Тур: 15. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
0'
32' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
1:0
40' ГолШакири Джердан
1:1
55' ГолКонья Тимоте
69' Желтая карточкаКонья Тимоте
2:1
90' ПенальтиШакири Джердан
3:1
90' ГолШакири Джердан
Ход матча
40'
1:0
55'
1:1
69'
90'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
8
Ромариу
11
Траоре
Бени
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
История личных встреч
Базель
Серветт
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
29 матчей
51.7%
27.6%
20.7%
15 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.4%
51.7%
6.9%
12 побед 15 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.8%
24.1%
31.1%
13 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.57
1.8
Среднее время на гол
35
50
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.27
0.79
Среднее время на гол
71
114
Всего голов
55
38
Голов в среднем за матч
1.9
1.31
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
47
68
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6
|0.4
|Айети Альбиан
|5
|0.33
|Оморуйи Кевин
|5
|0.33
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.33
|Шакири Джердан
|2
|0.13
|Шмидт Доминик II
|2
|0.13
|Каде Антон
|2
|0.13
|Marin Soticek
|2
|0.13
|Брэдли Финк
|1
|0.07
|Кололли Беньямин
|1
|0.07
|Леруа Лео
|1
|0.07
|Ромариу
|1
|0.07
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.07
|Авдуллаху Леон
|1
|0.07
|Мендес Юсафат
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|9
|0.6
|Стеванович Мирослав
|5
|0.33
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.2
|Конья Тимоте
|2
|0.13
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.07
|Ондуа Гаэль
|1
|0.07
|Руй Стив
|1
|0.07
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.07
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|4
|0
|Ромариу
|1
|1
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Траоре Бени
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|3
|1
|Конья Тимоте
|3
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Базель
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Серветт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
5
Базель
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Серветт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
19
12
Базель
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Серветт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
20
17
Голы по времени матча
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
2
18%
3
27%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
25
12
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
8%
2
17%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
6
24%
4
33%
31-45
5
20%
2
17%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
3
25%
76-90
Пропущено
9
13
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
4
31%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
23%
61-75
3
33%
4
31%
76-90
Забито
36
23
16 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
4
11%
3
13%
1-15
4
11%
2
9%
16-30
8
22%
7
30%
31-45
9
25%
5
22%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
9
25%
4
17%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
4
19%
16-30
2
14%
4
19%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Дорнах - Базель 0:6 Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2
Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0
Серветт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0 Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3
Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1
Результаты матчей
Базель
Серветт
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
6
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Базель
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
33
43
15
34
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
62
34
44
16
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
95
77
59
410
410
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|15
|9
|1
|5
|38 - 16
|28
|2.
|15
|8
|4
|3
|25 - 16
|28
|3.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|4.
|1:3
|15
|7
|4
|4
|24 - 24
|25
|5.
|15
|7
|2
|6
|23 - 20
|23
|6.
|15
|6
|5
|4
|27 - 23
|23
|7.
|0:0
|15
|5
|6
|4
|25 - 19
|21
|8.
|15
|4
|5
|6
|18 - 19
|17
|9.
|15
|4
|5
|6
|19 - 24
|17
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 25
|16
|11.
|15
|3
|3
|9
|11 - 32
|12
|12.
|15
|2
|4
|9
|14 - 25
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|2.
|8
|6
|0
|2
|17 - 9
|18
|3.
|3:1
|7
|5
|0
|2
|14 - 6
|15
|4.
|1:3
|7
|4
|2
|1
|13 - 12
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|15 - 8
|13
|7.
|8
|3
|4
|1
|14 - 8
|13
|8.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 12
|10
|11.
|7
|3
|1
|3
|5 - 11
|10
|12.
|8
|1
|4
|3
|11 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|2.
|3:1
|8
|4
|1
|3
|24 - 10
|13
|3.
|1:3
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|4.
|7
|2
|3
|2
|14 - 15
|9
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|7.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|8.
|8
|1
|3
|4
|8 - 14
|6
|9.
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|10.
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|12.
|8
|0
|2
|6
|6 - 21
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|9
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Лугано
|Штеффен Ренато
|6 (3)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (3)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 4
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5