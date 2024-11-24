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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Конец матча
Фрозиноне
0'
24' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
42' Желтая карточка
Квернадзе Георгий
1:0
55' Гол
Васкес Франко
90' Желтая карточка
Бонаццоли Федерико
90'+6

Ход матча

24'
Кастаньетти Микеле
 
27'
 
Бетелла Давиде
Бираски Давиде
42'
 
Квернадзе Георгий
55'
Васкес Франко
(Раванелли Лука)
1:0
63'
 
Амброзино Джузеппе
Вурал Исак
63'
 
Бегич Тьяс
Ойоно Энтони
72'
 
Гарритано Лука
Джелли Франческо
72'
 
Канотто Луиджи
Gabriele Bracaglia
74'
Пикель Шарль
Коллоколо Микеле
 
74'
Де Лука Мануэль
Буонаюто Кристиан
 
79'
Майер Жан
Васкес Франко
 
79'
Барбьери Томмазо
Дзанимачча Лука
 
90'
Бонаццоли Федерико
 
90'
Вандепутте Яри
Кастаньетти Микеле
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 481 Количество передач 339
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
5
Раванелли
Лука
17
Серникола
Леонардо
98
Дзанимачча
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
18
Коллоколо
Микеле
20
Васкес
Франко
10
Буонаюто
Кристиан
90
Бонаццоли
Федерико
31
Черофолини
Микеле
4
Бираски
Давиде
30
Монтеризи
Иларио
79
Gabriele
Bracaglia
20
Ойоно
Энтони
8
Вурал
Исак
64
Matteo
Cichella
14
Джелли
Франческо
3
Марчицца
Риккардо
9
Сичеро
Алехандро
17
Квернадзе
Георгий
Кремонезе
4-4-2
Фрозиноне
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Фрозиноне

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.38
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

65
102

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 5 (1) 0.36
Коллоколо Микеле 3 0.21
Бонаццоли Федерико 2 0.14
Насти Марко 2 0.14
Серникола Леонардо 2 0.14
Йонсен Деннис 1 0.07
Буонаюто Кристиан 1 0.07
Кастаньетти Микеле 1 0.07
Антов Валентин 1 0.07
Барбьери Томмазо 1 0.07
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Раванелли Лука 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.14
Марчицца Риккардо 1 0.07
Чуни Марвин 1 0.07
Ойоно Энтони 1 0.07
Амброзино Джузеппе 1 0.07
Gabriele Bracaglia 1 0.07
Партипило Антони 1 (1) 0.07
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Квернадзе Георгий 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Насти Марко 3 0
Барбьери Томмазо 3 0
Пикель Шарль 1 1
Лочошвили Лука 1 1
Васкес Франко 2 0
Майер Жан 2 0
Бьянкетти Маттео 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Антов Валентин 2 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Раванелли Лука 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дарбо Эбрима 4 1
Гарритано Лука 4 0
Бираски Давиде 3 0
Марчицца Риккардо 3 0
Квернадзе Георгий 3 0
Matteo Cichella 1 1
Джелли Франческо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Ойоно Энтони 2 0
Ойоно Жереми 2 0
Сичеро Алехандро 0 1
Канотто Луиджи 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Калай Сержио 1 0
Бегич Тьяс 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Вурал Исак 1 0
Kevin Barcella 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Фрозиноне
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Фрозиноне
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

10
4
Кремонезе
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
7% (1)
64% (9)
Фрозиноне
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
50%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

12
4
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
1
25%
76-90

Пропущено

10
8
9 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

19
8
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
5
26%
3
38%
31-45
1
5%
2
25%
46-60
4
21%
1
13%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Пропущено

17
19
12 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
6
35%
1
5%
16-30
5
29%
29%
2
11%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
1
6%
7
37%
61-75
1
6%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мантуя - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Модена - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Салернитана 2:1
Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0
Фрозиноне
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фрозиноне - Палермо 1:1 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Пиза 0:0
Реджана - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Каррарезе 0:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Бари 0:3 Брешия - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1

Результаты матчей

Кремонезе
Фрозиноне

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
5
2
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
8
6
8
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 14 9 4 1 29 - 12 31
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Палермо
 1:1 14 4 6 4 14 - 12 18
10.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Сампдория
 1:1 14 4 4 6 17 - 19 16
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 14 3 6 5 14 - 16 15
17.
Зюйдтироль
 14 4 1 9 14 - 23 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 1:1 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 1:1 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 7 4 3 0 13 - 6 15
2.
Палермо
 1:1 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 1:1 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Сассуоло Торстведт Кристиан 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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