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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Ружомберок
1:3
Конец матча
Комарно
0'
0:1
18' Гол
Сильвестр Якуб
1:1
21' Пенальти
Келемен Марко
1:2
31' Гол в свои ворота
Малы Матуш
42' Желтая карточка
Mikulas Radvanyi
45' Желтая карточка
Кестль Даниэль
45' Желтая карточка
Сильвестр Якуб
53' Желтая карточка
Домонкос Кристоф
67' Желтая карточка
Лавринчик Самуэль
1:3
70' Гол
Ondrej Rudzan
90'+4
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
16
Кестль
Даниэль
32
Малы
Матуш
8
Домонкос
Кристоф
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
23
Мадленяк
Матей
30
Хриен
Мартин
26
Келемен
Марко
14
Гладик
Ян
1
Filip
Dlubac
8
Simon
Smehyl
21
Пиларж
Роберт
5
Шпирьяк
Доминик
24
Ondrej
Rudzan
6
Dan
Ozvolda
77
Нади
Герго
22
Тамаш
Нандор
12
Dominik
Zak
73
Ганбаяр
Ганболд
23
Сильвестр
Якуб
Ружомберок
3-4-3
Комарно
4-2-3-1

История личных встреч

Ружомберок
Комарно

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:0
С
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 4 0.27
Хриен Мартин 3 (1) 0.2
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.13
Хуф Давид 2 0.13
Бодя Мартин 2 (1) 0.13
Келемен Марко 1 (1) 0.07
Малы Матуш 1 0.07
Симон Габриэл 1 0.07
Мудры Тимотей 1 (1) 0.07
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Селески Александер 0 0
Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильвестр Якуб 3 0.21
Patrik Volesky 3 0.21
Ганбаяр Ганболд 2 0.14
Simon Smehyl 2 (1) 0.14
Christian Bayemi 1 0.07
Dominik Zak 1 0.07
Тамаш Нандор 1 0.07
Ondrej Rudzan 1 0.07
Jozef Spyrka 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавринчик Самуэль 5 0
Ondrej Smetana 3 1
Кестль Даниэль 4 0
Селески Александер 2 1
Симон Габриэл 3 0
Домонкос Кристоф 3 0
Тучны Адам 3 0
Лютеран Оливер 3 0
Малы Матуш 1 1
Гладик Ян 2 0
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Келемен Марко 1 0
Гомола Мартин 1 0
Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Zak 3 1
Сильвестр Якуб 4 0
Ганбаяр Ганболд 4 0
Пиларж Роберт 3 0
Tobias Divis 3 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Gabor Toth 1 0
Нади Герго 1 0
Dan Ozvolda 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Шпирьяк Доминик 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Томаш Немет 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Комарно
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

8
3
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Комарно
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

5
2
Ружомберок
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Комарно
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
14% (2)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
20

Упущенные победы

13
5

Голы по времени матча

Забито

11
8
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
38%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
3
20%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Пропущено

10
16
8 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
4
40%
2
13%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
2
20%
3
19%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
0
0%
7
44%
76-90

Забито

21
14
12 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
5
36%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
3
14%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
4
29%
76-90

Пропущено

17
31
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
29%
29%
5
16%
1-15
3
18%
3
10%
16-30
3
18%
5
16%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
4
24%
3
10%
61-75
0
0%
12
39%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Комарно 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 3:1
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:1 Тиджей Костольне-Крачаны - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 1:1 Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0
Комарно
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ружомберок - Комарно 2:0 Комарно - Спартак Трнава 1:2 Комарно - ДАК 0:1 Спартак Трнава - Комарно 3:2
Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3 Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0

Результаты матчей

Ружомберок
Комарно

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
2
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
11 раз 73%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Комарно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
11
3
3
12
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 11 2 1 29 - 17 35
2.
Жилина
 15 10 4 1 33 - 12 34
3.
Спартак Трнава
 15 7 6 2 22 - 14 27
4.
ДАК
 15 6 4 5 20 - 14 22
5.
Кошице
 15 4 6 5 19 - 18 18
6.
Дукла Банска-Бистрица
 15 4 5 6 19 - 19 17
7.
Железярне Подбрезова
 15 4 5 6 20 - 23 17
8.
Ружомберок
 15 4 5 6 17 - 21 17
9.
Михаловце
 15 4 5 6 18 - 26 17
10.
Тренчин
 15 2 7 6 14 - 25 13
11.
Комарно
 14 4 0 10 17 - 28 12
12.
Скалица
 15 3 3 9 18 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 8 7 1 0 22 - 9 22
2.
Слован Братислава
 6 4 1 1 9 - 9 13
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 4 1 3 15 - 11 13
4.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Ружомберок
 8 3 3 2 9 - 9 12
6.
Кошице
 8 2 4 2 10 - 8 10
7.
Железярне Подбрезова
 7 2 3 2 13 - 10 9
8.
Тренчин
 7 2 3 2 9 - 10 9
9.
Михаловце
 7 2 3 2 9 - 12 9
10.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
ДАК
 8 2 2 4 7 - 9 8
12.
Комарно
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 8 7 1 0 20 - 8 22
2.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 13 - 8 15
3.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Жилина
 7 3 3 1 11 - 3 12
5.
Комарно
 7 3 0 4 10 - 13 9
6.
Кошице
 7 2 2 3 9 - 10 8
7.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
8.
Железярне Подбрезова
 8 2 2 4 7 - 13 8
9.
Ружомберок
 7 1 2 4 8 - 12 5
10.
Скалица
 7 1 1 5 9 - 19 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 7 0 4 3 4 - 8 4
12.
Тренчин
 8 0 4 4 5 - 15 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (3)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 8 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (1)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Кошице Медвед Жан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
ДАК Мендес Алехандро 6
Михаловце Тарадуда Денис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Сильвестр Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Кестль Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Mikulas Radvanyi получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Simon Smehyl сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Matus Maly уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 21'
      Г О О О О Л - Келемен Марко из команды Ружомберок забивает с точки!
    • 18'
      Dominik Zak сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Сильвестр Якуб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ружомберок 1:3 Комарно онлайн

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