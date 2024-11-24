Тур: 14. Стадион: Альберто Пиччи.
3:0
Конец матча
0'
1:0
7' Гол в свои воротаNicola Pietrangeli
2:0
41' ГолЭспозито Франческо
50' Желтая карточкаКуртич Ясмин
3:0
70' ГолВиньяли Лука
85' Желтая карточкаДжорджини Андреа
85' Желтая карточкаДельи Инноченти Дуччо
90'+4
Ход матча
7'
41'
50'
70'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
345 Количество передач 472
-
42 Владение мячом, % 58
66
Гори
Стефано
37
Матею
Алеш
32
Виньяли
Лука
80
Rachid
Kouda
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
-
80 Rachid KoudaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Simone DaviПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Специя
Зюйдтироль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Тотал матчей
3.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|7
|0.5
|Эспозито Сальваторе
|3 (2)
|0.21
|Бертола Николо
|3
|0.21
|Христов Петко
|2
|0.14
|Солери Эдоардо
|2
|0.14
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.07
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.07
|Виньяли Лука
|1
|0.07
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.07
|Матею Алеш
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.21
|Молина Сальваторе
|2
|0.14
|Одогву Рафаэль
|2 (1)
|0.14
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.14
|Тайт Фабиан
|1
|0.07
|Арригони Томмазо
|1
|0.07
|Малламо Алессандро
|1
|0.07
|Прашелик Матеуш
|1
|0.07
|Зедадка Карим
|1
|0.07
|Silvio Merkaj
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Бертола Николо
|4
|0
|Виньяли Лука
|2
|1
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|1
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Мазиелло Андреа
|3
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
0
1
Специя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Зюйдтироль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
9
6
Специя
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Зюйдтироль
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
12
6
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
3
50%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
3
60%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
50%
3
25%
31-45
1
25%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Забито
21
15
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
0
0%
4
27%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
5
24%
2
13%
31-45
2
10%
1
7%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
6
29%
4
27%
76-90
Пропущено
9
22
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
3
33%
2
9%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
33%
7
32%
31-45
1
11%
6
27%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
1
11%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Юве Стабия - Специя 0:3 Специя - Модена 1:0 Брешия - Специя 1:1 Специя - Бари 0:0
Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Катанзаро - Зюйдтироль 3:0
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0
Результаты матчей
Специя
Зюйдтироль
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Специя
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
34
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
77
410
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|5.
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|6.
|14
|4
|8
|2
|18 - 13
|20
|7.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|9.
|1:1
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|12.
|1:1
|14
|4
|4
|6
|17 - 19
|16
|13.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|14.
|14
|2
|10
|2
|15 - 13
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|14
|4
|1
|9
|14 - 23
|13
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|20.
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|1:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Кало Джакомо
|6