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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 71'
Фрозиноне
0'
24' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
42' Желтая карточка
Квернадзе Георгий
1:0
55' Гол
Васкес Франко

Ход матча

24'
Кастаньетти Микеле
 
27'
 
Бетелла Давиде
Бираски Давиде
42'
 
Квернадзе Георгий
55'
Васкес Франко
1:0
63'
 
Амброзино Джузеппе
Вурал Исак
63'
 
Бегич Тьяс
Ойоно Энтони

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Фрозиноне
3.60
3.70
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5.00
Все Коэффициенты
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
5
Раванелли
Лука
17
Серникола
Леонардо
98
Дзанимачча
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
18
Коллоколо
Микеле
20
Васкес
Франко
10
Буонаюто
Кристиан
90
Бонаццоли
Федерико
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
20
Ойоно
Энтони
8
Вурал
Исак
64
Matteo
Cichella
14
Джелли
Франческо
3
Марчицца
Риккардо
9
Сичеро
Алехандро
17
Квернадзе
Георгий
Кремонезе
4-4-2
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Фрозиноне

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 5 (1) 0.36
Коллоколо Микеле 3 0.21
Бонаццоли Федерико 2 0.14
Насти Марко 2 0.14
Серникола Леонардо 2 0.14
Йонсен Деннис 1 0.07
Буонаюто Кристиан 1 0.07
Кастаньетти Микеле 1 0.07
Антов Валентин 1 0.07
Барбьери Томмазо 1 0.07
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.14
Марчицца Риккардо 1 0.07
Чуни Марвин 1 0.07
Ойоно Энтони 1 0.07
Амброзино Джузеппе 1 0.07
Gabriele Bracaglia 1 0.07
Партипило Антони 1 (1) 0.07
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Насти Марко 3 0
Барбьери Томмазо 3 0
Пикель Шарль 1 1
Лочошвили Лука 1 1
Васкес Франко 2 0
Майер Жан 2 0
Бьянкетти Маттео 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Антов Валентин 2 0
Чеккерини Федерико 1 0
Бонаццоли Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Раванелли Лука 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 4 1
Гарритано Лука 4 0
Бираски Давиде 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Квернадзе Георгий 3 0
Matteo Cichella 1 1
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Вурал Исак 1 0
Kevin Barcella 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
4
Кремонезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
8
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
5
28%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Пропущено

17
18
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мантуя - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0
Фрозиноне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:1 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0
Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1

Результаты матчей

Кремонезе
Фрозиноне

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
5
2
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
7
6
7
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Специя
 2:0 14 8 6 0 21 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 1:0 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 3:2 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
10.
Палермо
 13 4 5 4 13 - 11 17
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
13.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
14.
Сампдория
 13 4 3 6 16 - 18 15
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 0:2 14 4 1 9 14 - 22 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 2:3 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 0:1 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 2:0 7 6 1 0 12 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 1:0 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 3:2 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 0:2 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 5 1 2 2 3 - 3 5
19.
Фрозиноне
 0:1 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 2:3 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 2:0 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 1:0 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 3:2 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 2:3 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 7 2 2 3 13 - 14 8
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 0:2 7 2 0 5 5 - 10 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 0:1 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • 24'
    Кастаньетти Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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Кремонезе
Ничья
Фрозиноне
3.60
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