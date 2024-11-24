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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 11.
Этникос Ахна
0:0
Первый тайм: 29'
Омония Арадиппу
0'
19' Желтая карточка
Каллис Христос
21' Желтая карточка
Баханак Патрик
29' Желтая карточка
Michael Simoes Domingues2

Ход матча

19'
 
Каллис Христос
21'
Баханак Патрик
 
29'
 
Michael Simoes Domingues2
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Омония Арадиппу
2.25
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4.30
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Все Коэффициенты
Этникос Ахна
Омония Арадиппу

История личных встреч

Этникос Ахна
Омония Арадиппу

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:2
ВД
1:0
ВД
0:0
ВД
2:2
ВД
0:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Andereggen 7 (1) 0.64
Гонсалес Пабло II 4 0.36
Julian Bonetto 2 0.18
Милинчану Николай 1 0.09
Офори Ричард 1 0.09
Де Ириондо Мануэль 1 0.09
Стилиану Мариос 1 0.09
Липски Патрик 1 0.09
Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues2 3 (1) 0.3
Ферье Морган 2 0.2
Жуниор Таварес 1 0.1
Giorgos Pontikos 1 0.1
Joao Sidonio 1 0.1

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Ричард 4 1
Де Ириондо Мануэль 5 0
Гонсалес Пабло II 3 0
Брено Родригес 1 1
Панайоту Панайотис 1 1
Стилиану Мариос 2 0
Julian Bonetto 2 0
Баханак Патрик 2 0
Богатинов Мартин 1 0
Липски Патрик 1 0
Nicolas Andereggen 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Petros Ioannou 1 0
Баре Йоан 1 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 1 0
Jalil Saadi 1 0
Флорес Лукас 1 0
Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Вронтис Стилианос 3 0
Гиоата Жером 2 0
Alexandros Theocharous 2 0
Andreas Siikis 2 0
Лория Гиорги 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Анастасиу Костас 1 0
Michael Simoes Domingues2 1 0
Nicolas Koutsakos 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Niko Havelka 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Омония Арадиппу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
0
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Омония Арадиппу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

9
1
Этникос Ахна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Омония Арадиппу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
15

Упущенные победы

14
1

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Забито

20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
6
30%
1
13%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
2
10%
2
25%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
5%
4
24%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
6
30%
3
18%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
Омония Арадиппу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2

Результаты матчей

Этникос Ахна
Омония Арадиппу

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
Омония Арадиппу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
5
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
1
4
2
1.5
2
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
4
5
7
3
1.5
3
6
2
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 10 9 1 0 24 - 6 28
2.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 17 - 6 23
3.
Омония Никосия
 11 7 1 3 25 - 14 22
4.
АПОЭЛ
 0:0 11 6 2 3 23 - 7 20
5.
АЕК Ларнака
 10 5 3 2 12 - 8 18
6.
Аполлон
 0:0 10 4 2 4 10 - 10 14
7.
АЕЛ Лимасол
 9 4 1 4 15 - 16 13
8.
Этникос Ахна
 0:0 11 3 4 4 18 - 22 13
9.
Анортосис
 10 3 2 5 9 - 14 11
10.
Омония Арадиппу
 0:0 10 2 3 5 8 - 17 9
11.
Кармиотисса
 10 2 3 5 12 - 23 9
12.
Эносис
 10 2 2 6 5 - 14 8
13.
Неа Саламина
 11 2 1 8 12 - 25 7
14.
Омония 29-го Мая
 11 1 3 7 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Омония Никосия
 6 4 1 1 11 - 4 13
4.
Анортосис
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 0 2 10 - 5 9
6.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
АЕК Ларнака
 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
9.
Этникос Ахна
 0:0 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Кармиотисса
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Неа Саламина
 5 1 0 4 4 - 9 3
12.
Эносис
 6 0 2 4 2 - 10 2
13.
Омония Арадиппу
 0:0 6 0 2 4 4 - 15 2
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 1 5 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 5 5 0 0 10 - 3 15
2.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 2 1 13 - 2 11
3.
АЕК Ларнака
 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Арис Лимасол
 5 3 1 1 9 - 5 10
5.
Омония Никосия
 5 3 0 2 14 - 10 9
6.
Этникос Ахна
 0:0 6 2 2 2 10 - 13 8
7.
Омония Арадиппу
 0:0 4 2 1 1 4 - 2 7
8.
Аполлон
 0:0 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
АЕЛ Лимасол
 5 2 0 3 7 - 10 6
11.
Омония 29-го Мая
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 8 4
13.
Неа Саламина
 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Анортосис
 6 0 2 4 3 - 11 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Омония Никосия Саиду Алиу 5
Весь список

Топ нарушителей
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Офори Ричард 1 4
Аполлон Diego Dorregaray 1 4
Эносис Piotr Janczukowicz 2 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Mika получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Баханак Патрик получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Christos Kallis получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Омония Арадиппу
2.25
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Этникос Ахна
Омония Арадиппу
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