Тур: 15. Стадион: Ружомберок.
1:3
Конец матча
0'
0:1
18' ГолСильвестр Якуб
1:1
21' ПенальтиКелемен Марко
1:2
31' Гол в свои воротаМалы Матуш
42' Желтая карточкаMikulas Radvanyi
45' Желтая карточкаКестль Даниэль
45' Желтая карточкаСильвестр Якуб
53' Желтая карточкаДомонкос Кристоф
67' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
1:3
70' ГолOndrej Rudzan
90'+4
Ход матча
18'
0:1
21'
1:1
31'
1:2
42'
45'
45'
53'
70'
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
14
Гладик
Ян
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
12
Dominik
Zak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Нападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Нападающий
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Radim Kucera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
-
-
15 David Kmeto
-
10 Томаш Немет
-
93 Gabor Toth
-
-
14 Tobias Divis
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
История личных встреч
Ружомберок
Комарно
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|4
|0.27
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.2
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.13
|Хуф Давид
|2
|0.13
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.13
|Келемен Марко
|1 (1)
|0.07
|Малы Матуш
|1
|0.07
|Симон Габриэл
|1
|0.07
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.07
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильвестр Якуб
|3
|0.21
|Patrik Volesky
|3
|0.21
|Ганбаяр Ганболд
|2
|0.14
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.14
|Christian Bayemi
|1
|0.07
|Dominik Zak
|1
|0.07
|Тамаш Нандор
|1
|0.07
|Ondrej Rudzan
|1
|0.07
|Jozef Spyrka
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Ondrej Smetana
|3
|1
|Кестль Даниэль
|4
|0
|Селески Александер
|2
|1
|Симон Габриэл
|3
|0
|Домонкос Кристоф
|3
|0
|Тучны Адам
|3
|0
|Лютеран Оливер
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Zak
|3
|1
|Сильвестр Якуб
|4
|0
|Ганбаяр Ганболд
|4
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Gabor Toth
|1
|0
|Нади Герго
|1
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Комарно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
8
3
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Комарно
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
5
2
Ружомберок
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Комарно
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
20
Упущенные победы
13
5
Голы по времени матча
Забито
11
8
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
38%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Пропущено
10
16
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
40%
2
13%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90
Забито
21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
5
36%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90
Пропущено
17
31
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
29%
29%
5
16%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
4
24%
3
10%
61-75
0
0%
12
39%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Комарно 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0
Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0
Результаты матчей
Ружомберок
Комарно
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Комарно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
113
312
410
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|8 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Кошице
|Медвед Жан
|7 (1)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|6
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6