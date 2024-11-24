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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Специя
2:0
Второй тайм: 63'
Зюйдтироль
0'
1:0
7' Гол в свои ворота
Nicola Pietrangeli
2:0
41' Гол
Эспозито Франческо
50' Желтая карточка
Куртич Ясмин

Ход матча

7'
Nicola Pietrangeli
1:0
27'
Дельи Инноченти Дуччо
Rachid Kouda
 
41'
Эспозито Франческо
2:0
46'
 
Куртич Ясмин
Прашелик Матеуш
46'
 
Одогву Рафаэль
Ровер Маттео
50'
 
Куртич Ясмин
53'
 
Казираги Даниэль
Зедадка Карим

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Зюйдтироль
1.82
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5.70
5.70
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Все Коэффициенты
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
37
Матею
Алеш
32
Виньяли
Лука
80
Rachid
Kouda
5
Эспозито
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
13
Реца
Аркадиуш
17
Чолак
Антонио-Мирко
9
Эспозито
Франческо
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
19
Nicola
Pietrangeli
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
99
Прашелик
Матеуш
24
Simone
Davi
7
Ровер
Маттео
33
Silvio
Merkaj
11
Зедадка
Карим
Специя
3-5-2
Зюйдтироль
3-4-3

История личных встреч

Специя
Зюйдтироль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
3:3
LPC
2:1
СCB
1:2

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 7 0.5
Эспозито Сальваторе 3 (2) 0.21
Бертола Николо 3 0.21
Христов Петко 2 0.14
Солери Эдоардо 2 0.14
Ди Серио Джузеппе 1 0.07
Чолак Антонио-Мирко 1 0.07
Аурелио Джузеппе 1 0.07
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Кассата Франческо 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.21
Молина Сальваторе 2 0.14
Одогву Рафаэль 2 (1) 0.14
Казираги Даниэль 2 (1) 0.14
Тайт Фабиан 1 0.07
Арригони Томмазо 1 0.07
Малламо Алессандро 1 0.07
Прашелик Матеуш 1 0.07
Зедадка Карим 1 0.07
Silvio Merkaj 0 0
Мазиелло Андреа 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Бертола Николо 4 0
Виньяли Лука 2 1
Солери Эдоардо 3 0
Надь Адам 3 0
Висневски Пшемыслав 3 0
Реца Аркадиуш 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Христов Петко 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 1
Мазиелло Андреа 3 0
Ровер Маттео 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Зедадка Карим 1 0
Simone Davi 1 0
Raphael Kofler 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

9
6
Специя
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
50%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
0
0%
3
21%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
6
32%
4
29%
76-90

Пропущено

8
20
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 12
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
38%
6
30%
31-45
1
13%
6
30%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
1
13%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Юве Стабия - Специя 0:3 Специя - Модена 1:0 Брешия - Специя 1:1 Специя - Бари 0:0
Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0

Результаты матчей

Специя
Зюйдтироль

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Специя
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
4
9
2
11
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Специя
 2:0 14 8 6 0 21 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 1:0 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 3:2 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
10.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 0:2 14 4 1 9 14 - 22 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 2:3 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 0:1 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 2:0 7 6 1 0 12 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 1:0 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 3:2 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 0:2 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 0:1 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 2:3 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 2:0 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 1:0 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 3:2 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 2:3 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 0:2 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 0:1 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Эспозито Франческо бьет в цель!
  • 27'
    Рашид Куда уходит с поля. Дельи Инноченти Дуччо выходит вместо него
  • 7'
    Г О О О О Л - Nicola Pietrangeli уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 4'
    Эспозито Франческо сделал результативную передачу.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Зюйдтироль
1.82
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5.70
5.70
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Где смотреть матч Специя 2:0 Зюйдтироль онлайн

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