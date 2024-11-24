Тур: 15. Стадион: Ружомберок.
1:2
Перерыв
0'
0:1
18' ГолСильвестр Якуб
1:1
21' ПенальтиКелемен Марко
1:2
30' Гол в свои воротаМалы Матуш
44' Желтая карточкаКестль Даниэль
45' Желтая карточкаСильвестр Якуб
Ход матча
18'
0:1
21'
1:1
30'
1:2
44'
45'
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
12
Dominik
Zak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Нападающий
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Radim Kucera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
-
-
15 David Kmeto
-
10 Томаш Немет
-
93 Gabor Toth
-
-
14 Tobias Divis
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Ружомберок
Комарно
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.27
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.2
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.13
|Хуф Давид
|2
|0.13
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.13
|Келемен Марко
|1 (1)
|0.07
|Малы Матуш
|1
|0.07
|Симон Габриэл
|1
|0.07
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.07
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвестр Якуб
|3
|0.21
|Patrik Volesky
|3
|0.21
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0.14
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.14
|Dominik Zak
|1
|0.07
|Christian Bayemi
|1
|0.07
|Пиларж Роберт
|1
|0.07
|Тамаш Нандор
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|3
|1
|Кестль Даниэль
|4
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Селески Александер
|2
|1
|Симон Габриэл
|3
|0
|Тучны Адам
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Zak
|3
|1
|Сильвестр Якуб
|4
|0
|Ганбаяр Ганболд
|4
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Gabor Toth
|1
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Комарно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
3
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Комарно
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
5
2
Ружомберок
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Комарно
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
18
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
20%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
2
40%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
10
16
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
40%
2
13%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
33%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
3
16%
2
17%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Пропущено
15
29
10 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
5
33%
5
17%
1-15
2
13%
1
3%
16-30
3
20%
5
17%
31-45
2
13%
3
10%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
0
0%
12
41%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Комарно 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0
Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0
Результаты матчей
Ружомберок
Комарно
Точный счет
1:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
10 раз 71%
2
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
103
311
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|2
|1
|29 - 17
|35
|2.
|15
|10
|4
|1
|33 - 12
|34
|3.
|15
|7
|6
|2
|22 - 14
|27
|4.
|15
|6
|4
|5
|20 - 14
|22
|5.
|15
|4
|6
|5
|19 - 18
|18
|6.
|15
|4
|5
|6
|19 - 19
|17
|7.
|15
|4
|5
|6
|20 - 23
|17
|8.
|1:2
|15
|4
|5
|6
|17 - 20
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|18 - 26
|17
|10.
|15
|2
|7
|6
|14 - 25
|13
|11.
|2:1
|14
|4
|0
|10
|16 - 28
|12
|12.
|15
|3
|3
|9
|18 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|22 - 9
|22
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 9
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|15 - 11
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|1:2
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|6.
|8
|2
|4
|2
|10 - 8
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|13 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 12
|9
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|12.
|2:1
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|20 - 8
|22
|2.
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 3
|12
|5.
|2:1
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|7.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|9.
|1:2
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|9 - 19
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 8
|4
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 15
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6