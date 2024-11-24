Тур: 14. Стадион: Джованни Цини.
0'
24' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
42' Желтая карточкаКвернадзе Георгий
1:0
55' ГолВаскес Франко
Ход матча
55'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Насти МаркоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ойоно ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Сене ФаллуНападающий
-
-
-
Главный тренер: Леандро Греко
История личных встреч
Кремонезе
Фрозиноне
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|5 (1)
|0.36
|Коллоколо Микеле
|3
|0.21
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.14
|Насти Марко
|2
|0.14
|Серникола Леонардо
|2
|0.14
|Йонсен Деннис
|1
|0.07
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.07
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.07
|Антов Валентин
|1
|0.07
|Барбьери Томмазо
|1
|0.07
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.14
|Марчицца Риккардо
|1
|0.07
|Чуни Марвин
|1
|0.07
|Ойоно Энтони
|1
|0.07
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.07
|Gabriele Bracaglia
|1
|0.07
|Партипило Антони
|1 (1)
|0.07
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
|Квернадзе Георгий
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Барбьери Томмазо
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Лочошвили Лука
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дарбо Эбрима
|4
|1
|Гарритано Лука
|4
|0
|Бираски Давиде
|3
|0
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|Квернадзе Георгий
|3
|0
|Matteo Cichella
|1
|1
|Джелли Франческо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Ойоно Энтони
|2
|0
|Ойоно Жереми
|2
|0
|Сичеро Алехандро
|0
|1
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Калай Сержио
|1
|0
|Бегич Тьяс
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Вурал Исак
|1
|0
|Kevin Barcella
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Фрозиноне
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
10
4
Кремонезе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
8% (1)
69% (9)
Фрозиноне
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90
Пропущено
10
8
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
18
8
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 7
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
5
28%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Пропущено
17
18
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
6
35%
1
6%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
1
6%
7
39%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мантуя - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0
Фрозиноне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:1 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0
Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1
Результаты матчей
Кремонезе
Фрозиноне
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
34
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
52
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
67
211
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|2:0
|14
|8
|6
|0
|21 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|5.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|19 - 17
|21
|6.
|3:2
|14
|4
|8
|2
|18 - 13
|20
|7.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|8.
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|9.
|14
|4
|6
|4
|13 - 16
|18
|10.
|13
|4
|5
|4
|13 - 11
|17
|11.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|12.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|13.
|14
|2
|10
|2
|15 - 13
|16
|14.
|13
|4
|3
|6
|16 - 18
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|16.
|14
|3
|6
|5
|14 - 16
|15
|17.
|0:2
|14
|4
|1
|9
|14 - 22
|13
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|2:3
|14
|3
|4
|7
|9 - 20
|13
|20.
|0:1
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|10.
|3:2
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|13 - 12
|10
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|17.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|19.
|0:1
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|2:3
|6
|0
|4
|2
|2 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|2.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|4.
|2:0
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|5.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|12 - 10
|10
|6.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|7.
|3:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|2:3
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|0:2
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Кало Джакомо
|6