Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
19' Желтая карточкаКаллис Христос
21' Желтая карточкаБаханак Патрик
29' Желтая карточкаMichael Simoes Domingues2
Ход матча
19'
21'
- Основной состав
-
40 Флорес ЛукасВратарь
- Защитник
-
93 Баре ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Jalil Saadi
-
-
-
Главный тренер: David Badia
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ферье МорганНападающий
-
43 Joao Sidonio
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
История личных встреч
Этникос Ахна
Омония Арадиппу
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
90
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Andereggen
|7 (1)
|0.64
|Гонсалес Пабло II
|4
|0.36
|Julian Bonetto
|2
|0.18
|Милинчану Николай
|1
|0.09
|Офори Ричард
|1
|0.09
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.09
|Стилиану Мариос
|1
|0.09
|Липски Патрик
|1
|0.09
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|3 (1)
|0.3
|Ферье Морган
|2
|0.2
|Жуниор Таварес
|1
|0.1
|Giorgos Pontikos
|1
|0.1
|Joao Sidonio
|1
|0.1
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Ричард
|4
|1
|Де Ириондо Мануэль
|5
|0
|Гонсалес Пабло II
|3
|0
|Брено Родригес
|1
|1
|Панайоту Панайотис
|1
|1
|Стилиану Мариос
|2
|0
|Julian Bonetto
|2
|0
|Баханак Патрик
|2
|0
|Богатинов Мартин
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Nicolas Andereggen
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Petros Ioannou
|1
|0
|Баре Йоан
|1
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|1
|0
|Jalil Saadi
|1
|0
|Флорес Лукас
|1
|0
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|3
|0
|Гиоата Жером
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Andreas Siikis
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Анастасиу Костас
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Nicolas Koutsakos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Омония Арадиппу
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
0
Этникос Ахна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Омония Арадиппу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
9
1
Этникос Ахна
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Омония Арадиппу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
15
Упущенные победы
14
1
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
4
33%
3
20%
76-90
Забито
20
8
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
3
38%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
6
30%
1
13%
46-60
5
25%
0
0%
61-75
2
10%
2
25%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
1
5%
4
24%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
2
10%
2
12%
46-60
4
20%
2
12%
61-75
6
30%
3
18%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Омония 29-го Мая - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Арис Лимасол 1:2
Анортосис - Этникос Ахна 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Этникос Ахна - Закакиу 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 2:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эльбасани - Этникос Ахна 0:0 Атромитос - Этникос Ахна 5:0 Докса Катокопия - Этникос Ахна 6:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Отеллос - Этникос Ахна 2:1
Омония Арадиппу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Арадиппу - Омония Никосия 3:5 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:2 Пафос - Омония Арадиппу 4:0 Омония Арадиппу - Аполлон 0:1
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Результаты матчей
Этникос Ахна
Омония Арадиппу
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
Омония Арадиппу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
21
42
21
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
45
73
36
28
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|9
|1
|0
|24 - 6
|28
|2.
|10
|7
|2
|1
|17 - 6
|23
|3.
|11
|7
|1
|3
|25 - 14
|22
|4.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|23 - 7
|20
|5.
|10
|5
|3
|2
|12 - 8
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|2
|4
|10 - 10
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|18 - 22
|13
|9.
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|12 - 23
|9
|12.
|10
|2
|2
|6
|5 - 14
|8
|13.
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7
|14.
|11
|1
|3
|7
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|12.
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|13.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 15
|2
|14.
|6
|0
|1
|5
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|10 - 3
|15
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|13 - 2
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|14 - 10
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 13
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Омония Никосия
|Саиду Алиу
|5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 4
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 4
|Эносис
|Piotr Janczukowicz
|2 2