11 1 5 5 12 - 22 8
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 11 1 4 6 8 - 15 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 11 1 3 7 16 - 27 6
20.
Саутгемптон
 Заявка 11 1 1 9 7 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
4.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 3 0 11 - 8 12
6.
Арсенал
 Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
7.
Борнмут
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
9.
Фулхэм
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
16.
Эвертон
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 5 0 3 2 4 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
6.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
10.
Вест Хэм
 Заявка 5 1 2 2 5 - 9 5
11.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
15.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
16.
Тоттенхэм
 Заявка 5 1 1 3 7 - 7 4
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 5 0 2 3 5 - 8 2
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
19.
Брентфорд
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 0 6 3 - 13 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 8 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.

    Главный судья: Барротт Сэмюэл

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  • 27 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Саутгемптон 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Ливерпуль 97.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ливерпуль
    11.50
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    5.90
    Реклама, betcity.ru
    5.80
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ливерпуль

    Исход игры
    Саутгемптон
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Ливерпуль
    97.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    51.16% (22)
    Нет
    48.84% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    26.7% (12)
    0:2 Ливерпуль
    22.2% (10)
    1:3 Ливерпуль
    15.6% (7)
    0:1 Ливерпуль
    13.3% (6)
    0:3 Ливерпуль
    11.1% (5)
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